Фильм «Плохая девочка» снова выпустят в кино

Кинокомпания A24 объявила о перевыпуске эротического фильма «Плохая девочка» в честь Дня святого Валентина. Ленту с Николь Кидман в главной роли повторно покажут в кинотеатрах США и некоторых других стран.

© Чемпионат.com

Тем временем мировые сборы ленты перешагнули отметку в $ 60 млн — спустя полтора месяца после старта проката. Из этой суммы больше половины приходится на США ($ 28 млн), затем идут Великобритания и Нидерланды. В России лента вышла 16 января и собрала 228 млн рублей, её до сих пор показывают в некоторых кинотеатрах страны.

«Плохая девочка» рассказывает историю влиятельной бизнесвумен из Нью-Йорка по имени Роми, которая балансирует между профессиональным успехом и личной самореализацией в браке с театральным режиссёром. Через некоторое время в семье появляется трещина, и женщина старается заделать её молодым стажёром Сэмюэлем. Между парой завязывается роман.

В фильме вместе с Кидман сыграли Антонио Бандерас («Анчартед»), Харрис Дикинсон («Стальная хватка») и Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!»). Режиссёром выступила Халина Рейн, снявшая проект «Тела, тела, тела».