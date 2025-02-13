Что известно о третьем сезоне «Эйфории»

На прошлой неделе наконец-то начались съёмки долгожданного третьего сезона популярной драмы от HBO «Эйфория».

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Глава отдела драмы HBO Франческа Орси заявила, что третий сезон вполне мог стать для сериала последним, хотя этот вопрос ещё обсуждается.

М ы г о в о р и л и о б э т о м . П о к а д о к о н ц а н и ч е г о с к а з а т ь н е м о ж е м , н о н е и с к л ю ч е н о , ч т о э т о к о н е ц .

В третьем сезоне Зендея возвращается к роли Ру Беннет, Ника Кинг — к роли Лесли Беннет, Эрик Дейн — к роли Кэла Джейкобса, Джейкоб Элорди вновь сыграет Нейта Джейкобса, а Сидни Суини воплотит образ Кэсси Ховард.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Мод Апатоу и другие актёры.