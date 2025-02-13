Аниме Наоко Ямады «Твой цвет» выйдет в широкий прокат

Аниме Наоко Ямады "Твой цвет" выходит в широкий прокат
Аниме режиссера Наоко Ямады "Твой цвет" выходит в широкий прокат. Об этом сообщили в пресс-службе кинопрокатчика "Русский репортаж".
"13 февраля в России и СНГ выходит в широкий прокат новое аниме Наоко Ямады, режиссера таких известных аниме, как "K-ON!" и "Форма голоса", - говорится в сообщении.
В аниме рассказывается история девочки-подростка Тоцуко, которая обладает даром видеть цвета эмоций людей. Музыка и дружба помогают ей и ее друзьям Кими и Руи преодолеть трудности подросткового периода и найти свое собственное "я".
"Мне сложнее создавать аниме, потому что я хочу изобразить существующий мир вокруг нас, - призналась Ямада. - Для меня аниме - это не просто набор рисунков, а история реальных людей в реальном мире".