Стало известно, когда в России покажут мультфильм «Мемуары улитки»

Анимационный фильм «Мемуары улитки» (Memoir of a Snail) выйдет в российский прокат 27 февраля 2025 года. Это второй полнометражный фильм австралийского режиссера Адама Эллиота, обладателя премии «Оскар» за короткометражку «Харви Крампет» (2004). Его новая пластилиновая работа также номинирована на премию Американской киноакадемии.

© кадр из мультфильма «Мемуары улитки»

Грейс Падел — одинокая неудачница, любящая книги и собирающая улиток, которая попадает в ряд несчастий после того, как ее разлучили со своим братом-близнецом Гилбертом. Несмотря на невзгоды, вдохновение и надежда возникают, когда Грейс заводит дружбу с эксцентричной пожилой женщиной по имени Пинки. Чтобы начать все с чистого листа, Грейс рассказывает историю своей удивительной жизни скромной садовой улитке…

В оригинале главных героев озвучили Сара Снук, Эрик Бана, Джеки Уивер и Доминик Пинон.

Российская премьера состоится 25 февраля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» в Москве и в кинотеатре «Ленфильм» в Санкт-Петербурге.