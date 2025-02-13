В кинопарке «Москино» завершились съемки сериала «Краснов. Новые серии»
Съемки сериала «Доктор Краснов. Новые серии», транслируемого на телеканале «Россия», завершились в кинопарке «Москино». Продолжение популярного проекта создавали в многофункциональном «Кинопавильоне № 1».
В основе сюжета — судьба врача Андрея Краснова: после ранения он потерял память и свою возлюбленную. Во втором сезоне к главному герою возвращаются воспоминания, и теперь Краснову необходимо восстановить цепочку жизненных событий.
«Мы снимали в крытом павильоне, он называется "Многофункциональный зал" и полностью соответствует своему названию. <...> Когда я приехала на съемочную площадку сериала «Доктор Краснов» и увидела рядом грандиозный железнодорожный вокзал, масштабные уличные декорации старой Москвы, то поняла, насколько правильную и хорошую идею удалось воплотить в жизнь», — отметила исполнительница роли бывшей жены Краснова Анны Ольга Красько.
Роль Краснова исполнил актер Игорь Петренко. Вместе с ним в проекте участвовали Александра Никифорова, Александр Ратников, Филипп Ершов и другие, написало издание Lenta.ru.
Благодаря киноплатформе «Москино» в 2024 году было согласовано проведение съемок 632 проектов, в том числе художественных и документальных фильмов и сериалов. Также впервые было утверждено производство иностранного проекта — индийского фильма «Величайший всех времен».