Критики оценили фильм «Капитан Америка: Новый мир»

Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о фильме «Капитан Америка: Новый мир». Лента выступает мягкой перезагрузкой серии картин о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд.

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Рецензенты прохладно приняли фильм. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила только 51% «свежести». Авторы обзоров ругают ленту за сумбурный сценарий, неестественные диалоги и неуклюжую экспозицию.

Что пишут первые рецензенты о «Капитане Америка: Новый мир»:

«"Новый мир" выигрывает от присутствия Энтони Маки, но в остальном это вялый сиквел, который заставляет тосковать по, казалось бы, ушедшей эпохе хороших блокбастеров Marvel».

«У вас могут быть самые низкие ожидания, и вы всё равно будете разочарованы. Это фильм, который сфокусирован на политических интригах и драме персонажей, но он едва ли выглядит убедительным».

«Хоть он и связывает воедино нити киновселенной Marvel, однако в целом "Новый мир" и не хороший, и не плохой. Это просто ещё один фильм Marvel».

«Ещё хуже то, что фильм стремится быть максимально безобидным и аполитичным. В результате он становится не только невыносимо скучным, но и непонятным».

«"Капитан Америка: Новый мир" — первый фильм Marvel, недостойный большого экрана».

Мировая премьера фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» состоится 14 февраля.