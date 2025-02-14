Что известно о новой экранизации «Царевны-лягушки» с Никитой Кологривым

6 марта 2025 года на экраны российских кинотеатров выходит новая экранизация знакомой с детства сказки: сюжет «Царевны-лягушки» заиграет новыми красками среди пейзажей современной Москвы. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от картины, в которой снялись актеры Валентина Ляпина, Александр Метелкин и Никита Кологривый.

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«Царевна-лягушка» — 2025: главное о фильме

Год выхода: 2025

2025 Страна: Россия

Россия Жанр: комедия, приключения, семейный

комедия, приключения, семейный Режиссер: Александр Амиров

Александр Амиров Сценаристы: Василий Ровенский, Ольга Клемешева, Владимир Куксин

Василий Ровенский, Ольга Клемешева, Владимир Куксин В ролях: Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова и другие

Когда выйдет

Фильм «Царевна-лягушка» сначала появится в прокате, а затем будет доступен на стриминговых площадках.

Сюжет

«Царевна-лягушка» 2025 года — это переосмысление классической одноименной сказки писателя Александра Афанасьева.

По сюжету новой экранизации, главной героиней становится лягушка, живущая в центральном пруду городского парка. Она любит смотреть кино на большом экране летнего кинотеатра и однажды видит, как в мультфильме такая же, как она, поймала стрелу прекрасного принца, обернулась прекрасной девицей и стала жить в любви и роскоши.

Главная героиня впечатлилась и решила претворить сказку в жизнь: но поймала не стрелу, а мячик для гольфа. И все же волшебство сработало — лягушка превратилась в Василису Прекрасную.

Есть в этой истории и существенное нововведение: каждую ночь девушка превращается обратно в лягушку и напрочь забывает о том, что с ней происходило прежде. Понимая, что что-то не так, она решает разгадать тайну собственного происхождения и поцеловать Ивана Царевича, чей мячик она поймала, а затем сыграть с ним свадьбу.

Сюжет оригинальной сказки «Царевна-лягушка»

«Царевну-лягушку» часто называют русской народной сказкой, но это не совсем так. У нее есть автор — фольклорист и писатель Александр Афанасьев. Он путешествовал по России и записывал былины и сказания разных народов, часть из них преобразовывал в сказки. Так в XIV веке и родилась «афанасьевская», каноничная версия «Царевны-лягушки», которая тем не менее имеет массу вариантов в разных регионах страны.

По классическому сюжету, царь повелел трем своим сыновьям жениться, а суженую посоветовал искать необычным способом. Он дал им лук и стрелы и приказал каждому выстрелить — на чей двор упадет стрела, ту девицу и нужно взять в жены. Младший из трех братьев выстрелил — и попал в болото, где стрелу подхватила лягушка, которая оказалась царевной, заколдованной Кощеем Бессмертным.

Трейлер фильма «Царевна-лягушка» 2025 года

«Царевна-лягушка»: актеры и роли

Валентина Ляпина

Валентина Ляпина сыграла главную роль в сказке — саму царевну-лягушку, то есть Василису Прекрасную.

Молодой актрисе 22 года, в кино она уже больше 10 лет. Сначала снималась в «Ералаше», потом — в небольших ролях в сериалах «Воронины» (она сыграла Злату), «Закрытая школа» (роль Таси Барышниковой), «Воскресенский» (роль Ксении) и многих других. Знаковыми для Ляпиной стали героини отечественных полнометражных фильмов: она сыграла Принцессу в «Бременских музыкантах» и Свету в байопике «Руки Вверх!».

32-летний актер Александр Метелкин воплотил на экране образ Ивана Царевича в современной интерпретации. Интересно, что этого персонажа он уже играл — в фильме «Летучий корабль», еще одной модерновой экранизации знакомой с детства сказки.

А до этого актер был замечен лишь в небольших ролях — ведущего в «Туре с Иванушками», Николая Панова в «Союзе спасения» и Юрия Дорошенко в «Перевале Дятлова».

30-летний актер исполнил в «Царевне-лягушке» роль Кощея Бессмертного. Это также далеко не первая «сказочная» роль артиста: в 2023 году Кологривый снялся в главной мужской роли в фильме «По щучьему велению», а также перевоплотился в Молодого Ворона в «Волшебном участке». С «кощейными» ролями он тоже сталкивался: озвучил Петрушку в мультфильме «Кощей. Похититель невест» и сыграл роль бандита по кличке Кощей в сериале «Слово пацана».

Другие актеры

В фильме задействованы и другие известные российские артисты. Елена Ксенофонтова и Виктор Логинов, известные по ролям в сериалах «Кухня» и «Счастливы вместе» соответственно, сыграли родителей главного героя. А эксцентричную современную Бабу-ягу — экс-кавээнщица, актриса Светлана Пермякова, известная по роли медсестры Любы в сериале «Интерны». Также в касте оказались Роман Курцын («Я худею», «Отель "Элеон"») и Алиса Руденко («Первый класс», «Сны Алисы»).

Производство: интересные факты

Первые новости о начале работы над новой экранизацией популярной детской сказки появились в середине августа 2024 года. Тогда журналисты сообщили, что режиссер Александр Амиров приступил к съемкам «Царевны-лягушки» и что главные роли получили Валентина Ляпина и Александр Метелкин. Основные съемки велись до конца сентября, все натурные сцены были отсняты в Москве и Подмосковье.

Несмотря на то что премьера уже на носу, актеры не спешат делиться кадрами со съемочной площадки. Никита Кологривый выложил постер картины в своих соцсетях и пригласил всех на премьеру в марте. Только Светлана Пермякова периодически публикует в своем Telegram-канале посты и видео о том, как проходили съемки.

« С ч а с т л и в а р а б о т а т ь с н а с т о я щ и м и п р о ф е с с и о н а л а м и ! П о д ч у т к и м р у к о в о д с т в о м р е ж и с с е р а Александра Амирова создается волшебная история, которая уже скоро появится на экранах. Огромное спасибо талантливым костюмерам и гримерам, которые превращают нас в сказочных героев и создают по-настоящему волшебные образы», — написала она под одной из публикаций.

Кто такой Александр Амиров?

Александр Амиров — российский и узбекский кинорежиссер и монтажер. Монтажного опыта в его послужном списке больше — он успел поработать над проектами «Последний богатырь», «Кухня. Война за отель» и над сериалом «Преступление и наказание».

А вот режиссерский опыт у Амирова небольшой: «Царевна-лягушка» — это третий его крупный самостоятельный проект. До этого он был постановщиком в проектах «Тэли и Толи» и «Решала: Брат», оба фильма не смогли преодолеть порог оценки 6.5 на сайте «Кинопоиск».