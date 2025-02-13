Чего ждать от сериала «Аутсорс»

В онлайн-кинотеатре Okko большая премьера — сериал «Аутсорс» с Иваном Янковским в роли коррумпированного палача-тюремщика из лихих 1990-х. Чем проект связан с настоящим и почему это самый важный сериал на российском телеэкране за последние несколько лет, рассказывает «Лента.ру».

© кадр из сериала «Аутсорс»

Камчатка, зима 1996-го. До введения моратория на смертную казнь в России еще минимум год. Молодой сотрудник МВД Константин Волков (Иван Янковский) прибывает на новое место службы в тюрьму особого назначения, куда ссылают приговоренных к смерти преступников. Проржавевшая и обветшалая тюрьма находится на грани коллапса, как, в общем-то, и все остальное в небольшом бедном городке.

Косте предстоит вместе с другими надзирателями Александром и Романом (Эльдар Калимулин и Данил Стеклов) приводить приговоры в исполнение — то есть расстреливать серийных убийц. Молодой человек старается работать в рамках закона и морали — заставляет сослуживцев отвести в медпункт скорчившегося от спазма маньяка, да и казни проводит как можно более гуманно. Но вскоре перед Костей встает дилемма — в городе объявляется мужчина, который предлагает деньги за право убить заключенного. Движет им жажда мести, поскольку он — отец одной из многочисленных жертв маньяка. И у Волкова созревает план.

Ведь если дни серийных убийц и так сочтены, почему бы не отдать не сильно привлекательную работу палача «на аутсорс»?

Молодой тюремщик проводит с заключенными интервью а-ля «Охотник за разумом», узнает подробности их преступлений, а потом несет записи родственникам жертв с предложением, от которого те оказываются не в силах отказаться. В преступную схему он затягивает сослуживцев, а также тюремного врача (Леонид Тележинский) и прокурора (Дмитрий Сумин) — все они, оказавшись в нужде, готовы нарушить закон ради денег.

«Аутсорс» еще до официального цифрового релиза заработал среди критиков сравнения со «Словом пацана. Кровь на асфальте», и даже не столько из-за Янковского в центре внимания, сколько из-за очередного возвращения к теме лихого криминального прошлого. Впрочем, новый сериал режиссера Душана Глигорова и сценариста Анны Козловой оказывается в разы более хитроумным и изощренным путешествием — как по времени, так и по генеалогии морали. Но обо всем по порядку.

По поводу ностальгических чувств к сериалу вопросов нет

На своем месте (на стенах) размещены вишнево-бордовые ковры, в правильных местах (под коврами) расставлены ночники-колобки, из каждого автомобильного радио звучит Татьяна Буланова и так далее. Но проект подкупает еще и каким-то невероятным вниманием к деталям: от нашивок МВД на форме (к Минюсту пенитенциарная система России перейдет лишь в 1998-м, а ФСИН появится и вовсе в середине 2000-х) до удивления персонажей от функциональности центрального автомобильного замка.

Впрочем, вся эта проработанность меркнет перед обилием даже не тяжелых, а попросту неподъемных тем, которые вываливаются на героев. «Аутсорс» в лучших традициях бичующей русской литературы почти целиком построен на моральных дилеммах, которые затягивают в омут нравственных конфликтов как персонажей сериала, так и зрителя. Тех, кто с легкостью ответит на вопрос о справедливости кровной мести, тут же ждет следующий, куда более каверзный.

Преступление и наказание, этика возмездия, реституция боли, палачи для палачей, природа девиантности, виктимблейминг, аборт после изнасилования, право сильного

Сюжет здесь быстро выходит за пределы напрашивающегося еще при прочтении синопсиса вопроса о гуманности казни. А также за пределы тюрьмы и далеко за установленные временные рамки, в народе известные как лихие 90-е — прямиком в настоящее время, в котором моральные вопросы касательно насилия, к несчастью, только прибавили в актуальности.

Вероятно, героем именно нашего времени — социопатичным, хладнокровным, с интригующе сложной системой моральных ориентиров, похожим одновременно и на Декстера Моргана, и на жуткого капитана из балабановского «Груза 200» — выступает персонаж Янковского. Костя Волков выделяется на фоне вполне органичных для 90-х персонажей хотя бы тем, что его мотивы непросто разгадать — то он служит рациональным и моральным камертоном для окружающих (к примеру, убеждает сослуживца в том, что жертву насилия не следует обвинять в произошедшем), то конструирует сложные преступные схемы и оказывается готов с легкостью отнять жизнь. Впрочем, работы Анны Козловой славятся персонажами, мотивация которых раскрывается неспешно, но всегда — неожиданно. В любом случае роль коррумпированного тюремщика-палача, безусловно, окажется среди самых интересных в фильмографии Янковского. А «Аутсорс» — одним из главных сериалов последних лет, который определенно нельзя пропускать.

Сериал «Аутсорс» выходит в онлайн-кинотеатре Okko 13 февраля