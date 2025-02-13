Опубликован трейлер шестого сезона «Рассказа служанки»

Элизабет Мосс начинает революцию в финальном сезоне «Рассказа служанки»
Первый тизер-трейлер и дату премьеры шестого сезона сериала «Рассказ служанки» (Handmaid’s Tale) обнародовал 12 февраля 2025 года видеосервис Hulu. Ранее было объявлено, что он будет финальным. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в антиутопии по роману Маргарет Этвуд исполняют Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Брэдли Уитфорд, Макс Мингелла, Энн Дауд, О.Т.Фагбенли, Самира Уайли, Мэдлин Брюэр, Аманда Брюгель, Сэм Джегер, Эвер Кэрредин и Джош Чарльз.
- Непреклонный дух и решимость Джун (Мосс) возвращают ее в борьбу за победу над Галаадом, - сообщается в синопсисе. – Люк (Фагбенли) и Мойра (Уайли) присоединяются к сопротивлению. Серена (Страховски) пытается реформировать Галаад, в то время как командир Лоуренс (Уитфорд) и тетя Лидия (Дауд) осознают, что они натворили, а Ник (Мингелла) сталкивается с непростыми испытаниями. Эта последняя глава путешествия Джун подчеркивает важность надежды, мужества, солидарности и стойкости в поисках справедливости и свободы».
- Они верили, что эта одежда, которую они надевают на наши тела, говорит миру, кто мы. Нас помечают, красят в красный цвет — цвет крови. Они забыли, что это еще и цвет ярости. Платье стало нашей униформой, и мы стали армией, - говорит за кадром в ролике главная героиня Джун Осборн.
Премьера первых трех эпизодов финального сезона «Рассказа служанки» состоится на Hulu 8 апреля.