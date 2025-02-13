Джейсон Стэйтем поделился кадрами со съемок боевика «Мастер»

Джейсон Стэйтем опубликовал в своих соцсетях новые фотографии со съёмок боевика «Мастер». На них актёр изображён с чересчур невозмутимым лицом.

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Над сюжетом фильма «Мастер» работал Сильвестр Сталлоне. Он рассказывает о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни — но вынужден вернуться к основной профессии после пропажи девушки. Как обычно, зрителей ждёт зрелищный боевик с харизматичным актёром.

Режиссёром «Мастера» выступил Дэвид Эйр, недавно работавший со Стэйтемом над «Пчеловодом». Этот боевик стал самым популярным пиратским фильмом в России в 2024 году.

Премьера «Мастера» в кинотеатрах России состоится 10 апреля.

Новые фото со съёмок

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети