Стало известно, сколько фильмов профинансирует Минкультуры в 2025 году

Министерство культуры РФ в 2025 году поддержит производство минимум 140 национальных фильмов, сообщили ТАСС в министерстве.

" В р а м к а х г о с у д а р с т в е н н о й п р о г р а м м ы " Р а з в и т и е к у л ь т у р ы " ф е д е р а л ь н о г о п р о е к т а " Р а з в и т и е и с к у с с т в а и т в о р ч е с т в а " к о л и ч е с т в е н н ы й п о к а з а т е л ь м е р о п р и я т и я п о п о д д е р ж к е п р о и з в о д с т в а н а ц и о н а л ь н ы х ф и л ь м о в н а 2 0 2 5 г о д с о с т а в л я е т н е м е н е е 1 4 0 п р о е к т о в " , - о т м е т и л п р е д с т а в и т е л ь Минкультуры РФ.

В утвержденный перечень приоритетных для государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2025 году вошли темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции нашей страны, история и противодействие попыткам ее фальсификации, научные открытия и достижения в области технологий и промышленности, популяризация института семьи. Картины, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, также получат поддержку министерства. Особая тема в перечне - героизм и самоотверженность участников СВО и Великой Отечественной войны, а также экранизация произведений русской классической литературы.

Как ранее рассказала министр культуры Ольга Любимова, объем российского рынка кинопроката к середине декабря 2024 года превысил 43 млрд рублей, что выше на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Из всей суммы 33 млрд рублей кассовых сборов пришлось на российское кино, что на 24% больше, чем в прошлом году.