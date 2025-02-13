Вышел первый отрывок из фантастики «Микки 17» с Робертом Паттинсоном
Компания Warner Bros. опубликовала первый отрывок из научно-фантастического фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном. В ролике главному герою ленты выжигают на лице клеймо раскалённой арматурой.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.
«Микки 17» рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют.
Также в актёрский состав вошли Марк Руффало, Тони Коллетт, Наоми Аки, Стивен Ян, Анамария Вартоломеи, Энгус Имри, Томас Тургус, Пэтси Ферран, Дэниэл Хеншэлл и другие. Кресло режиссёра занял оскароносный Пон Джун-хо («Паразиты»).
Мировая премьера ленты состоится 7 марта.