Булгаков стал героем мультфильма

Анимационным фильмом "Булгаковъ" режиссер, художник Станислав Соколов (помните его "Гофманиаду"?) занимается уже несколько лет. Музыку к фильму написал композитор Шандор Каллош. Голос проекта - народный артист Виктор Сухоруков. Посмотрев 20-минутный фильм-пилот и выставку кукол, рисунков и эскизов к проекту, который готовит к выходу кинокомпания "Синемаскоп", "РГ" не могла не расспросить режиссера.

© Российская Газета

Ваш новый фильм - это такая рисованная биография писателя?

Станислав Соколов: Надеюсь, это будет полнометражный кукольно-рисованный фильм - версия о Булгакове, его времени и его персонажах. Узнаваемые герои, известные исторические личности - Станиславский, Луначарский, Троцкий, писатели и поэты Маяковский, Алексей Толстой, Чуковский, Катаев… Будут и персонажи, сцены из "Мастера и Маргариты" будут. А мифологические, призрачные персонажи - это все-таки анимация. Сценарий охватывает основные периоды жизни Булгакова. Я рассчитываю, что это будет фильм о творчестве писателя независимого, стоящего в некой оппозиции к другим авторам. Есть много интересных диалогов Булгакова с разными литераторами. Используем фрагменты из ранних фельетонов, рассказов, писем Булгакова.

Некоторые куклы кажутся узнаваемыми - например, в одной нетрудно узнать бывшего руководителя Госкино Армена Медведева…

Станислав Соколов: Да, прототипом Воланда стал Армен Медведев, председатель Госкино России в 1990-е годы. Я рисовал с натуры, получив его согласие. Юмор Армена Николаевича мне всегда напоминал булгаковский. А, скажем, Княжевича, персонажа "Театрального романа", который заведует приемом пьес в Независимом театре, я сделал похожим на Льва Атаманова, гениального советского режиссера мультипликационного кино.

Фильм вроде бы серьезный, а у вас ирония и юмор...

© Российская Газета

Станислав Соколов: Да, несколько черный, но тем не менее. У Булгакова во многих рассказах присутствует оптимистическое настроение, несмотря на то, что время было нервное. Спектакли по его произведениям то выпускали, то закрывали. Сейчас театры активно ставят "Мастера и Маргариту", "Собачье сердце", "Театральный роман", "Дни Турбиных", снимают интересные документальные фильмы о писателе…

У нас Булгаков в разных ситуациях. Например, играл и часто проигрывал в бильярд Маяковскому. Поэт подшучивал: "Вы скоро разбогатеете на ваших "Дядях Ванях и тетях Манях". Писатель в ответ срезал поэта: "Скорее вы разбогатеете на своем "Клопоморе", но ваши труды пригодятся только вашим наследникам"…

Кажется, оба ошибались: каждый по-своему.