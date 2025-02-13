Начались съемки комедии «Несвятая Валентина»

Кинокомпания Fenix Cinema совместно с компаниями «Атмосфера кино» и Vesta приступила к производству ленты «Несвятая Валентина». Сколько они продлятся, не сообщается.

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Сюжет расскажет про то, как Валентина работает в цветочном магазине. Девушка отрицает любовь, и в дни праздников (особенно в День Святого Валентина) это только обостряется. Однажды героиня просыпается с дикой аллергией – как только она видит любую влюбленную парочку, то сразу начинает чихать, а люди рядом мгновенно ссорятся и расстаются.

Фото со съёмок ленты

Режиссёром картины выступает Андрей Пантелеев. Главные роли исполняют Анастасия Красовская, Глеб Калюжный, Тина Стойилкович, Елизавета Шакира, Елена Валюшкина, Алексей Маклаков и другие.

Премьера состоится зимой 2026 года.