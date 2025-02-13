Аниме Наоко Ямады «Твой цвет» выйдет в широкий прокат

Аниме режиссера Наоко Ямады "Твой цвет" выходит в широкий прокат. Об этом сообщили в пресс-службе кинопрокатчика "Русский репортаж".

© кадр из аниме «Твой цвет»

" 1 3 ф е в р а л я в Р о с с и и и С Н Г в ы х о д и т в ш и р о к и й п р о к а т н о в о е а н и м е Наоко Ямады, режиссера таких известных аниме, как "K-ON!" и "Форма голоса", - говорится в сообщении.

В аниме рассказывается история девочки-подростка Тоцуко, которая обладает даром видеть цвета эмоций людей. Музыка и дружба помогают ей и ее друзьям Кими и Руи преодолеть трудности подросткового периода и найти свое собственное "я".