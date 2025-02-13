Режиссер Ларс фон Триер попал в больницу

Режиссер Ларс фон Триер вынужден был лечь в больницу из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Об этом сообщили 12 февраля 2025 года в официальном аккаунте его киностудии Zentropa продюсеры Петер Ольбек Йенсен и Луиза Вест. Они утверждают, что это временная мера.

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«Ларс в настоящее время связан с медицинским центром, который может предоставить ему лечение и уход, необходимые его состоянию, — написала Луиза. — Это дополнение к его собственному жилью. Ларс чувствует себя хорошо в сложившихся обстоятельствах».

По словам Йенсена, «заболевание нанесло ущерб физическому здоровью Триера, но не его умственным способностям», и режиссер продолжает работу над фильмом «After», на который выделили финансирование в 2024 году и который анонсировали как его следующий режиссерский проект. Картина должна рассказать о смерти и загробной жизни.

« Ф и л ь м и з н а ч а л ь н о з а д у м ы в а л с я с у ч е т о м ф и з и ч е с к о г о с о с т о я н и я Ларса, — заявил Петер. — Он всегда использовал ограничения в своем творчестве, и теперь он будет работать со своими физическими ограничениями».

Последним фильмом Ларса фон Триера стал «Дом, который построил Джек» 2018 года, а его последней работой - мини-сериал 2022 года «Королевство: Исход», который стал последней частью его трилогии «Королевство». О том, что режиссер страдает болезнью Паркинсона, стало известно в 2022 году.