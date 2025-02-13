Стало известно, сколько фильмов профинансирует Минкультуры в 2025 году

Минкультуры в 2025 году профинансирует создание минимум 140 национальных фильмов
Министерство культуры РФ в 2025 году поддержит производство минимум 140 национальных фильмов, сообщили ТАСС в министерстве.
"В рамках государственной программы "Развитие культуры" федерального проекта "Развитие искусства и творчества" количественный показатель мероприятия по поддержке производства национальных фильмов на 2025 год составляет не менее 140 проектов", - отметил представитель Минкультуры РФ.
В утвержденный перечень приоритетных для государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2025 году вошли темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции нашей страны, история и противодействие попыткам ее фальсификации, научные открытия и достижения в области технологий и промышленности, популяризация института семьи. Картины, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, также получат поддержку министерства. Особая тема в перечне - героизм и самоотверженность участников СВО и Великой Отечественной войны, а также экранизация произведений русской классической литературы.
Как ранее рассказала министр культуры Ольга Любимова, объем российского рынка кинопроката к середине декабря 2024 года превысил 43 млрд рублей, что выше на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Из всей суммы 33 млрд рублей кассовых сборов пришлось на российское кино, что на 24% больше, чем в прошлом году.