Появились постеры с героями сериала «Аутсорс»

Сегодня на Okko стартовал сериал «Аутсорс» — вышли первые две серии. Вместе с этим появились постеры с главными героями шоу.

© Чемпионат.com

События шоу с Иваном Янковским разворачиваются в 1996 году, накануне принятия Россией моратория на смертную казнь. В тюрьму особого назначения выходит новый надзиратель Константин. Он и его коллеги — глубоко травмированные и несчастные люди, а вокруг – опасный и страшный период середины 90-х.

Постеры с персонажами сериала

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

Третий эпизод выйдет 20 февраля, а финальную серию можно будет посмотреть 27 марта. Вместе с Янковским в проекте сыграли Данил Стеклов, Виталий Коваленко и другие.