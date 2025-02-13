«Аутсорс» и «Танго на осколках»: что смотреть на неделе

С 13 февраля зрители увидят в кино и на онлайн-платформах уличенного в измене Павла Табакова, кудрявого Юрия Борисова и танцующую после смерти мужа Юлию Снигирь и многих других звезд. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© Кадр из трейлера

«Манюня: День рождения Ба»

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Действие разворачивается вокруг подготовки к юбилею Ба (Тамара Петросян), бабушки главной героини Манюни (Екатерина Темнова). На праздник собираются все родные, включая сестру Ба — Фаю, которую давно не видели. Родители Манюни, Каринки (Карина Каграманян) и Наринэ (Карина Мнацаканян) стараются сделать праздник идеальным, но их планы рушатся из-за череды забавных и нелепых ситуаций.

У героев фильма сбегает баран, предназначенный для угощения, портится именинный торт, и еще выясняется, что Манюню приняли в престижную школу, и ей придется переехать в другой город. Несмотря на все трудности, семья справляется с испытаниями, и у них получается организовать настоящее торжество.

«По любви»

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Арсений (Павел Табаков) — писатель, который подрабатывает составлением карточек для маркетплейсов, Валя (Ангелина Стречина) — начинающий дизайнер одежды. Однажды их жизни рушатся: оба теряют работу и узнают об изменах своих партнеров. Арсений и Валя случайно оказываются в застрявшем лифте, где они решают провести эксперимент — ответить на 36 вопросов, которые, согласно теории, могут привести к любви, — пока ждут помощи аварийной службы.

Получая ответы, герои начинают понимать, что их связывает больше, чем они думали. Смогут ли эти чувства выдержать испытание реальностью?

«ON и Она»

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Ксения (Юлия Пересильд) — талантливый разработчик в сфере ИИ. Внезапно она сталкивается с серьезными трудностями в карьере: начальство отвергает ее новый проект, молодой человек (Кирилл Зайцев) не поддерживает ее в этой ситуации. Чтобы разобраться в себе и отвлечься от проблем, Ксения отправляется в арендованный на побережье океана дом, который представляет из себя пространство, управляемое искусственным интеллектом по имени Маркус (Алексей Широчкин).

Поначалу Ксения воспринимает ИИ лишь как удобный цифровой сервис, но постепенно между ними возникает необычная связь. Искусственный интеллект проявляет заботу, помогает разобраться в чувствах и даже учится понимать человеческие эмоции. Однако может ли программа заменить настоящие отношения? И что произойдет, когда границы между виртуальным и реальным миром начнут размываться?

«Пророк. История Александра Пушкина»

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Александр Пушкин (Юра Борисов) — молодой, талантливый и дерзкий поэт, чьи стихи читают наизусть, и он становится звездой каждого бала. Поклонники восхищаются им, женщины мечтают о его внимании, друзья и покровители поддерживают на творческом пути. Однако судьба не всегда благосклонна к Пушкину: его преследуют ссылки, дуэли и постоянное безденежье.

Поэт становится великим благодаря своему таланту, но сталкивается с испытаниями на своем пути. Переломным моментом в жизни героя становится встреча с Натальей Гончаровой (Алена Долголенко). Их любовь оказывается как спасением, так и новым вызовом для Пушкина.

«Аутсорс»

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В 1996 году, когда Россия готовится к введению моратория на смертную казнь, молодой надзиратель Константин (Иван Янковский) начинает работу в тюрьме особого назначения. Здесь служат такие же несчастные и травмированные люди, как и он: тюремный врач (Данил Стеклов), прокурор (Виталий Коваленко) и другие надзиратели. Окружающая реальность — жестокие 90-е, где преступность, коррупция и моральные компромиссы стали частью повседневной жизни.

Встретившись с отцом одной из жертв, Константин понимает, как должна выглядеть настоящая справедливость. По его мнению, пострадавшие от действий преступников сами их наказывают. Совместно с коллегами он разрабатывает новую схему — аутсорсинг смертных приговоров. Так казнь становится «частной услугой». Однако вскоре бизнес выходит из-под контроля из-за больших денег.

«Танго на осколках»

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Бизнес-леди Нора (Юлия Снигирь) — сильная и решительная женщина, которая привыкла быть первой и в делах, и в семейных отношениях. Когда ее муж Ваня (Денис Шведов) внезапно умирает, она обнаруживает его тайную жизнь и занятия танго.

Разгадывая причины и мотивы его увлечения, героиня решает записаться в танцевальную школу. В ходе обучения в танцевальной школе она начинает открывать для себя новый мир, полный чувств, страстей и эмоций, о которых она раньше не задумывалась. Танго помогает ей разобраться в своих собственных чувствах и переосмыслить многое в жизни.

«Белый лотос». Третий сезон

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Премьера: 16 февраля;

16 февраля; Где смотреть: HBO;

HBO; В ролях: Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Паркер Поузи, Дом Хетракул и Тайме Таптхимтонг;

Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монахэн, Паркер Поузи, Дом Хетракул и Тайме Таптхимтонг; Зачем смотреть: продолжение сериала-антологии о гостиницах и их богатых постояльцах, которые внезапно начинают умирать.

В третьем сезоне действие разворачивается в Таиланде. В новых сериях сохранен фирменный стиль создателя Майка Уайта: сочетание острой сатиры, психологической драмы и черного юмора.

Главными героями вновь становятся гости роскошного отеля «Белый лотос», среди которых влиятельные бизнесмены, знаменитости, духовные искатели и местные жители. Как и предыдущие сезоны, третий начинается с известия о таинственном убийстве. В ходе сериала будут возникать новые детали о преступлении и причастных к нему.