Состоялась премьера комедии «Манюня: День рождения Ба»

13 февраля в России состоялась премьера фильма «Манюня: День рождения Ба». Продолжение семейной франшизы уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Фильм «Манюня: День рождения Ба» снят по мотивам финала истории о приключениях Манюни, Каринки и Наринэ. По сюжету приближается грандиозное торжество — юбилей Ба, на который собираются родные и близкие. Родители Манюни, Каринки и Наринэ прикладывают массу усилий, чтобы праздник прошел идеально. Но, как назло, всё идет не по плану: сбегает баран, испорчен именинный торт, да еще оказывается, что Манюню взяли в престижную школу, и теперь она переезжает в другой город.

К своим ролям вернулись исполнительницы главных ролей в предыдущих лентах Екатерина Темнова, Карина Кагра (Каграманян), Карина Мнацаканян и Джульетта Степанян. Режиссёром выступил Арман Марутян, постановщик сериала «Манюня».