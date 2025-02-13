Итан Хоук и Рассел Кроу сыграют в новом историческом фильме

По данным The Hollywood Reporter, Итан Хоук и Рассел Кроу получили главные роли в историческом фильме The Weight. Актёры впервые поработают вместе.

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Действие картины развернётся в Орегоне в 1933 году. Сюжет расскажет про Сэмюэля Мёрфи, который после смерти жены попадает в трудовой лагерь, управляемый Клэнки, беспринципным надзирателем. Мёрфи хочет сбежать и вернуть себе опеку над дочерью Пенни, но оказывается втянутым в опасную схему контрабанды золота Клэнки.

Съемки должны начаться в Баварии этим летом. Режиссёром выступит Падрик МакКинли. Производством займутся компании Fields Entertainment, Under The Influence и Filmproduktion в сотрудничестве с Construction Film. Даты премьеры пока нет.