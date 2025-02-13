Оборотень из фильма «Сумерки» станет охотником на оборотней

Американский актер Тейлор Лотнер, известный по роли оборотня Джейкоба в серии фильмов «Сумерки», сыграет охотника на оборотней в новом сериале студии Amazon. Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что проект называется «Тейлор Лотнер: Охотник на оборотней». Его сюжет расскажет о судьбе актера после выхода фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» — последней картины из знаменитой франшизы. По сценарию, Лотнер вступил в тайное общество истребителей оборотней, членам которого необходимы его ценные знания об этих чудовищах. В итоге Тейлору приходится вести двойную жизнь — изображать голливудскую знаменитость днем, а по ночам выслеживать опасных существ.

Франшиза «Сумерки», состоявшая из пяти частей, стала одной из самых коммерчески успешных в истории. В сумме сборы фильмов, выходивших с 2008 по 2012 год, составили более трех миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что российский актер Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне популярного сериала американской студии HBO «Белый лотос».