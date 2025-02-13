Фильмы и сериалы Marvel и DC, которые выйдут в 2025 году

Когда-то каждый год на экраны выходили чуть ли не десятки картин о супергероях. И хотя бум кинокомиксов остался в прошлом, новые фильмы и сериалы о людях со сверхспособностями продолжают радовать фанатов киногероики. В 2025 году обещают выпустить больше 10 новых проектов Marvel и DC. При этом первые планирует начало шестой фазы своей киновселенной, а вторые — её полный перезапуск. Чего стоит ждать фанатам супергероев (и суперзлодеев) и когда пройдут премьеры? Рассказываем.

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Фильмы и сериалы Marvel 2025 года

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

© [Кадр сериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»/kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/series/4711938/)

Что это: анимационный сериал Disney+.

Оригинальное название: Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Дата выхода: 29 января 2025 года вышла первая серия, последняя, десятая, выйдет 19 февраля 2025-го.

О чём: ещё один проект о Питере Паркере, подростке из Квинса, который пытается жить двойной жизнью старшеклассника и супергероя. В сериале многое покажется знакомым, если зритель до этого читал комиксы Marvel о Человеке-пауке или смотрел другие фильмы или телешоу, ему посвящённые.

Но некоторые детали в сериале заметно отличаются от тех, к которым поклонники Питера Паркера могли привыкнуть.

Например, здесь тётя Мэй теряет мужа до того, как подростка кусает странный паук. В фильмах же Питер сначала приобретает необычные способности, а затем становится свидетелем гибели дяди Бена и решает защищать тех, кто не может постоять за себя самостоятельно.

Среди других изменений: обновлённый состав второстепенных персонажей. Здесь у Питера Паркера в том числе незнакомая большинству поклонников супергероя возлюбленная — Перл Панган. Её персонаж впервые появился в комиксе Marvel в 2019 году.

«Капитан Америка: Новый мир»

© [Кадр фильма «Капитан Америка: Новый мир» / kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/picture/4103948/)

Что это: полнометражный фильм.

Оригинальное название: Captain America: Brave New World.

Дата выхода: 14 февраля 2025 года.

В главных ролях: Энтони Маки, Дэнни Рамирес, Харрисон Форд, Карл Ламбли, Тим Блейк Нельсон, Шира Хаас, Лив Тайлер, Джанкарло Эспозито.

О чём: фильм — часть пятой фазы кинематографической вселенной Marvel и первое сольное выступление Сэма Уилсона (Энтони Маки) в качестве Капитана Америки.

В предыдущих фильмах костюм Капитана Америки носил Стив Роджерс (Крис Эванс), после чего передал свой щит и звание Уилсону, тогда ещё супергерою Соколу.

В новом проекте Уилсон будет защищать американского президента Таддеуса Росса (Харрисон Форд), пережившего покушение, и раскрывать мировой заговор. Как ясно из трейлера, в фильме Росс станет Красным Халком — ещё одним персонажем вселенной Marvel с суперспособностями.

«Сорвиголова: Рождённый заново»

© [Постер фильма «Сорвиголова: Рожденный заново»/kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/picture/4187601/)

Что это: сериал Disney+.

Оригинальное название: Daredevil: Born Again.

Дата выхода: первый эпизод выйдет 4 марта 2025 года. Всего в сезоне запланированы 9 серий.

В главных ролях: Чарли Кокс, Винсент Д’Онофрио, Джон Бернтал, Дэбора Энн Уолл, Элден Хенсон.

О чём: фактически это перезапуск сериала «Сорвиголова», который выходил на Netflix в 2015–2018 годах.

К своим персонажам вернулись исполнители всех ключевых ролей: Сорвиголовы (Чарли Кокс), его соратников Карен Пейдж (Дебора Энн Уолл) и Фогги Нельсона (Элден Хенсон), криминального авторитета Кингпина (Винсент Д’Онофрио) и антигероя Карателя (Джон Бернтал).

По сюжету главный герой сериала Мэтт Мердок — слепой адвокат из Адской кухни в Нью-Йорке. Он не только работает юристом, но и скрывает ото всех свою вторую личность — линчевателя в маске по имени Сорвиголова.

Создатели шоу обещают, что уровень насилия в нём будет намного выше, чем в любом другом проекте Marvel и даже предыдущем сериале от Netflix. «Сорвиголова» будет полон экшена и мерзости, вторят шоураннерам актёры.

«Громовержцы*»

© [Постер фильма «Громовержцы» / kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/film/5001443/posters/page/1/)

Что это: полнометражный фильм.

Оригинальное название: Thunderbolts*.

Дата выхода: 5 мая 2025 года.

В главных ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Дэвид Харбор, Ольга Куриленко, Ханна Джон-Кеймен, Уайатт Рассел, Льюис Пуллман, Джулия Луи-Дрейфус, Харрисон Форд.

О чём: команда антигероев вынуждена отправиться на опасную миссию. Вошли в неё уже известные поклонникам Marvel персонажи — Чёрная вдова (Флоренс Пью), Зимний солдат (Себастиан Стэн), Красный Страж (Дэвид Харбор), Таскмастер (Ольга Куриленко), Агент США (Уайатт Рассел), Призрак (Ханна Джон-Кеймен).

По слухам в фильме также появится один из самых сильных супергероев вселенной Marvel — Часовой. Его сыграет Льюис Пуллман.

Важную роль в фильме сыграет представительница спецслужб Валентина де Фонтейн (Джулия Луи-Дрейфус). Пока неясно, то ли она соберёт команду, то ли станет её противницей.

«Громовержцев» сравнивают с фильмом вселенной DC «Отряд самоубийц». Там тоже со злодеями боролись малоизвестные антигерои, а возглавляла отряд влиятельная женщина, Аманда Уоллес. И если проект DC встретили прохладно, новый фильм Marvel может избежать его ошибок, считают обозреватели.

«Железное сердце»

© [Постер фильма «Железное сердце» / kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/series/4295935/)

Что это: мини-сериал Disney+.

Оригинальное название: Iron Heart.

Дата выхода: первая серия выйдет 24 июня 2025 года. Всего ожидается шесть эпизодов.

В главных ролях: Доминик Торн, Энтони Рамос, Мэнни Монтана, Олден Эренрайк, Лирик Росс.

О чём: сериал посвящён Рири Уильямс — молодой изобретательнице уникальных железных доспехов, схожих по технологиям с костюмом Тони Старка — Железного человека. Персонаж Уильямс уже появлялся во вселенной Marvel — в фильме «Чёрная пантера: Ваканда навеки».

По всей видимости, бороться Уильямс придётся с суперзлодеем Капюшоном. Его роль исполнит Энтони Рамос.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»

© [Кадр фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»/kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/film/1287545/)

Что это: полнометражный фильм.

Оригинальное название: The Fantastic Four: First Steps.

Дата выхода: 25 июля 2025 года.

В главных ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Джулия Гарнер, Ральф Айнесон, Наташа Лионн, Джон Малкович.

О чём: третий по счёту перезапуск «Фантастической четверки» в XXI веке. Фильм запустит шестую и, как ожидается, последнюю фазу кинематографической вселенной Marvel.

В очередной раз Рид Ричардс (Педро Паскаль), Сьюзан (Ванесса Кирби) и Джонни (Джозеф Куинн) Шторм, а также Бен Гримм (Эбон Мосс-Бакрак) получат суперспособности и станут Мистером Фантастиком, Невидимой леди, Человеком-факелом и Существом.

Бороться они будут с Серебряным сёрфером (Джулия Гарнер) и Галактусом (Ральф Айнесон). С этими злодеями поклонники Фантастической четвёрки уже знакомы как минимум по предыдущим фильмам с командой.

Происходить события будут в ретро-футуристичном мире, вдохновлённым эпохой 1960-х годов. Как Фантастическую четвёрку объединят с другими сюжетными линиями Marvel, пока неизвестно.

«Очи Ваканды»

© [Постер фильма «Очи Ваканды» / kinopoisk.ru](https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/4483445/6e21eccf-4c74-47f4-8ccf-d79e5a9a7cd1/600x900)

Что это: анимационный мини-сериал Disney+.

Оригинальное название: Eyes of Wakanda.

Дата выхода: первый эпизод выйдет 6 августа 2025 года. Всего их будет четыре.

О чём: пока о шоу известно довольно мало. «Очи Ваканды» станут спин-оффом фильмов о Ваканде и Чёрной пантере, в котором войны Ваканды будут путешествовать по миру в поисках опасных артефактов из вибраниума — уникального и невероятно прочного металла.

В отличие от других анимационных сериалов Marvel, в том числе «Вашего дружелюбного соседа Человека-паука», «Очи Ваканды» станут первым мультипликационным проектом, действие которого будет происходить в рамках основной временной шкалы вселенной.

Это означает, что шоу станет каноном для событий других фильмов и сериалов.

Решение сделать «Очи Ваканды» анимационным, а не кинематографичным сериалом его шоураннер объяснял ограничениями, которые накладывают съёмки по всему миру. В формате мультсериала создатели шоу могли не беспокоиться о декорациях и перелётах, а также финансовых затратах.

Зомби Marvel

© [Кадр фильма «Зомби Marvel» / kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/series/4711939/)

Что это: анимационный мини-сериал Disney+.

Оригинальное название: Marvel Zombies.

Дата выхода: первый эпизод ждут 3 октября 2025 года, всего запланировано 4 серии.

О чём: сериал основан на эпизоде другого шоу Marvel — анимационного проекта What if...? («Что, если...?»), в котором самые могущественные герои Земли превратились в зомби. В новом сериале авторы расскажут о полноценном зомби-апокалипсисе и борьбе с ним.

Чудо-человек

© [Постер фильма «Чудо-человек» / kinopoisk.ru](https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/10671298/406e8e0a-e7f1-4c7d-8d06-411eb7bb4751/600x900)

Что это: мини-сериал Disney+.

Оригинальное название: Wonder Man.

Дата выхода: точной даты нет, ориентировочно выход запланирован на декабрь 2025 года, создатели хотят выпустить восемь эпизодов.

В главных ролях: Яхья Абдул-Матин II, Бен Кингсли, Деметриус Гросс.

О чём: главный герой сериала актёр Самйон Уильямс прослушивается на роль супергероя Чудо-человека. При этом он подходит на эту роль идеально, ведь у него как раз есть сверхспособности.

Бен Кингсли здесь вновь сыграет актёра-неудачника Тревора Слэттери, который изображал в фильме «Железный человек 3» злодея Мандарина.

Фильмы и сериалы DC 2025 года

«Харли Квинн»

© [Калр сериала «Харли Квинн»/kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/picture/3448062/)

Что это: анимационный сериал Max.

Оригинальное название: Harley Quinn.

Дата выхода: 5-й сезон начал выходить 16 января 2025 года, всего в нём запланировано 10 эпизодов. Последний должен выйти 20 марта.

О чём: по сюжету в 1-м сезоне шоу Харли Квинн наконец-то рассталась с суперзлодеем Джокером. После разрыва она решает добиться всего сама и наконец стать преступной королевой Готэм-сити.

Помогают ей в этом другие злодеи: Ядовитый плющ, Глиноликий и Король Акул. Все они постоянно сквернословят и попадают в дурацкие ситуации, а ещё время от времени противостоят Бэтмену.

© [Кадр фильма «Супермен» / kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/film/997647/)

Что это: полнометражный фильм.

Оригинальное название: Superman.

Дата выхода: 11 июля 2025 года.

В главных ролях: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Нейтан Филлион, Изабелла Мерсед, Фрэнк Грилло, Милли Олкок, Энтони Кэрриган.

О чём: фильм полностью перезапускает франшизу о Супермене и других супергероях и суперзлодеях DC.

С ю ж е т , п о в с е й в и д и м о с т и , будет хорошо знаком поклонникам серии: молодой Кларк Кент (Дэвид Коренсвет), усыновлённый на Земле инопланетянин-криптонец со сверхспособностями, вынужден стать Суперменом и бороться со злодеями.

Противостоять Супермену будет в первую очередь бизнесмен Лекс Лютор (Николас Холт), а любовным интересом станет журналистка Лойс Лейн (Рэйчел Броснахэн).

© [Кадр сериала «Миротворец» / kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/picture/3776389/)

Что это: сериал Max.

Оригинальное название: Peacemaker.

Дата выхода: точной даты выхода нет, 2-й сезон ожидают во второй половине 2025 года, после фильма «Супермен».

В главных ролях: Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма, Дженнифер Холланд, Фрэнк Грилло, Стив Эйджи.

О чём: главный герой сериала — ура-патриотичный наёмник Кристофер Смит, известный как Миротворец (Джон Сина). В первом сезоне он, оправившись от полученных на предыдущей миссии травм, становится членом таинственного отряда спецназа АРГУС и разбирается с инопланетным вторжением.

Сюжет второго сезона пока держится в секрете.

Первый сезон «Миротворца» формально относится к предыдущей вселенной DC. Тем не менее ответственный за перезапуск франшизы сценарист и режиссёр Джеймс Ганн подчёркивал, что почти все события первого сезона можно считать каноном.

«Бэтмен: Крестоносец в плаще»

© [Кадр сериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще» / kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/picture/4122944/)

Что это: анимационный сериал Prime Video.

Оригинальное название: Batman: Caped Crusader.

Дата выхода: неизвестна, второй сезон ожидают до конца 2025 года.

О чём: Готэм-Сити, середина XX века. Миллионер Брюс Уэйн только недавно стал бороться с преступностью в образе Бэтмена. Он сотрудничает с комиссаром Гордоном и разбирается с многочисленными злодеями

Ф а н а т а м п о н р а в и л а с ь м р а ч н а я а т м о с ф е р а и о т с ы л к и к к л а с с и ч е с к о м у м у л ь т с е р и а л у о Б э т м е н е 1 9 9 0 - х г о д о в . П о э т о м у в P r i m e V i d e o а к т и в н о р а б о т а ю т н а д в т о р ы м с е з о н о м .

Детали сюжета пока не раскрывают. Ожидается, что в новом сезоне будет 10 серий.

«Бэт-семья»

© [Кадр фильма «Весёлый маленький Бэтмен»](https://www.kinopoisk.ru/film/4549971/)

Что это: анимационный сериал Prime Video.

Оригинальное название: Bat-Family.

Дата выхода: неизвестна, сериал ждут в 2025 году.

О чём: сериал должен стать продолжением анимационного фильма «Веселый маленький Бэтмен» (Merry Little Batman).

В картине юный Дэмиан Уэйн, сын Бэтмена, остаётся в особняке один в канун Рождества. В эту ночь ему придётся стать Маленьким Бэтменом, чтобы защитить свой дом и Готэм-сити от злодеев, которые хотят испортить праздник.

В «Бэт-семье» в центре событий окажутся Бэтмен, дворецкий Альфред и Дэмиан и их необычная жизнь.

«Бэтмен-ацтек: Столкновение империй»

© [CAP/PLF/www.capitalpictures.com / Global Look Press](https://www.globallookpress.com/)

Что это: анимационный сериал латиноамериканского подразделения Max.

Оригинальное название: Aztec Batman: Clash of Empires.

Дата выхода: неизвестна, премьеру ждут в 2025 году.

О чём: Йохуалли Коатль, сын вождя племени коренных американцев, остаётся без отца — его убивают испанские конкистадоры.

Тогда он отправляется в город-государство Теночтитлан на территории современной Мексики, чтобы предупредить короля Монтесуму о захватчиках. Там он тренируется и набирается опыта, чтобы противостоять вторжению и отомстить за отца.