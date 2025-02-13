Фильмы и сериалы Marvel и DC, которые выйдут в 2025 году. Список главных премьер

Когда-то каждый год на экраны выходили чуть ли не десятки картин о супергероях. И хотя бум кинокомиксов остался в прошлом, новые фильмы и сериалы о людях со сверхспособностями продолжают радовать фанатов киногероики. В 2025 году обещают выпустить больше 10 новых проектов Marvel и DC. При этом первые планирует начало шестой фазы своей киновселенной, а вторые — её полный перезапуск. Чего стоит ждать фанатам супергероев (и суперзлодеев) и когда пройдут премьеры? Рассказываем.

Фильмы и сериалы Marvel и DC, которые выйдут в 2025 году
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Фильмы и сериалы Marvel 2025 года

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

© [Кадр сериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»/kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/series/4711938/)

Что это: анимационный сериал Disney+.

Оригинальное название: Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Дата выхода: 29 января 2025 года вышла первая серия, последняя, десятая, выйдет 19 февраля 2025-го.

О чём: ещё один проект о Питере Паркере, подростке из Квинса, который пытается жить двойной жизнью старшеклассника и супергероя. В сериале многое покажется знакомым, если зритель до этого читал комиксы Marvel о Человеке-пауке или смотрел другие фильмы или телешоу, ему посвящённые.

Но некоторые детали в сериале заметно отличаются от тех, к которым поклонники Питера Паркера могли привыкнуть.

Например, здесь тётя Мэй теряет мужа до того, как подростка кусает странный паук. В фильмах же Питер сначала приобретает необычные способности, а затем становится свидетелем гибели дяди Бена и решает защищать тех, кто не может постоять за себя самостоятельно.

Среди других изменений: обновлённый состав второстепенных персонажей. Здесь у Питера Паркера в том числе незнакомая большинству поклонников супергероя возлюбленная — Перл Панган. Её персонаж впервые появился в комиксе Marvel в 2019 году.

«Капитан Америка: Новый мир»

© [Кадр фильма «Капитан Америка: Новый мир» / kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/picture/4103948/)

Что это: полнометражный фильм.

Оригинальное название: Captain America: Brave New World.

Дата выхода: 14 февраля 2025 года.

В главных ролях: Энтони Маки, Дэнни Рамирес, Харрисон Форд, Карл Ламбли, Тим Блейк Нельсон, Шира Хаас, Лив Тайлер, Джанкарло Эспозито.

О чём: фильм — часть пятой фазы кинематографической вселенной Marvel и первое сольное выступление Сэма Уилсона (Энтони Маки) в качестве Капитана Америки.

В предыдущих фильмах костюм Капитана Америки носил Стив Роджерс (Крис Эванс), после чего передал свой щит и звание Уилсону, тогда ещё супергерою Соколу.

В новом проекте Уилсон будет защищать американского президента Таддеуса Росса (Харрисон Форд), пережившего покушение, и раскрывать мировой заговор. Как ясно из трейлера, в фильме Росс станет Красным Халком — ещё одним персонажем вселенной Marvel с суперспособностями.

«Сорвиголова: Рождённый заново»

© [Постер фильма «Сорвиголова: Рожденный заново»/kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/picture/4187601/)

Что это: сериал Disney+.

Оригинальное название: Daredevil: Born Again.

Дата выхода: первый эпизод выйдет 4 марта 2025 года. Всего в сезоне запланированы 9 серий.

В главных ролях: Чарли Кокс, Винсент Д’Онофрио, Джон Бернтал, Дэбора Энн Уолл, Элден Хенсон.

О чём: фактически это перезапуск сериала «Сорвиголова», который выходил на Netflix в 2015–2018 годах.

К своим персонажам вернулись исполнители всех ключевых ролей: Сорвиголовы (Чарли Кокс), его соратников Карен Пейдж (Дебора Энн Уолл) и Фогги Нельсона (Элден Хенсон), криминального авторитета Кингпина (Винсент Д’Онофрио) и антигероя Карателя (Джон Бернтал).

По сюжету главный герой сериала Мэтт Мердок — слепой адвокат из Адской кухни в Нью-Йорке. Он не только работает юристом, но и скрывает ото всех свою вторую личность — линчевателя в маске по имени Сорвиголова.

Создатели шоу обещают, что уровень насилия в нём будет намного выше, чем в любом другом проекте Marvel и даже предыдущем сериале от Netflix. «Сорвиголова» будет полон экшена и мерзости, вторят шоураннерам актёры.

«Громовержцы*»

© [Постер фильма «Громовержцы» / kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/film/5001443/posters/page/1/)

Что это: полнометражный фильм.

Оригинальное название: Thunderbolts*.

Дата выхода: 5 мая 2025 года.

В главных ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Дэвид Харбор, Ольга Куриленко, Ханна Джон-Кеймен, Уайатт Рассел, Льюис Пуллман, Джулия Луи-Дрейфус, Харрисон Форд.

О чём: команда антигероев вынуждена отправиться на опасную миссию. Вошли в неё уже известные поклонникам Marvel персонажи — Чёрная вдова (Флоренс Пью), Зимний солдат (Себастиан Стэн), Красный Страж (Дэвид Харбор), Таскмастер (Ольга Куриленко), Агент США (Уайатт Рассел), Призрак (Ханна Джон-Кеймен).

По слухам в фильме также появится один из самых сильных супергероев вселенной Marvel — Часовой. Его сыграет Льюис Пуллман.

Важную роль в фильме сыграет представительница спецслужб Валентина де Фонтейн (Джулия Луи-Дрейфус). Пока неясно, то ли она соберёт команду, то ли станет её противницей.

«Громовержцев» сравнивают с фильмом вселенной DC «Отряд самоубийц». Там тоже со злодеями боролись малоизвестные антигерои, а возглавляла отряд влиятельная женщина, Аманда Уоллес. И если проект DC встретили прохладно, новый фильм Marvel может избежать его ошибок, считают обозреватели.

«Железное сердце»

© [Постер фильма «Железное сердце» / kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/series/4295935/)

Что это: мини-сериал Disney+.

Оригинальное название: Iron Heart.

Дата выхода: первая серия выйдет 24 июня 2025 года. Всего ожидается шесть эпизодов.

В главных ролях: Доминик Торн, Энтони Рамос, Мэнни Монтана, Олден Эренрайк, Лирик Росс.

О чём: сериал посвящён Рири Уильямс — молодой изобретательнице уникальных железных доспехов, схожих по технологиям с костюмом Тони Старка — Железного человека. Персонаж Уильямс уже появлялся во вселенной Marvel — в фильме «Чёрная пантера: Ваканда навеки».

По всей видимости, бороться Уильямс придётся с суперзлодеем Капюшоном. Его роль исполнит Энтони Рамос.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»

© [Кадр фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»/kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/film/1287545/)

Что это: полнометражный фильм.

Оригинальное название: The Fantastic Four: First Steps.

Дата выхода: 25 июля 2025 года.

В главных ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Джулия Гарнер, Ральф Айнесон, Наташа Лионн, Джон Малкович.

О чём: третий по счёту перезапуск «Фантастической четверки» в XXI веке. Фильм запустит шестую и, как ожидается, последнюю фазу кинематографической вселенной Marvel.

В очередной раз Рид Ричардс (Педро Паскаль), Сьюзан (Ванесса Кирби) и Джонни (Джозеф Куинн) Шторм, а также Бен Гримм (Эбон Мосс-Бакрак) получат суперспособности и станут Мистером Фантастиком, Невидимой леди, Человеком-факелом и Существом.

Бороться они будут с Серебряным сёрфером (Джулия Гарнер) и Галактусом (Ральф Айнесон). С этими злодеями поклонники Фантастической четвёрки уже знакомы как минимум по предыдущим фильмам с командой.

Происходить события будут в ретро-футуристичном мире, вдохновлённым эпохой 1960-х годов. Как Фантастическую четвёрку объединят с другими сюжетными линиями Marvel, пока неизвестно.

«Очи Ваканды»

© [Постер фильма «Очи Ваканды» / kinopoisk.ru](https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/4483445/6e21eccf-4c74-47f4-8ccf-d79e5a9a7cd1/600x900)

Что это: анимационный мини-сериал Disney+.

Оригинальное название: Eyes of Wakanda.

Дата выхода: первый эпизод выйдет 6 августа 2025 года. Всего их будет четыре.

О чём: пока о шоу известно довольно мало. «Очи Ваканды» станут спин-оффом фильмов о Ваканде и Чёрной пантере, в котором войны Ваканды будут путешествовать по миру в поисках опасных артефактов из вибраниума — уникального и невероятно прочного металла.

В отличие от других анимационных сериалов Marvel, в том числе «Вашего дружелюбного соседа Человека-паука», «Очи Ваканды» станут первым мультипликационным проектом, действие которого будет происходить в рамках основной временной шкалы вселенной.

Это означает, что шоу станет каноном для событий других фильмов и сериалов.

Решение сделать «Очи Ваканды» анимационным, а не кинематографичным сериалом его шоураннер объяснял ограничениями, которые накладывают съёмки по всему миру. В формате мультсериала создатели шоу могли не беспокоиться о декорациях и перелётах, а также финансовых затратах.

Зомби Marvel

© [Кадр фильма «Зомби Marvel» / kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/series/4711939/)

Что это: анимационный мини-сериал Disney+.

Оригинальное название: Marvel Zombies.

Дата выхода: первый эпизод ждут 3 октября 2025 года, всего запланировано 4 серии.

О чём: сериал основан на эпизоде другого шоу Marvel — анимационного проекта What if...? («Что, если...?»), в котором самые могущественные герои Земли превратились в зомби. В новом сериале авторы расскажут о полноценном зомби-апокалипсисе и борьбе с ним.

Чудо-человек

© [Постер фильма «Чудо-человек» / kinopoisk.ru](https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/10671298/406e8e0a-e7f1-4c7d-8d06-411eb7bb4751/600x900)

Что это: мини-сериал Disney+.

Оригинальное название: Wonder Man.

Дата выхода: точной даты нет, ориентировочно выход запланирован на декабрь 2025 года, создатели хотят выпустить восемь эпизодов.

В главных ролях: Яхья Абдул-Матин II, Бен Кингсли, Деметриус Гросс.

О чём: главный герой сериала актёр Самйон Уильямс прослушивается на роль супергероя Чудо-человека. При этом он подходит на эту роль идеально, ведь у него как раз есть сверхспособности.

Бен Кингсли здесь вновь сыграет актёра-неудачника Тревора Слэттери, который изображал в фильме «Железный человек 3» злодея Мандарина.

Фильмы и сериалы DC 2025 года

«Харли Квинн»

© [Калр сериала «Харли Квинн»/kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/picture/3448062/)

Что это: анимационный сериал Max.

Оригинальное название: Harley Quinn.

Дата выхода: 5-й сезон начал выходить 16 января 2025 года, всего в нём запланировано 10 эпизодов. Последний должен выйти 20 марта.

О чём: по сюжету в 1-м сезоне шоу Харли Квинн наконец-то рассталась с суперзлодеем Джокером. После разрыва она решает добиться всего сама и наконец стать преступной королевой Готэм-сити.

Помогают ей в этом другие злодеи: Ядовитый плющ, Глиноликий и Король Акул. Все они постоянно сквернословят и попадают в дурацкие ситуации, а ещё время от времени противостоят Бэтмену.

«Супермен»

© [Кадр фильма «Супермен» / kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/film/997647/)

Что это: полнометражный фильм.

Оригинальное название: Superman.

Дата выхода: 11 июля 2025 года.

В главных ролях: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Нейтан Филлион, Изабелла Мерсед, Фрэнк Грилло, Милли Олкок, Энтони Кэрриган.

О чём: фильм полностью перезапускает франшизу о Супермене и других супергероях и суперзлодеях DC.

Сюжет, по всей видимости, будет хорошо знаком поклонникам серии: молодой Кларк Кент (Дэвид Коренсвет), усыновлённый на Земле инопланетянин-криптонец со сверхспособностями, вынужден стать Суперменом и бороться со злодеями.

Противостоять Супермену будет в первую очередь бизнесмен Лекс Лютор (Николас Холт), а любовным интересом станет журналистка Лойс Лейн (Рэйчел Броснахэн).

«Миротворец»

© [Кадр сериала «Миротворец» / kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/picture/3776389/)

Что это: сериал Max.

Оригинальное название: Peacemaker.

Дата выхода: точной даты выхода нет, 2-й сезон ожидают во второй половине 2025 года, после фильма «Супермен».

В главных ролях: Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма, Дженнифер Холланд, Фрэнк Грилло, Стив Эйджи.

О чём: главный герой сериала — ура-патриотичный наёмник Кристофер Смит, известный как Миротворец (Джон Сина). В первом сезоне он, оправившись от полученных на предыдущей миссии травм, становится членом таинственного отряда спецназа АРГУС и разбирается с инопланетным вторжением.

Сюжет второго сезона пока держится в секрете.

Первый сезон «Миротворца» формально относится к предыдущей вселенной DC. Тем не менее ответственный за перезапуск франшизы сценарист и режиссёр Джеймс Ганн подчёркивал, что почти все события первого сезона можно считать каноном.

«Бэтмен: Крестоносец в плаще»

© [Кадр сериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще» / kinopoisk.ru](https://www.kinopoisk.ru/picture/4122944/)

Что это: анимационный сериал Prime Video.

Оригинальное название: Batman: Caped Crusader.

Дата выхода: неизвестна, второй сезон ожидают до конца 2025 года.

О чём: Готэм-Сити, середина XX века. Миллионер Брюс Уэйн только недавно стал бороться с преступностью в образе Бэтмена. Он сотрудничает с комиссаром Гордоном и разбирается с многочисленными злодеями

Фанатам понравилась мрачная атмосфера и отсылки к классическому мультсериалу о Бэтмене 1990-х годов. Поэтому в Prime Video активно работают над вторым сезоном.

Детали сюжета пока не раскрывают. Ожидается, что в новом сезоне будет 10 серий.

«Бэт-семья»

© [Кадр фильма «Весёлый маленький Бэтмен»](https://www.kinopoisk.ru/film/4549971/)

Что это: анимационный сериал Prime Video.

Оригинальное название: Bat-Family.

Дата выхода: неизвестна, сериал ждут в 2025 году.

О чём: сериал должен стать продолжением анимационного фильма «Веселый маленький Бэтмен» (Merry Little Batman).

В картине юный Дэмиан Уэйн, сын Бэтмена, остаётся в особняке один в канун Рождества. В эту ночь ему придётся стать Маленьким Бэтменом, чтобы защитить свой дом и Готэм-сити от злодеев, которые хотят испортить праздник.

В «Бэт-семье» в центре событий окажутся Бэтмен, дворецкий Альфред и Дэмиан и их необычная жизнь.

«Бэтмен-ацтек: Столкновение империй»

© [CAP/PLF/www.capitalpictures.com / Global Look Press](https://www.globallookpress.com/)

Что это: анимационный сериал латиноамериканского подразделения Max.

Оригинальное название: Aztec Batman: Clash of Empires.

Дата выхода: неизвестна, премьеру ждут в 2025 году.

О чём: Йохуалли Коатль, сын вождя племени коренных американцев, остаётся без отца — его убивают испанские конкистадоры.

Тогда он отправляется в город-государство Теночтитлан на территории современной Мексики, чтобы предупредить короля Монтесуму о захватчиках. Там он тренируется и набирается опыта, чтобы противостоять вторжению и отомстить за отца.

Фильмы и сериалы
Миротворец
Супермен
Сорвиголова
Железный человек 3
Фантастическая четверка
Отряд самоубийц
Дэвид Коренсвет
Себастиан Стэн
Стив Эйджи
Карл Ламбли
Энтони Кэрриган
Деметриус Гросс
Ралф Айнесон
Наташа Лионн
Джулия Гарнер
Энтони Рамос
Элден Хенсон
Тим Блейк
Даниэль Брукс
Энтони Маки
Стив Роджерс
Кристофер Смит
Джон Сина
Фрэнк Грилло
Ванесса Кирби
Бен Кингсли
Чарли Кокс
Ханна Джон-кеймен
Рэйчел Броснахэн
Крис Эванс
Джанкарло Эспозито
Джон Бернтал
Николас Холт
Дэвид Харбор
Педро Паскаль
Дебора Уолл
Джеймс Ганн
Тони Старк
Харрисон Форд
Ольга Куриленко
Винсент Д'онофрио
Netflix