В Okko вышел сериал «Аутсорс» с Иваном Янковским

На платформе Okko вышел один из самых ожидаемых проектов года — «Аутсорс». Это драматический сериал режиссера Душана Глигорова, созданный по мотивам рассказа Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера».

Действие происходит в городе Елизово на Камчатке в 1996 году. В тюрьме появляется новый сотрудник — Костя. На своих коллег он не похож — уж больно трепетно относится к осужденным. Но на справедливость у него взгляд особый. Почему приводить в исполнение смертный приговор должны те, кому преступники ничего не сделали? Ведь эти полномочия, по логике героя, можно делегировать — отдать на аутсорс тем, чьи близкие и родственники от их рук были зверски убиты.

Костю играет Иван Янковский. А режиссер картины — Душан Глигоров, автор прошлогоднего хита «Трасса» и детектива «Хрустальный». Новый проект по настроению и подаче очень напоминает предыдущие, хоть у него и другой сценарист — Анна Козлова. Завязку — идею делегировать исполнение смертного приговора — она взяла из повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». Продолжает режиссер Душан Глигоров:

— Когда я получил сценарий и начал его читать, не мог оторваться. Это был тот триггер, тот звоночек, что надо браться. Мне кажется, сериал про каждого из нас и про то, как сложно порой в жизни принять правильное решение и набраться смелости его принять.

— А эмоционально не было тяжело?

— Мне нет. Ты просто не успеваешь думать о чем-то, тебе просто тяжело в принципе, потому что нужно очень много успеть сделать в сложных обстоятельствах.

— А актерам?

— Не знаю. Здесь нужно у них спросить.

Актеры говорят, что эмоционально работать было очень тяжело. О своих ощущениях Рассказывает Эльдар Калимулин, который сыграл роль одного из исполнителей смертного приговора:

— У классного кино есть такая тенденция: не ты его делаешь, а оно тебя. Ты начинаешь, а потом материал тебя куда-то тащит. Тут тоже было так. Правда, мы начали с тюрьмы, мы десять дней снимали тюрьму в холоде. И мы вроде сперва «э-ге-гей», а на десятый день все просто поникли, все устали, потому что как-то это начало давить. И потихоньку это додавило до какого-то правильного состояния.

— Скажите пару слов о вашем герое.

— Это Саша Рыбкин. Он очень часто встает перед выбором, но у него нет возможности нести ответственность за себя и свою жизнь. Он ведомый человек. Ему предлагают: «Хочешь так поступить?» Он в ответ: «Так хорошо, правильно?» Ему говорят: «Да», и он так поступает. Он живет не свою жизнь. И поэтому он нехороший человек, хотя и очень хочет им быть.

«Аутсорс» впервые показали осенью прошлого года на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где он взял главный приз. На платформе Okko уже вышло две серии.