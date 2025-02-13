Стало известно, кто сыграет в новом фильме Ридли Скотта

По данным издания Deadline, Джош Бролин, Маргарет Куолли и Гай Пирс присоединились к актёрскому составу нового фильма Ридли Скотта под названием The Dog Stars. Это будет экранизация одноимённой книги писателя Питера Хеллера.

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Роман рассказывает о лётчике Хиге, который выживает в США после пандемии, поразившей человечество. На своём небольшом самолёте герой отправляется лишь на короткие вылазки, чтобы экономить топливо, но однажды он неожиданно слышит сигнал от другого человека и решает выдвинуться в большое путешествие.

Вместе с Бролином, Куолли и Пирсом в ленте сыграет Пол Мескал. Съёмки экранизации The Dog Stars стартуют весной 2025 года. Даты премьеры пока нет.