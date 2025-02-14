Топ-20 лучших фильмов на 14 февраля

Представляем вам подборку из 20 лучших фильмов о любви, которые идеально подойдут для просмотра на 14 февраля. Погрузитесь в мир романтики вместе с Super.

20 лучших фильмов на 14 февраля
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Выбрать фильм на вечер 14 февраля — та еще задача: все популярные варианты давно засмотрены до дыр, а какой-нибудь модный артхаус не подойдет для создания романтического настроения. Выбрали за вас по 10 не самых очевидных фильмов о любви — зарубежных и отечественных. Приятного просмотра!

Зарубежные и российские фильмы о любви

Мамма Мия! (2008)

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Одноименный мюзикл превратился в фильм, который на пару часов перенесет вас в солнечную Грецию и позволит по-новому взглянуть на знакомые хиты легендарной шведской группы ABBA в исполнении звезд Голливуда. Действие происходит в небольшой частной гостинице на крошечном острове. По сюжету белокурая Софи, которой предстоит выйти замуж, переживает, что не знает, кто ее отец. Подсказку дает мамин дневник — приглашения получают все три потенциальных родственника. В главных ролях: Аманда Сайфред, Мерил Стрип, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард, Колин Ферт.

Межсезонье (2021)

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Фильм повествует о современных российских Бонни и Клайде — шестнадцатилетняя Саша и ее одноклассник Даня восстают против всего мира в попытках отстоять свое право на любовь. Подростки сбегают из дома и, опьяненные свободой, волей случая становятся преступниками. Завязкой сюжета служит сцена секса на вписке — однако половой акт прерывают родители девушки. У Дани тоже есть повод покинуть дом, где гиперопека матери переходит все разумные пределы. В главных ролях: Женя Виноградова, Игорь Иванов.

Пассажиры (2008)

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Космический корабль должен доставить 5000 землян-колонистов (не считая экипажа) на планету Обитель II. Пассажиры пребывают в состоянии гибернации — полет длится 120 лет. В результате аварии запускается процесс пробуждения инженера-механика Джима Престона. Впереди еще 90 лет в пути и беспросветное одиночество. В результате Джим решается на отчаянный шаг: разбудить писательницу Аврору. Готовьте пачку салфеток и плечо любимого человека. В главных ролях: Крис Пратт, Дженнифер Лоуренс, Майл Шин и другие.

Неадекватные люди (2010)

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Виталий переживает возрастной кризис и в свои 30 лет решается сбежать от проблем из маленького городка в Москву. Найти душевное спокойствие в столице мужчине не суждено: покоя ему не дает соседка Кристина, да и столичная начальница так и норовит затащить в постель. Виталий уверен, что проблема не в нем и вокруг неадекватные люди. Но что если проблема кроется в нем самом? Вместе с Виталием ответить на этот вопрос предстоит зрителю. В главных ролях: Илья Любимов, Ольга Олеринская.

Жизнь, как она есть (2010)

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Она — владелица кондитерской, он — технический директор на спортивных трансляциях. После неудачного свидания нет сомнений — они настолько разные люди, что про отношения не может быть и речи. Но коррективы в их планы на жизнь вносит несчастный случай. Холли и Мессер приходится заботиться о малышке лучших друзей из-за того, что ее родители погибли в аварии, к тому же — поселиться под одной крышей. «Жизнь, как она есть» — неспешная эмоциональная драма про настоящую любовь. В главных ролях: Кэтрин Хэйгл, Джош Дюамель, Хейз Макартур, Кристина Хендрикс.

Любит не любит (2014)

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Алексей активно планирует женитьбу с наивной и непритязательной девушкой Аленой, но накануне помолвки волей случая знакомится с известной журналисткой по имени Ирина. Яркая авантюристка привносит в его жизнь новые краски, и вместе с тем — хаос. Леша не может определиться, к кому его тянет больше — к Ире или Алене. С первой точно не заскучаешь, а со второй гарантирована спокойная семейная жизнь. В главных ролях: Максим Матвеев, Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников.

Гордость и предубеждение (2005)

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Образцовая экранизация одноименного романа Джейн Остин. Действие происходит в английской провинции в конце XVIII века. Размеренная жизнь семьи Беннетт перестает быть таковой, когда по соседству селится мистер Бингли. У джентльмена немало друзей-аристократов, а в семье тем временем пять дочерей, двум из которых — Джейн и Элизабет — пора подыскивать мужа. Девушки оказываются жертвами общественного уклада того времени и собственных интриг. Путь к взаимной любви оказывается непростым. В главных ролях: Кира Найтли, Мэттью Макфэкдьен, Розамунд Пайк, Саймон Вудс, Дональд Сазерленд.

Прогулка (2003)

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Два молодых человека и девушка после случайной встречи оказываются вовлечены в любовную драму на фоне Санкт-Петербурга. Зритель может наблюдать за развитием спонтанных отношений практически в режиме реального времени: основные эпизоды сняты с минимумом склеек, но при просмотре и они едва заметны. Северная столица предстает в фильме не открыточным видом, а живым, суетливым городом — недаром рабочее название картины «Петербург онлайн». В главных ролях: Ирина Пегова, Павел Баршак, Евгений Цыганов, Евгений Гришковец.

Она (2013)

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Фантастическая мелодрама о любви к искусственному интеллекту и не только. В центре сюжета представитель профессии будущего — автор писем от руки Теодор, которого увлекает общение с новинкой — голосовым помощником (озвучка — Скарлетт Йоханссон). Со временем система становится не просто средством от одиночества и скуки, но и возлюбленной. Критики отметили оригинальный сценарий фильма, поэтому скучно не будет. В главных ролях: Хоакин Феникс, Эми Адамс, Руни Мара.

Три тополя на Плющихе (1968)

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День всех влюбленных — отличный повод пересмотреть эту советскую мелодраму про влюбленность, которой не должно было случиться. Главные герои — немолодой столичный шофер такси Саша и Нюра, приехавшая в Москву из деревни продавать домашнюю ветчину. Он — молчаливый одиночка. Она — замужняя мать двоих детей. И тем не менее непродолжительная платоническая любовь дарит им моменты счастья — одного на двоих. В главных ролях: Татьяна Доронина, Олег Ефремов.

Перед рассветом (1995)

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Режиссер Ричард Линклейтер вдохновлялся собственными романтическими приключениями в Филадельфии, поэтому фильм отчасти основан на реальных событиях. Тем не менее основное действие фильма разворачивается в Вене. Именно там выходят из поезда случайные попутчики, договорившись гулять до рассвета, а затем — расстаться навсегда. К слову, лента оказалась настолько успешной, что вышло два продолжения: «Перед закатом», где герои встречаются в Париже, и «Перед полуночью», где местом действия стала Греция. В главных ролях: Итан Хоук, Жюли Дельпи.

Без границ (2015)

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Фильм состоит из четырех отдельных новелл. «Без границ» — результат работы сразу трех режиссеров: Романа Прыгунова, Карена Оганесяна, Резо Гигинеишвили. В зависимости от эпизода действие идет в столичном аэропорту, непосредственно в Москве, а также в Ереване и Тбилиси. Интересно, что у фильма есть альтернативное название «Любовь с акцентом и без». В главных ролях: Инна Чурикова, Олег Басилашвили, Александр Адабашьян, Александр Паль, Милош Бикович.

P.S. Я люблю тебя (2007)

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Если вы привыкли к хеппи-эндам, не расстраивайтесь. На этот раз вас ждет счастливое начало и непредсказуемый конец. Фильм повествует о смерти Джерри. Его девушка Холли оплакивает парня и неожиданно получает от него письмо. А затем еще одно... В конце каждого — постскриптум. Какой — очевидно по названию. Заметим, что дело не в мистике: Джерри заранее позаботился о том, чтобы любовь всей его жизни смогла пережить травмирующее расставание. В главных ролях: Кэти Бейтс, Джерард Батлер, Джина Гершон, Джеффри Дин Морган, Нелли МакКэй.

Статус: Свободен (2015)

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Москвич Никита абсолютно уверен в собственных отношениях и чувствах: по-другому и быть не может, ведь они с Афиной — идеальная пара. Только вот девушка так совершенно не считает и неожиданно сообщает, что уходит от стендапера к другому — 40-летнему стоматологу. Главный герой не сдается и не опускает руки, пообещав возлюбленной вернуть ее за неделю. Ироничный сюжет посвящен поступкам отчаявшегося и загнанного в угол мужчины, которому наконец пришлось повзрослеть. В главных ролях: Данила Козловский, Елизавета Боярская, Владимир Селезнев.

Дневник памяти (2004)

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Предупреждаем сразу: это не тот фильм, который можно спокойно смотреть при детях. Ханжи могут пройти мимо, остальным «Дневник памяти» обязателен к просмотру. В основу сюжета лег роман Николаса Спаркса. Основные события происходят в прошлом, а в наше время пожилой Ной рассказывает жене Элли их собственную историю любви. Дело в том, что женщина страдает от проблем с памятью, и таким образом супруг помогает ей бороться с недугом. В главных ролях: Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс.

Продление жизни (2021)

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Венчурный капиталист Дмитрий идеален во всех смыслах. Он — образцовый папа и прекрасный муж, а еще — творческая личность. Его дебютный фильм получает успех — по-другому и быть не могло. В свои 46 лет он осознает: жизнь хороша, но не бесконечна. В результате финансист создает особый фонд, который спонсирует исследование способов продлить жизнь. Главная интрига картины: ждет ли и это предприятие успех? Интересно, что снимал Дмитрий Фалькович по сути сам о себе. А супругу сыграла его настоящая жена. Вот такое признание в любви и сеанс саморефлексии одновременно.

Фанатки на завтрак не остаются (2010)

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Этот фильм обязательно понравится ценителям легких молодежных комедий. Его главные герои —солист мегапопулярной группы и обычная 17-летняя девушка. При знакомстве со звездой юная Лила понятия не имеет о бешеной популярности парня. Все потому, что группа стала известной пока девушка была в отъезде — училась за границей по обмену. Взаимной симпатии придется пройти через множество испытаний. Это нетривиальный немецкий кинематограф для тех, кто устал от штампов Голливуда, но хочет верить в современные сказки. В главных ролях: Анна Фишер, Костя Ульман, Инка Фридрих, Бен Браун.

Питер FM (2006)

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Девушка Маша работает диджеем на популярной в Санкт-Петербурге радиостанции и собирается выйти замуж. Беда в том, что в глубине души она знает: жених Костя пускай и выгодная партия, но совсем не тот, о ком она мечтала. Ко всему прочему Маша теряет телефон, который находит молодой архитектор Максим. Парень планирует вернуть находку до своего отъезда на работу в Германию. Молодой человек договаривается с владелицей телефона о встрече, но попытка обречена на провал. У судьбы на героев свои планы, в которые никак не вписывается их мимолетная встреча. В главных ролях: Екатерина Федулова, Евгений Цыганов, Алексей Барабаш, Ирина Рахманова, Наталья Ревва.

Предложение (2009)

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Гроза крупного книжного издательства рискует оставить карьеру в Нью-Йорке — у миграционной службы США к гражданке Канады есть претензии. На родину бизнесвумен ой как не хочется — она готова пойти на все, лишь бы избежать депортации и сохранить хорошую должность. Фиктивный брак, на первый взгляд, кажется отличным выходом, к тому же в ее подчинении безвольный ассистент. Впрочем, молодой человек видит ситуацию с боссом в юбке иначе. В главных ролях: Сандра Буллок, Райан Рейнолдс, Мэри Стинберген, Крейг Т. Нельсон.

Выкрутасы (2011)

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Школьный учитель из южного городка и по совместительству начинающий писатель Слава Колотилов приезжает в Москву с рукописью. В столице он знакомится с красавицей Надей, дело быстро идет к свадьбе. Все готово к торжеству, но не жених, который волей случая застрял на малой родине: депутат принимает Славу за тренера местной футбольной команды и изымает паспорт накануне важного соревнования. Жениху приходится врать невесте — иначе девушка не поверит, что произошедшее с ним — чистая правда. В главных ролях: Константин Хабенский, Милла Йовович, Иван Ургант, Сергей Гармаш, Владимир Меньшов.

Как устроить романтический вечер при просмотре фильма на 14 февраля

При выборе фильмов для романического вечера с партнером постарайтесь учесть как свои, так и его предпочтения, чтобы ночь кино не превратилась в испытание и повод для ссоры. Не забудьте позаботиться если не об ужине, то о напитках и закусках, если вы проголодаетесь во время просмотра. А еще не забудьте выспаться накануне — иначе велик риск уснуть уже на стартовых тирах и вам будет не до романтики.

Чтобы создать интимную атмосферу при просмотре фильма для двоих, в первую очередь договоритесь заранее отключить смартфоны, чтобы ничего не отвлекало. Закройте шторы, приглушите свет для создания уюта. А еще можно как следует проветрить комнату: будет лишний повод прижаться к любимому и накрыться с ним общим одеялом — разумеется, одним на двоих.

Фильмы и сериалы
Жизнь, как она есть
Перед полуночью
Перед закатом
Дневник памяти
Без границ
Джим Престон
Мэри Стинберген
Бен Браун
Екатерина Федулова
Анна Фишер
Ирина Рахманова
Владимир Селезнев
Илья Любимов
Николас Спаркс
Хоакин Феникс
Павел Баршак
Аманда Сайфред
Роман Прыгунов
Алексей Барабаш
Сандра Буллок
Джерард Батлер
Кристина Хендрикс
Кэти Бейтс
Итан Хоук
Александр Адабашьян
Скарлетт Йоханссон
Крис Пратт
Александр Паль
Карен Оганесян
Райан Рейнольдс
Мэрил Стрип
Дональд Сазерленд
Ирина Пегова
Олег Басилашвили
Колин Ферт
Дженнифер Лоуренс
Иван Ургант
Джош Дюамель
Кэтрин Хейгл
Кира Найтли
Рэйчел Макадамс
Резо Гигинеишвили
Евгений Гришковец
Милош Бикович
Светлана Ходченкова
Милла Йовович
Евгений Цыганов
Владимир Меньшов
Игорь Иванов
Татьяна Доронина
Сергей Гармаш
Юрий Колокольников
Эми Адамс
Инна Чурикова
Олег Ефремов
Максим Матвеев
Елизавета Боярская
Райан Гослинг
Данила Козловский
Ричард Линклейтер
Константин Хабенский