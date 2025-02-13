Появились первые подробности пятого сезона «Настоящего детектива»

Издание Deadline поделилось деталями пятого сезона сериала «Настоящий детектив». Действие следующего сезона развернётся в Нью-Йорке в бухте Джамейка. Съёмки нового сезона начнутся в ближайшие месяцы, кастинг находится на предварительной стадии.

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Д е й с т в и е п р о и с х о д и т в Н ь ю - Й о р к е , в б у х т е Д ж а м е й к а . Н а ш с е т т и н г б у д е т н е м н о г о д р у г о й , н о т а к о й ж е м о щ н ы й .

Если верить инсайдерам, новый сезон покажет абсолютно новых героев. В их число войдут двое мужчин и женщина. Кто сыграет ключевые роли, пока не уточняется.

Пятый сезон шоу выйдет в 2027 году. В данный момент идёт активная работа над сценарием, который пишет Исса Лопес, шоураннер четвёртого сезона. Ранее Лопес говорила, что события в четвёртом и пятом сезонах будут так или иначе связаны.