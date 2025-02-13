Рецензия на фильм «Снова наступит рассвет»

Нет худа без добра: уход с российского рынка голливудских блокбастеров вынудил наших дистрибьюторов обратить свой взор к странам и кинематографиям, которых прежде на российских афишах не бывало. И мы открываем для себя новые жемчужины, заново познавая многоцветный мир, в котором обитаем.

© Российская Газета

С появлением на афишах названия "Снова наступит рассвет" мы попадаем в Исландию - "ледяную землю". С ее фьордами, просторным небом и невиданными по грозности закатами, с ее игрушечным Рейкьявиком, непривычными звучаниями языка, который кажется непроизносимым, и диковинным для жителей континентов островным бытом. Поэтому первое, что начинаешь жадно выискивать на экране - приметы этой жизни: необычность пейзажей, и то, как падает на землю северный свет, и что за люди там рождаются.

Так что медлительность манеры режиссера Рунара Рунарссона здесь нам только на руку. Это фильм подробного, внимательного погружения - в обстановку, в состояние героев, застигнутых неким страшным событием. Сюжет фильма - их реакции, и то, как смотрят друг на друга, как друг друга поддерживают, как смеются и плачут.

...Мы встретим Уну и влюбленного в нее Дидди, однокурсника по театральному институту, на романтическом берегу закатного залива - вечереет, герои даны почти силуэтами, мы даже не успеем их толком рассмотреть. Полюбовались заходящим светилом, помечтали о том, как будут вместе путешествовать по Японии. Будет и постельная сцена - самая невинная из всех, что мы видели за последние годы. И обещание Дидди завтра же расстаться со своей девушкой Кларой - он теперь увлекся Уной, прагматичной, в джинсах, кожанке и с мальчишеской стрижкой.

Сюжет картины вбирает только один день из жизни героев. Но день трагический. Потому что, попрощавшись утром с любимой, Дидди погибнет от взрыва в автомобильном туннеле. И начнется, собственно, главное - повесть о невыносимо тягостном состоянии Уны, которая даже не может сказать о своем горе, выпустить боль на свободу. Ведь их роман с Дидди был для всех тайной, и она должна ее хранить, загнав тоску куда-то в потемки раненой души. В этом возникшем вдруг пространстве всеобщей скорби она как бы посторонняя. Она должна хранить нейтралитет в то время, как друзья всячески пытаются поддержать ее безутешную соперницу - ту самую Клару.

Уход Голливуда с наших экранов дарит неожиданную компенсацию: мы открываем для себя новые кинематографии. На сей раз исландскую.

А на самом деле для нее обрушился целый свет. И рухнули лучезарные надежды. И все, что еще вчера сияло на горизонте, в один миг потухло. И все это кажется непоправимым.

Ее друзья-однокурсники, потрясенные случившимся, пытаются забыться то в водке, то в лихорадке танца, то в горестных воспоминаниях и просмотре слайдов о назревавшем семейном счастье "идеальной пары". Но черная пелена перед глазами не исчезает.

Это история оглушительной потери и попыток вернуться к жизни. Она навеяна собственным опытом режиссера, который в юности пережил потерю близкого друга: "Реальность мгновенно меняется, будущее теряет опоры. Фильм берет это мгновение и растягивает его на полтора часа сеанса, рассматривает как под лупой состояние, когда смех переходит в плач, а все привычные бытовые действия теряют смысл. Он о том, как важно снова обрести любовь и красоту даже перед лицом невыносимой боли".

Такой фильм не мог бы состояться без актрисы, способной сделать сюжетом - гамму чувств. Актрисы, из-за которой и стоит его смотреть. Это молодая поп-звезда, широко известная в Исландии по звездным альбомам Элин Холл, сыгравшая в кино свою первую большую драматическую роль так, что фильм Рунарссона был удостоен чести открывать престижную программу "Особый взгляд" на Каннском фестивале. Возникла рентгенограмма глубоко раненной души.

Картина завершается долгим планом затянутого тучами неба и узкой полоски света на горизонте, где садится зажатое между небом и морем солнце - неповторимый сумеречный свет. Она в оригинале и называется "Преломление света" - название, точно передающее состояние души в момент слома всей жизни.

А пение Элин Холл мы можем услышать в поразительной по проникновенности мелодии, которая время от времени вспыхивает в фильме, как тот самый прощальный луч уходящего солнца.