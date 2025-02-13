Опубликован трейлер экранизации хоррор-игры Home Sweet Home

"Атмосфера кино" и Arma Media представили постер и трейлер остросюжетного триллера "Последний охотник на демонов".

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Сюжет фильма был вдохновлен хоррор-игрой Home Sweet Home. Съемки проходили в Бангкоке, зрителей ждет колорит азиатских легенд в совокупности с захватывающими экшн-сценами.

Картина рассказывает о полицейском Джейке, оказывающегося в эпицентре вторжения полчища демонов во главе с титаном. Древние врата открываются в наш мир, теперь Джейк должен найти способ их закрыть прежде, чем враждебная армия уничтожит планету.

Режиссерами ленты выступили Стеффен Хакер и Александер Кисль. Главную роль в триллере исполнил Уильям Моусли, известный по франшизе "Хроники Нарнии". В съемках фильма также приняли участие такие актеры, как Микеле Морроне, Урассая Спербунд, Тинг Сью и другие.

В российский прокат "Последний охотник на демонов" выйдет 20 марта.