Объявлена дата выхода третьего сезона «Дома дракона»

Глава драматического отдела холдинга HBO Франческа Орси поделилась новыми данными о сериале «Дом дракона». Как рассказала топ-менеджер, авторы шоу уже работают над третьим сезоном шоу, съёмки должны стартовать в ближайшие недели.

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Орси также подтвердила теории фанатов, что третий сезон начнётся с масштабной Битвы при Глотке, одного из самых эпичных сражений во вселенной «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина.

Я о ч е н ь в з в о л н о в а н а . Д у м а ю , з р и т е л и у д и в я т с я , к о г д а м ы н а ч н ё м т р е т и й с е з о н « Д о м а д р а к о н а » с э п и ч н о й м о р с к о й б и т в ы .

Третий сезон «Дома дракона» сейчас запланирован на 2026 год. Судя по всему, HBO традиционно метит в летний период — именно в июне и августе запускались предыдущие два сезона.