Фильмы и сериалы Marvel и DC, которые выйдут в 2025 году. Список главных премьер
Когда-то каждый год на экраны выходили чуть ли не десятки картин о супергероях. И хотя бум кинокомиксов остался в прошлом, новые фильмы и сериалы о людях со сверхспособностями продолжают радовать фанатов киногероики. В 2025 году обещают выпустить больше 10 новых проектов Marvel и DC. При этом первые планирует начало шестой фазы своей киновселенной, а вторые — её полный перезапуск. Чего стоит ждать фанатам супергероев (и суперзлодеев) и когда пройдут премьеры? Рассказываем.
Фильмы и сериалы Marvel 2025 года
«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»
Что это: анимационный сериал Disney+.
Оригинальное название: Your Friendly Neighborhood Spider-Man.
Дата выхода: 29 января 2025 года вышла первая серия, последняя, десятая, выйдет 19 февраля 2025-го.
О чём: ещё один проект о Питере Паркере, подростке из Квинса, который пытается жить двойной жизнью старшеклассника и супергероя. В сериале многое покажется знакомым, если зритель до этого читал комиксы Marvel о Человеке-пауке или смотрел другие фильмы или телешоу, ему посвящённые.
Но некоторые детали в сериале заметно отличаются от тех, к которым поклонники Питера Паркера могли привыкнуть.
Например, здесь тётя Мэй теряет мужа до того, как подростка кусает странный паук. В фильмах же Питер сначала приобретает необычные способности, а затем становится свидетелем гибели дяди Бена и решает защищать тех, кто не может постоять за себя самостоятельно.
Среди других изменений: обновлённый состав второстепенных персонажей. Здесь у Питера Паркера в том числе незнакомая большинству поклонников супергероя возлюбленная — Перл Панган. Её персонаж впервые появился в комиксе Marvel в 2019 году.
«Капитан Америка: Новый мир»
Что это: полнометражный фильм.
Оригинальное название: Captain America: Brave New World.
Дата выхода: 14 февраля 2025 года.
В главных ролях: Энтони Маки, Дэнни Рамирес, Харрисон Форд, Карл Ламбли, Тим Блейк Нельсон, Шира Хаас, Лив Тайлер, Джанкарло Эспозито.
О чём: фильм — часть пятой фазы кинематографической вселенной Marvel и первое сольное выступление Сэма Уилсона (Энтони Маки) в качестве Капитана Америки.
В предыдущих фильмах костюм Капитана Америки носил Стив Роджерс (Крис Эванс), после чего передал свой щит и звание Уилсону, тогда ещё супергерою Соколу.
В новом проекте Уилсон будет защищать американского президента Таддеуса Росса (Харрисон Форд), пережившего покушение, и раскрывать мировой заговор. Как ясно из трейлера, в фильме Росс станет Красным Халком — ещё одним персонажем вселенной Marvel с суперспособностями.
«Сорвиголова: Рождённый заново»
Что это: сериал Disney+.
Оригинальное название: Daredevil: Born Again.
Дата выхода: первый эпизод выйдет 4 марта 2025 года. Всего в сезоне запланированы 9 серий.
В главных ролях: Чарли Кокс, Винсент Д’Онофрио, Джон Бернтал, Дэбора Энн Уолл, Элден Хенсон.
О чём: фактически это перезапуск сериала «Сорвиголова», который выходил на Netflix в 2015–2018 годах.
К своим персонажам вернулись исполнители всех ключевых ролей: Сорвиголовы (Чарли Кокс), его соратников Карен Пейдж (Дебора Энн Уолл) и Фогги Нельсона (Элден Хенсон), криминального авторитета Кингпина (Винсент Д’Онофрио) и антигероя Карателя (Джон Бернтал).
По сюжету главный герой сериала Мэтт Мердок — слепой адвокат из Адской кухни в Нью-Йорке. Он не только работает юристом, но и скрывает ото всех свою вторую личность — линчевателя в маске по имени Сорвиголова.
Создатели шоу обещают, что уровень насилия в нём будет намного выше, чем в любом другом проекте Marvel и даже предыдущем сериале от Netflix. «Сорвиголова» будет полон экшена и мерзости, вторят шоураннерам актёры.
«Громовержцы*»
Что это: полнометражный фильм.
Оригинальное название: Thunderbolts*.
Дата выхода: 5 мая 2025 года.
В главных ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Дэвид Харбор, Ольга Куриленко, Ханна Джон-Кеймен, Уайатт Рассел, Льюис Пуллман, Джулия Луи-Дрейфус, Харрисон Форд.
О чём: команда антигероев вынуждена отправиться на опасную миссию. Вошли в неё уже известные поклонникам Marvel персонажи — Чёрная вдова (Флоренс Пью), Зимний солдат (Себастиан Стэн), Красный Страж (Дэвид Харбор), Таскмастер (Ольга Куриленко), Агент США (Уайатт Рассел), Призрак (Ханна Джон-Кеймен).
По слухам в фильме также появится один из самых сильных супергероев вселенной Marvel — Часовой. Его сыграет Льюис Пуллман.
Важную роль в фильме сыграет представительница спецслужб Валентина де Фонтейн (Джулия Луи-Дрейфус). Пока неясно, то ли она соберёт команду, то ли станет её противницей.
«Громовержцев» сравнивают с фильмом вселенной DC «Отряд самоубийц». Там тоже со злодеями боролись малоизвестные антигерои, а возглавляла отряд влиятельная женщина, Аманда Уоллес. И если проект DC встретили прохладно, новый фильм Marvel может избежать его ошибок, считают обозреватели.
«Железное сердце»
Что это: мини-сериал Disney+.
Оригинальное название: Iron Heart.
Дата выхода: первая серия выйдет 24 июня 2025 года. Всего ожидается шесть эпизодов.
В главных ролях: Доминик Торн, Энтони Рамос, Мэнни Монтана, Олден Эренрайк, Лирик Росс.
О чём: сериал посвящён Рири Уильямс — молодой изобретательнице уникальных железных доспехов, схожих по технологиям с костюмом Тони Старка — Железного человека. Персонаж Уильямс уже появлялся во вселенной Marvel — в фильме «Чёрная пантера: Ваканда навеки».
По всей видимости, бороться Уильямс придётся с суперзлодеем Капюшоном. Его роль исполнит Энтони Рамос.
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»
Что это: полнометражный фильм.
Оригинальное название: The Fantastic Four: First Steps.
Дата выхода: 25 июля 2025 года.
В главных ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Джулия Гарнер, Ральф Айнесон, Наташа Лионн, Джон Малкович.
О чём: третий по счёту перезапуск «Фантастической четверки» в XXI веке. Фильм запустит шестую и, как ожидается, последнюю фазу кинематографической вселенной Marvel.
В очередной раз Рид Ричардс (Педро Паскаль), Сьюзан (Ванесса Кирби) и Джонни (Джозеф Куинн) Шторм, а также Бен Гримм (Эбон Мосс-Бакрак) получат суперспособности и станут Мистером Фантастиком, Невидимой леди, Человеком-факелом и Существом.
Бороться они будут с Серебряным сёрфером (Джулия Гарнер) и Галактусом (Ральф Айнесон). С этими злодеями поклонники Фантастической четвёрки уже знакомы как минимум по предыдущим фильмам с командой.
Происходить события будут в ретро-футуристичном мире, вдохновлённым эпохой 1960-х годов. Как Фантастическую четвёрку объединят с другими сюжетными линиями Marvel, пока неизвестно.
«Очи Ваканды»
Что это: анимационный мини-сериал Disney+.
Оригинальное название: Eyes of Wakanda.
Дата выхода: первый эпизод выйдет 6 августа 2025 года. Всего их будет четыре.
О чём: пока о шоу известно довольно мало. «Очи Ваканды» станут спин-оффом фильмов о Ваканде и Чёрной пантере, в котором войны Ваканды будут путешествовать по миру в поисках опасных артефактов из вибраниума — уникального и невероятно прочного металла.
В отличие от других анимационных сериалов Marvel, в том числе «Вашего дружелюбного соседа Человека-паука», «Очи Ваканды» станут первым мультипликационным проектом, действие которого будет происходить в рамках основной временной шкалы вселенной.
Это означает, что шоу станет каноном для событий других фильмов и сериалов.
Решение сделать «Очи Ваканды» анимационным, а не кинематографичным сериалом его шоураннер объяснял ограничениями, которые накладывают съёмки по всему миру. В формате мультсериала создатели шоу могли не беспокоиться о декорациях и перелётах, а также финансовых затратах.
Зомби Marvel
Что это: анимационный мини-сериал Disney+.
Оригинальное название: Marvel Zombies.
Дата выхода: первый эпизод ждут 3 октября 2025 года, всего запланировано 4 серии.
О чём: сериал основан на эпизоде другого шоу Marvel — анимационного проекта What if...? («Что, если...?»), в котором самые могущественные герои Земли превратились в зомби. В новом сериале авторы расскажут о полноценном зомби-апокалипсисе и борьбе с ним.
Чудо-человек
Что это: мини-сериал Disney+.
Оригинальное название: Wonder Man.
Дата выхода: точной даты нет, ориентировочно выход запланирован на декабрь 2025 года, создатели хотят выпустить восемь эпизодов.
В главных ролях: Яхья Абдул-Матин II, Бен Кингсли, Деметриус Гросс.
О чём: главный герой сериала актёр Самйон Уильямс прослушивается на роль супергероя Чудо-человека. При этом он подходит на эту роль идеально, ведь у него как раз есть сверхспособности.
Бен Кингсли здесь вновь сыграет актёра-неудачника Тревора Слэттери, который изображал в фильме «Железный человек 3» злодея Мандарина.
Фильмы и сериалы DC 2025 года
«Харли Квинн»
Что это: анимационный сериал Max.
Оригинальное название: Harley Quinn.
Дата выхода: 5-й сезон начал выходить 16 января 2025 года, всего в нём запланировано 10 эпизодов. Последний должен выйти 20 марта.
О чём: по сюжету в 1-м сезоне шоу Харли Квинн наконец-то рассталась с суперзлодеем Джокером. После разрыва она решает добиться всего сама и наконец стать преступной королевой Готэм-сити.
Помогают ей в этом другие злодеи: Ядовитый плющ, Глиноликий и Король Акул. Все они постоянно сквернословят и попадают в дурацкие ситуации, а ещё время от времени противостоят Бэтмену.
«Супермен»
Что это: полнометражный фильм.
Оригинальное название: Superman.
Дата выхода: 11 июля 2025 года.
В главных ролях: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Нейтан Филлион, Изабелла Мерсед, Фрэнк Грилло, Милли Олкок, Энтони Кэрриган.
О чём: фильм полностью перезапускает франшизу о Супермене и других супергероях и суперзлодеях DC.
Сюжет, по всей видимости, будет хорошо знаком поклонникам серии: молодой Кларк Кент (Дэвид Коренсвет), усыновлённый на Земле инопланетянин-криптонец со сверхспособностями, вынужден стать Суперменом и бороться со злодеями.
Противостоять Супермену будет в первую очередь бизнесмен Лекс Лютор (Николас Холт), а любовным интересом станет журналистка Лойс Лейн (Рэйчел Броснахэн).
«Миротворец»
Что это: сериал Max.
Оригинальное название: Peacemaker.
Дата выхода: точной даты выхода нет, 2-й сезон ожидают во второй половине 2025 года, после фильма «Супермен».
В главных ролях: Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма, Дженнифер Холланд, Фрэнк Грилло, Стив Эйджи.
О чём: главный герой сериала — ура-патриотичный наёмник Кристофер Смит, известный как Миротворец (Джон Сина). В первом сезоне он, оправившись от полученных на предыдущей миссии травм, становится членом таинственного отряда спецназа АРГУС и разбирается с инопланетным вторжением.
Сюжет второго сезона пока держится в секрете.
Первый сезон «Миротворца» формально относится к предыдущей вселенной DC. Тем не менее ответственный за перезапуск франшизы сценарист и режиссёр Джеймс Ганн подчёркивал, что почти все события первого сезона можно считать каноном.
«Бэтмен: Крестоносец в плаще»
Что это: анимационный сериал Prime Video.
Оригинальное название: Batman: Caped Crusader.
Дата выхода: неизвестна, второй сезон ожидают до конца 2025 года.
О чём: Готэм-Сити, середина XX века. Миллионер Брюс Уэйн только недавно стал бороться с преступностью в образе Бэтмена. Он сотрудничает с комиссаром Гордоном и разбирается с многочисленными злодеями
Фанатам понравилась мрачная атмосфера и отсылки к классическому мультсериалу о Бэтмене 1990-х годов. Поэтому в Prime Video активно работают над вторым сезоном.
Детали сюжета пока не раскрывают. Ожидается, что в новом сезоне будет 10 серий.
«Бэт-семья»
Что это: анимационный сериал Prime Video.
Оригинальное название: Bat-Family.
Дата выхода: неизвестна, сериал ждут в 2025 году.
О чём: сериал должен стать продолжением анимационного фильма «Веселый маленький Бэтмен» (Merry Little Batman).
В картине юный Дэмиан Уэйн, сын Бэтмена, остаётся в особняке один в канун Рождества. В эту ночь ему придётся стать Маленьким Бэтменом, чтобы защитить свой дом и Готэм-сити от злодеев, которые хотят испортить праздник.
В «Бэт-семье» в центре событий окажутся Бэтмен, дворецкий Альфред и Дэмиан и их необычная жизнь.
«Бэтмен-ацтек: Столкновение империй»
Что это: анимационный сериал латиноамериканского подразделения Max.
Оригинальное название: Aztec Batman: Clash of Empires.
Дата выхода: неизвестна, премьеру ждут в 2025 году.
О чём: Йохуалли Коатль, сын вождя племени коренных американцев, остаётся без отца — его убивают испанские конкистадоры.
Тогда он отправляется в город-государство Теночтитлан на территории современной Мексики, чтобы предупредить короля Монтесуму о захватчиках. Там он тренируется и набирается опыта, чтобы противостоять вторжению и отомстить за отца.