Что известно о фильме «Созвездие пса»

Маргарет Куэлли, Джош Бролин и Гай Пирс ведут переговоры о том, чтобы присоединиться к Джейкобу Элорди в фильме Ридли Скотта «Созвездие пса» (The Dog Stars). Сценарий основан на романе Питера Хеллера, его адаптировал Марк Л. Смит («Выживший», «Смерч 2), чья последняя работа - сериал Netflix «Первобытный американец», снятый Питером Бергом, очень впечатлил Скотта. Производством фильма займется 20th Century Studios.

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Элорди сыграет Хига, пилота, живущего на заброшенном аэродроме Колорадо, изолированном в предгорьях горного хребта, Великих равнинах, рядом с давно заброшенными сельскохозяйственными угодьями и небольшими городками, последние обитатели которых выживают, как могут. Хиг разделяет спартанские удобства базы с «рейнджером» по имени Бангли (Бролин), несмотря на явную неприязнь друг к другу. Систематически Хиг пилотирует свою 50-летнюю Cessna вместе со своим единственным другом - пожилым любимым псом Джаспером. Их цель - пополнить уменьшающиеся запасы провизии и всего самого необходимого, их надежда - найти мир и людей за пределами их умирающего сообщества.

В один из рейсов Хиг вынужден совершить аварийную посадку на небольшом ранчо, где он встречает Симу (Куэлли) - врача-интерна и дочь владельца поместья (Пирс), который яростно и из последних сил охраняет своих родственников и «крепость». Эта встреча превращается в возможное и разумное будущее для всех.

Съемки планируется начать в конце апреля в Италии и великолепном регионе Доломитовых Альп, который заменит суровые Великие равнины и Скалистые горы.