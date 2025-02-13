10 лучших актёрских работ в сериалах XXI века от Variety

Авторитетное издание HBO опубликовало большой список из 100 лучших актёрских работ в сериалах XXI века. Редакция одного из самых популярных сайтов о кино отобрала артистов из сериалов, которые стартовали 1 января 2000 года или позже.

Топ-10 лучших актерских работ в сериалах XXI века
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Абсолютным лидером в топе Variety стала Джулия Луи-Дрейфус за роль вице-президентки Селины Майер в комедийном сериале «Вице-президент» (2012-2019) от HBO. Шоу ежегодно выигрывало «Эмми» в номинации «Лучшая актриса в комедийном шоу». На втором месте оказался Джереми Стронг в роли Кендалла Роя из драматического сериала «Наследники» (2018-2023), замкнула тройку Элизабет Мосс в роли Пегги Олсон из сериала «Безумцы» (2007-2015).

В топ-10 также вошли Брайан Крэнстон в роли Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» (2008-2013), Майкл К. Уильямс в роли Омара Литтла из «Прослушки» (2002-2008), Кэрри Кун в роли Норы Дёрст из «Оставленных» (2014-2017) и Рэй Сихорн в роли Ким Уэкслер из «Лучше звоните Солу» (2015-2022).

В топ-100 попали в том числе Стив Карелл в роли Майкла Скотта из «Офиса» (2005-2011), Питер Динклейдж в роли Тириона Ланнистера из «Игры престолов» (2011-2019), Сидни Суини в роли Кейси Говард из «Эйфории» (2019 — н.в.), Энтони Старр в роли Джона Хоумлендера из «Пацанов (2019 — н. в.) и другие актёры. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

10 лучших актёрских работ в сериалах XXI века

  1. Джулия Луи-Дрейфус — Селина Майер («Вице-президент»)
  2. Джереми Стронг — Кендалл Рой («Наследники»)
  3. Элизабет Мосс — Пегги Олсон («Безумцы»)
  4. Лиза Кудроу — Валери Чериш («Возвращение»)
  5. Брайан Крэнстон — Уолтер Уайт («Во все тяжкие»)
  6. Майкл К. Уильямс — Омар Литтл («Прослушки»)
  7. Кэрри Кун — Нора Дёрст («Оставленных»)
  8. Андре Брауэр — Рэймонд Джейкоб Холт («Бруклин 9-9»)
  9. Рэй Сихорн — Ким Уэкслер («Лучше звоните Солу»)
  10. Сандра О — Кристина Янг («Анатомия страсти»)
Фильмы и сериалы
Вице-президент
Безумцы
Прослушка
Анатомия страсти
Возвращение
Во все тяжкие
Игра престолов
Наследники
Эйфория
Оставленные
Лучше звоните Солу
Энтони Старр
Питер Динклэйдж
Майкл Скотт
Джереми Стронг
Лиза Кудроу
Кэрри Кун
Элизабет Мосс
Стив Карелл
Брайан Крэнстон