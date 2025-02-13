Завершились съемки сериала «Краснов. Новые серии»

Съемки сериала «Доктор Краснов. Новые серии», транслируемого на телеканале «Россия», завершились в кинопарке «Москино». Продолжение популярного проекта создавали в многофункциональном «Кинопавильоне № 1».

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В основе сюжета — судьба врача Андрея Краснова: после ранения он потерял память и свою возлюбленную. Во втором сезоне к главному герою возвращаются воспоминания, и теперь Краснову необходимо восстановить цепочку жизненных событий.

« М ы с н и м а л и в к р ы т о м п а в и л ь о н е , о н н а з ы в а е т с я " М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й з а л " и п о л н о с т ь ю с о о т в е т с т в у е т с в о е м у н а з в а н и ю . < . . . > К о г д а я п р и е х а л а н а с ъ е м о ч н у ю п л о щ а д к у с е р и а л а « Д о к т о р К р а с н о в » и у в и д е л а р я д о м г р а н д и о з н ы й ж е л е з н о д о р о ж н ы й в о к з а л , м а с ш т а б н ы е у л и ч н ы е д е к о р а ц и и с т а р о й М о с к в ы , т о п о н я л а , н а с к о л ь к о п р а в и л ь н у ю и х о р о ш у ю и д е ю у д а л о с ь в о п л о т и т ь в ж и з н ь » , — о т м е т и л а и с п о л н и т е л ь н и ц а р о л и б ы в ш е й ж е н ы Краснова Анны Ольга Красько.

Роль Краснова исполнил актер Игорь Петренко. Вместе с ним в проекте участвовали Александра Никифорова, Александр Ратников, Филипп Ершов и другие, написало издание Lenta.ru.

Благодаря киноплатформе «Москино» в 2024 году было согласовано проведение съемок 632 проектов, в том числе художественных и документальных фильмов и сериалов. Также впервые было утверждено производство иностранного проекта — индийского фильма «Величайший всех времен».