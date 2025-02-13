12 лучших дорам о любви

В преддверии дня всех Влюблённых или в любой другой день в организме порой может ощущаться острая нехватка романтики. Один из верных способов её восполнить — фильмы и сериалы о любви. В этом и плане всё чаще внимание зрителей завоёвывают корейские дорамы — как правило, небольшие (16-20 серий) сериалы, не успевающие надоесть. А уж в романтике корейцы знают толк. К вашему вниманию — 15 романтических дорам, могущих скрасить вечера и вернуть веру в любовь.

© кадр из сериала «Последняя миссия ангела»

«Истинная красота» (2020)

Старшеклассница Ли Джу Гён с самого детства страдала от насмешек из-за своей внешности. Над ней смеются родственники, издеваются одноклассницы, а молодые люди даже не смотрят в её сторону.

Решив изменить свою жизнь, она учится с помощью макияжа скрывать свои недостатки и достигает в этом искусстве таких высот, что буквально обретает совершенно новое лицо. Она переводится в другую школу, где моментально обретает статус «богини красоты» и бешеную популярность.

Однако, однажды пережив травлю, сложно отделаться от страхов и комплексов. Её секрет грозит раскрыться из-за красивого одноклассника, который несколько раз видел её без макияжа и может узнать. Вот только и у него есть свои тайны и секреты. А ещё — заклятый друг, который тоже начинает проявлять внимание к Джу Гён.

Почему стоит смотреть: Дорама при внешней легкомысленности сюжета поднимает сложные и болезненные вопросы. Однако истинная красота внутри — и она способна на большее, чем миловидное личико.

«Невеста речного бога» (2017)

Бог Хабэк — избалованный наследник небесного царства — повелевает водами и дождями. В древности ему приносили в жертву красавиц, чтобы избавиться от засухи. А нынче настало время ему подтвердить свои права на престол, для чего предстоит пройти испытание — отправиться в мир смертных и там отыскать важный артефакт.

Помочь ему должны потомки одного смертного, который некогда совершил серьёзный проступок и в искупление вверил свою судьбу и судьбы всех своих поколений воле речного бога. Слугой Хабэку предстоит стать женщине-психиатру из Сеула Со А, которая не верит в эти сказки.

Но избалованному богу нет дела до желаний смертных, и он требует своё — помощи в незнакомом для него мире и поисках артефакта. А заодно — других богов и богинь, которые, как оказалось, давно живут среди смертных.

Почему стоит смотреть: Мистическая история, наполненная отсылками к корейской мифологии и курьёзными ситуациями, не могла обойтись без любовной линии между богом и смертной. Но возможен ли их союз и смогут ли они преодолеть собственные страхи, предубеждения и груз прошлого? Узнаете, посмотрев дораму.

«Первое кафе "Принц"» (2007)

В азиатских сериалах особое место занимают истории, в которых с помощью тяжёлой работы, командного духа и веры в лучшее герои добиваются успеха и карьерных высот. Но, вопреки стереотипам, именно в таких дорамах большое внимание уделяется именно любви. Да, на рабочем месте, но будем честны — если вы делаете карьеру, это самое вероятное место, чтобы встретить свою судьбу.

Ярким образцом такого жанра может служить обаятельная дорама из нулевых «Первое кафе "Принц"». Главная героиня Го Ын Чхан после смерти отца становится главой семьи и берётся за любую работу, постепенно забывая о том, что она миловидная девушка, а не мальчик на побегушках.

Её «пацанская» внешность вводить в заблуждение богатенького наследника Хан Гюля. Он нанимает Го Ын Чхан в качестве официанта в кофейню, которая должна стать его первым самостоятельным бизнесом. Так девушка обретает любимую работу, но вынуждена скрывать правду о себе, ведь в этом кафе принципиально работают только «принцы»-мужчины.

Почему стоит смотреть: Сериал примечателен не только динамичным сюжетом, гендерной интригой и прекрасной актёрской командой, но и красиво разыгранным любовным четырёхугольником, в котором, помимо главных героев, оказываются кузен Хан Гюля и его девушка.

От такой завязки ждёшь драмы, борьбы и «стекла», но здесь удивительнейшим образом все герои проявляют зрелость, мудрость и уважение друг к другу даже в сложных морально ситуациях. И этим-то и ценна эта дорама про одно маленькое кафе и большое недопонимание.

«Фея тяжелой атлетики Ким Бок Джу» (2016)

Легко крутить романы и очаровывать парней, когда ты стройна и красива. А попробуйте найти своё счастье, когда ты спортсменка. Да не гимнастка, а тяжелоатлетка, которая вполне может поднять своего парня несколько раз.

Но ни тяжёлые тренировки, ни необходимость набирать вес, ни неженственное занятие не могут заставить девичье сердце поставить чувства на паузу. Молодая студентка спортивного факультета Ким Бок Джу влюбляется в старшего брата своего однокурсника и мечтает похудеть, чтобы привлечь его внимание. Что удобно — он как раз диетолог и может помочь.

Вот только тренер и родители от таких её планов могут не прийти в восторг, ведь на кону — победа в соревнованиях, для чего нужно перейти в новую весовую категорию. Но, быть может, кое-кто готов полюбить её в любом весе, с медалями и без?

Почему стоит смотреть: Эта дорама основана на реальной истории олимпийской чемпионки Чан Ми Ран. И её определённо стоит смотреть всем, кто откладывает свои любовь и счастье в долгий ящик из-за надуманных недостатков. Ведь если вы чувствуете себя феей — будьте феей.

«30, но 17» (2018)

17-летняя скрипачка У Со Ри очень талантлива. У неё вся жизнь впереди, перед ней открыты большие горизонты.

Но из-за трагической случайности она впадает в кому. Из которой выходит спустя лишь 13 лет — и оказывается в теле 30-летней женщины с психикой подростка. Со Ри придётся заново искать своё место в этом изменившемся мире, знакомиться с самой собой и взрослеть по ускоренной программе.

На фоне попыток принять новую реальность и соблазнов сбежать от неё, она знакомится с одиноким мужчиной Го У Джином, который умудрился в свои годы так и не завести отношений. Судьба причудливо переплетает их жизни и вынуждает всё-таки сдавать экзамены, которых они так или иначе избежали в своё время.

Почему стоит смотреть: Будем честны, не обязательно впадать в кому, чтобы однажды обнаружить себя так и не повзрослевшим подростком во взрослом теле. Но рано или поздно всем предстоит пройти через различные личностные кризисы, преодолеть свои трудности и измениться. И как бы ни было страшно — попробовать наконец выстроить романтические отношения с позиции взрослых людей, как это, путём проб и ошибок, делают главные герои дорамы.

«Вок любви» (2018)

Талантливый повар Со Пун вот уже несколько лет трудится на кухне в роскошном отеле. Его стараниями о ресторане китайской кухне заговорили все, пусть номинально главный там — именитый шеф, прошедший обучение в Пекине.

Пун планирует вскоре получить должность шеф-повара ресторана. Однако всё идёт прахом: управляющий отелем уводит у него жену и несправедливо увольняет по надуманному обвинению.

Оказавшись на улице с одним старым воком и поварёшкой, Со Пун в отчаянии обращается к ростовщикам, которые держат здание напротив отеля. Его цель — открыть свой китайский ресторан и разрушить бизнес соперника. Неожиданно хозяин здания, бывший гангстер Ту Чхильсон, идёт ему навстречу — он давно мечтал, чтобы его парни работали в ресторане и оставили бандитские дела.

Но тут на их кухне появляется Тан Сэ Ву — молодая наследница из семьи банкира, отправленного в тюрьму по обвинению в коррупции. Оказавшись без средств к существованию, она готова на любую работу. А Чхильсон и Со Пун готовы на всё, чтобы она улыбалась.

Почему стоит смотреть: Любовный треугольник, в котором сочувствуешь всем героям, а в конце радуешься за всех. Химия между главными героями. И, конечно, удивительный мир китайской кухни и секреты кулинарии, которые можно взять на заметку.

«Я не робот» (2017)

Молодой миллионер Ким Мингю страдает необычной аллергией — на людей. При контакте с чужой кожей он покрывается сыпью и начинает задыхаться. Это вынуждает его жить в полной изоляции и уж конечно не помышлять о дружбе или отношениях.

Узнав об этой его проблеме, команда учёных-изобретателей предлагает ему протестировать их новейшее изобретение — робота-компаньона Аджи-3 в виде довольно реалистичной и миловидной девушки. Идея кажется Мингю интересной, он готов инвестировать, и сделка сулит всем сторонам выигрыш.

Но вот беда: ровно накануне отправки робота к бизнесмену происходит небольшая авария, грозящая срывом сроков, а вместе с ним — и контракта, и шансов обрести научную лабораторию. Учёные идут на отчаянный шаг — и подменяют робота на живую девушку, когда-то ставшую его прототипом. Она должна заменять Аджи-3 до её починки.

Чего изобретатели не смогли предусмотреть, так это того, что изголодавшийся по общению и контакту с людьми миллионер влюбится в свою якобы пластиковую спутницу. Да и она, надо сказать, далеко не робот.

Почему стоит смотреть: Уморительные ситуации и трогательная романтическая линия здесь соседствуют с добротной футуристической фантастикой, которая на самом деле уже сейчас в одном шаге от нас. Вскоре такие реалистичные роботы могут стать новой нормой. Но как бы мы ни пытались обхитрить самих себя и какие бы страхи ни мешали нам выстраивать контакт, человеку всегда нужен будет человек — как раз об этом и дорама.

«Что случилось с секретарём Ким» (2018)

Ли Ён Джун — вице-президент в крупной компании, принадлежащей его семье. В Корее таких называют «чоболь». Он высок, красив, умён и чудовищно высокомерен. А ещё — давно привык полагаться на своего секретаря Ким Мисо, которая вот уже несколько лет идеально справляется со всеми его поручениями, терпит пренебрежительные высказывания и проявляет высочайший профессионализм.

И тут как гром среди ясного неба — женщина, которая никогда ни на что не жаловалась, следовала за ним тенью и исполняла любые капризы, подала заявление на увольнение без объяснения причин. Поняв, что без неё он буквально как без рук и не может даже галстук себе завязать, Ли Ён Джун, возможно, впервые за свою жизнь задумывается о ком-то помимо себя.

Пытаясь понять мотивацию своего секретаря и удержать её возле себя, самовлюблённый чоболь обнаруживает, что далеко не всё вертится вокруг денег и карьеры. Но может ли он ей дать то, чего всё это время недоставало в её жизни, — любовь?

Почему стоит смотреть: Лёгкая и смешная дорама с классическим романтическим сюжетом «начальник и подчинённая» заслуженно считается классикой жанра.

«Я псих, но это нормально» (2020)

Популярная детская писательница Ко Мун Ён многим людям кажется высокомерной эгоисткой. На самом деле, как это часто бывает, её антисоциальное поведение связано с детской травмой, которая мешает ей жить в мире с самой собой и окружающими.

Судьба сталкивает её с двумя братьями, Мун Ган Тэ и Мун Сан Тэ. Ган Тэ — медицинский работник, который заботится о своём аутичном старшем брате Сан Тэ, также некогда пережившем серьёзную психологическую травму.

Но могут ли два травмированных человека исцелить друг друга? И правда ли, что пережитый ужас должен влиять на людей всю жизнь?

Почему стоит смотреть: Дорама в очень бережной форме подсвечивает проблемы психического здоровья, не стигматизируя их и давая много полезной информации, например как справляться со стрессом и паникой. Однако психологические травмы, раскрываемые через сказки и анимационные вставки — не единственное, что ставится в центр сюжета. Во главе угла, конечно же, стоит любовь — та самая, которая нужна всем, независимо от диагноза и анамнеза.

«Её личная жизнь» (2019)

Сон Дон Ми — успешная и красивая молодая женщина, куратор художественной галереи. А ещё — фанатка №1 мальчиковой поп-группы и её лидера, айдола Щиана. Она ходит на все его концерты, следует за ним с камерой и ведёт фан-сайт, посвящённый предмету своего обожания.

Это увлечение занимает всё её личное время, отчего она уже рассталась с несколькими парнями и предпочитает не распространяться о своём хобби семье и коллегам.

Но однажды в её галерее случается перестановка — предыдущая начальница уходит, чтобы пережить семейный скандал, а на её место из США прибывает именитый художник Райан, правда, давно не бравший в руки кисть. Случайно он узнаёт о «двойной жизни» Док Ми, после чего начинает проявлять к девушке странный интерес.

Почему стоит смотреть:

Красивая дорама о любви, искусстве, поисках себя и принятии друг друга со всеми милыми странностями. И что особенно приятно — героям удаётся избегать типичных сюжетных штампов, связанных с неспособностью проговаривать свои чувства словами через рот. Всё-таки сюжетные повороты поворотами, а иногда приятно посмотреть на коммуникацию взрослых людей.

«Последняя миссия ангела» (2019)

Некогда успешная балерина Ли Ён Со уже давно не танцует. Она потеряла зрение, а вместе с ним — и карьеру, и веру в людей, и любовь. Вот уже несколько лет она живёт замкнутой жизнью и считает, что с ней всё кончено.

Но внезапно в её судьбу вмешивается ангел Тан, сосланный с небес за проступок. Чтобы вернуться и снова заслужить крылья, он должен совершить чудо — помочь Ён Со найти пару и вернуть ей веру.

Вот только сама подопечная отчаянно сопротивляется попыткам достать её из раковины. А сам Тан с ужасом понимает, что, кажется, сам влюбляется в неё.

Почему стоит смотреть:

Эмоциональная и вдохновляющая история любви на фоне закулисья балетного мира. Нежная, печальная и очень красивая, как сама пара — ангел и балерина. Готовьтесь испытать весь спектр эмоций вместе с героями и поверить в чудо, цена которого, правда, зачастую очень высока.

«Внутренняя красота» (2018)

Популярная актриса Хан Сэге, вокруг экстравагантного поведения которой вертится множество слухов и домыслов, не спешит их развеивать или объяснять. Правда оказывается фантастичнее вымыслов: раз в месяц её лицо непредсказуемо меняется, и целую неделю ей приходится жить под совершенно другой личностью. Это, как понимаете, мешает выстраивать долгосрочные доверительные отношения и вообще сильно осложняет жизнь девушки.

Но неожиданно всё меняет встреча с привлекательным молодым человеком. Он мог бы называться идеалом, если бы не страдал от прозопагнозии — этим загадочным красивым словом называют неспособность распознавать и запоминать человеческие лица. Мешающая ему всю жизнь особенность оказывается настоящим спасением для Хан Сэге, ведь если человеку рядом всё равно, какое у тебя лицо, он узнает тебя под любой личиной.

Почему стоит смотреть: Весёлая, фантастичная и по-своему поучительная история показывает, что на каждый самый сложный случай найдётся свой доктор, а каждому сложному человеку — другой не менее сложный человек, идеально ему подходящий.