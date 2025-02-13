Детектив «Однажды в Залесье» вышел на «Смотрим»

Премьера многосерийного детектива «Однажды в Залесье» состоялась 13 февраля 2025 года на медиаплатформе «Смотрим». Главные роли в проекте режиссера Марии Маханько исполнили Мария Куликова, Дмитрий Миллер, Михаил Пореченков, Екатерина Волкова, Александр Константинов и другие. Съемки проходили летом 2024 года в Москве.

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По сюжету, майор полиции Василиса Журавлёва (Мария Куликова) живет и служит в небольшом городке. Серьезных криминальных происшествий здесь практически не бывает, а всех местных нарушителей порядка Василиса знает наперечет. Однако спокойствие этого тихого места нарушает убийство, которое переворачивает жизнь горожан с ног на голову, вскрывая тайны прошлого. Василиса и не предполагает, что расследование затронет весь ее близкий круг. А главное, поставит перед непростым выбором – обнародовать открывшуюся страшную правду или сохранить мир в городе и своей семье.