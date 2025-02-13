Фрэнсис Лоуренс рассказал о съемках фильма «Константин 2»

Фрэнсис Лоуренс, режиссёр фильма «Константин 2» с Киану Ривзом, пообщался с журналистами издания Collider. В ходе разговора постановщик заявил, что он с командой находится в шаге от начала съёмок продолжения ленты.

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« Я с к а ж у , ч т о м ы к а к н и к о г д а б л и з к и к т о м у , ч т о б ы н а ч а т ь с ъ ё м к и п р о д о л ж е н и я , и э т о з д о р о в о » .

Также Лоуренс поделился, что работает над чем-то «действительно крутым». Ещё он отметил, что Киану Ривз и продюсер Акива Голдсман «очень, очень взволнованы этим».

Напомним, Акива Голдсман известен по «Играм разума», «Нокдауну», «Коду да Винчи» и другим популярным лентам. Сейчас у фильма с Киану Ривзом нет даже примерной даты премьеры: судя по всему, «Константин 2» выйдет не раньше 2026 года.