20 лучших фильмов на 14 февраля

Представляем вам подборку из 20 лучших фильмов о любви, которые идеально подойдут для просмотра на 14 февраля. Погрузитесь в мир романтики вместе с Super.

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Выбрать фильм на вечер 14 февраля — та еще задача: все популярные варианты давно засмотрены до дыр, а какой-нибудь модный артхаус не подойдет для создания романтического настроения. Выбрали за вас по 10 не самых очевидных фильмов о любви — зарубежных и отечественных. Приятного просмотра!

Зарубежные и российские фильмы о любви

Мамма Мия! (2008)

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Одноименный мюзикл превратился в фильм, который на пару часов перенесет вас в солнечную Грецию и позволит по-новому взглянуть на знакомые хиты легендарной шведской группы ABBA в исполнении звезд Голливуда. Действие происходит в небольшой частной гостинице на крошечном острове. По сюжету белокурая Софи, которой предстоит выйти замуж, переживает, что не знает, кто ее отец. Подсказку дает мамин дневник — приглашения получают все три потенциальных родственника. В главных ролях: Аманда Сайфред, Мерил Стрип, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард, Колин Ферт.

Межсезонье (2021)

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Фильм повествует о современных российских Бонни и Клайде — шестнадцатилетняя Саша и ее одноклассник Даня восстают против всего мира в попытках отстоять свое право на любовь. Подростки сбегают из дома и, опьяненные свободой, волей случая становятся преступниками. Завязкой сюжета служит сцена секса на вписке — однако половой акт прерывают родители девушки. У Дани тоже есть повод покинуть дом, где гиперопека матери переходит все разумные пределы. В главных ролях: Женя Виноградова, Игорь Иванов.

Пассажиры (2008)

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Космический корабль должен доставить 5000 землян-колонистов (не считая экипажа) на планету Обитель II. Пассажиры пребывают в состоянии гибернации — полет длится 120 лет. В результате аварии запускается процесс пробуждения инженера-механика Джима Престона. Впереди еще 90 лет в пути и беспросветное одиночество. В результате Джим решается на отчаянный шаг: разбудить писательницу Аврору. Готовьте пачку салфеток и плечо любимого человека. В главных ролях: Крис Пратт, Дженнифер Лоуренс, Майл Шин и другие.

Неадекватные люди (2010)

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Виталий переживает возрастной кризис и в свои 30 лет решается сбежать от проблем из маленького городка в Москву. Найти душевное спокойствие в столице мужчине не суждено: покоя ему не дает соседка Кристина, да и столичная начальница так и норовит затащить в постель. Виталий уверен, что проблема не в нем и вокруг неадекватные люди. Но что если проблема кроется в нем самом? Вместе с Виталием ответить на этот вопрос предстоит зрителю. В главных ролях: Илья Любимов, Ольга Олеринская.

Жизнь, как она есть (2010)

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Она — владелица кондитерской, он — технический директор на спортивных трансляциях. После неудачного свидания нет сомнений — они настолько разные люди, что про отношения не может быть и речи. Но коррективы в их планы на жизнь вносит несчастный случай. Холли и Мессер приходится заботиться о малышке лучших друзей из-за того, что ее родители погибли в аварии, к тому же — поселиться под одной крышей. «Жизнь, как она есть» — неспешная эмоциональная драма про настоящую любовь. В главных ролях: Кэтрин Хэйгл, Джош Дюамель, Хейз Макартур, Кристина Хендрикс.

Любит не любит (2014)

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Алексей активно планирует женитьбу с наивной и непритязательной девушкой Аленой, но накануне помолвки волей случая знакомится с известной журналисткой по имени Ирина. Яркая авантюристка привносит в его жизнь новые краски, и вместе с тем — хаос. Леша не может определиться, к кому его тянет больше — к Ире или Алене. С первой точно не заскучаешь, а со второй гарантирована спокойная семейная жизнь. В главных ролях: Максим Матвеев, Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников.

Гордость и предубеждение (2005)

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Образцовая экранизация одноименного романа Джейн Остин. Действие происходит в английской провинции в конце XVIII века. Размеренная жизнь семьи Беннетт перестает быть таковой, когда по соседству селится мистер Бингли. У джентльмена немало друзей-аристократов, а в семье тем временем пять дочерей, двум из которых — Джейн и Элизабет — пора подыскивать мужа. Девушки оказываются жертвами общественного уклада того времени и собственных интриг. Путь к взаимной любви оказывается непростым. В главных ролях: Кира Найтли, Мэттью Макфэкдьен, Розамунд Пайк, Саймон Вудс, Дональд Сазерленд.

Прогулка (2003)

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Два молодых человека и девушка после случайной встречи оказываются вовлечены в любовную драму на фоне Санкт-Петербурга. Зритель может наблюдать за развитием спонтанных отношений практически в режиме реального времени: основные эпизоды сняты с минимумом склеек, но при просмотре и они едва заметны. Северная столица предстает в фильме не открыточным видом, а живым, суетливым городом — недаром рабочее название картины «Петербург онлайн». В главных ролях: Ирина Пегова, Павел Баршак, Евгений Цыганов, Евгений Гришковец.

Она (2013)

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Фантастическая мелодрама о любви к искусственному интеллекту и не только. В центре сюжета представитель профессии будущего — автор писем от руки Теодор, которого увлекает общение с новинкой — голосовым помощником (озвучка — Скарлетт Йоханссон). Со временем система становится не просто средством от одиночества и скуки, но и возлюбленной. Критики отметили оригинальный сценарий фильма, поэтому скучно не будет. В главных ролях: Хоакин Феникс, Эми Адамс, Руни Мара.

Три тополя на Плющихе (1968)

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День всех влюбленных — отличный повод пересмотреть эту советскую мелодраму про влюбленность, которой не должно было случиться. Главные герои — немолодой столичный шофер такси Саша и Нюра, приехавшая в Москву из деревни продавать домашнюю ветчину. Он — молчаливый одиночка. Она — замужняя мать двоих детей. И тем не менее непродолжительная платоническая любовь дарит им моменты счастья — одного на двоих. В главных ролях: Татьяна Доронина, Олег Ефремов.

Перед рассветом (1995)

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Режиссер Ричард Линклейтер вдохновлялся собственными романтическими приключениями в Филадельфии, поэтому фильм отчасти основан на реальных событиях. Тем не менее основное действие фильма разворачивается в Вене. Именно там выходят из поезда случайные попутчики, договорившись гулять до рассвета, а затем — расстаться навсегда. К слову, лента оказалась настолько успешной, что вышло два продолжения: «Перед закатом», где герои встречаются в Париже, и «Перед полуночью», где местом действия стала Греция. В главных ролях: Итан Хоук, Жюли Дельпи.

Без границ (2015)

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Фильм состоит из четырех отдельных новелл. «Без границ» — результат работы сразу трех режиссеров: Романа Прыгунова, Карена Оганесяна, Резо Гигинеишвили. В зависимости от эпизода действие идет в столичном аэропорту, непосредственно в Москве, а также в Ереване и Тбилиси. Интересно, что у фильма есть альтернативное название «Любовь с акцентом и без». В главных ролях: Инна Чурикова, Олег Басилашвили, Александр Адабашьян, Александр Паль, Милош Бикович.

P.S. Я люблю тебя (2007)

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Если вы привыкли к хеппи-эндам, не расстраивайтесь. На этот раз вас ждет счастливое начало и непредсказуемый конец. Фильм повествует о смерти Джерри. Его девушка Холли оплакивает парня и неожиданно получает от него письмо. А затем еще одно... В конце каждого — постскриптум. Какой — очевидно по названию. Заметим, что дело не в мистике: Джерри заранее позаботился о том, чтобы любовь всей его жизни смогла пережить травмирующее расставание. В главных ролях: Кэти Бейтс, Джерард Батлер, Джина Гершон, Джеффри Дин Морган, Нелли МакКэй.

Статус: Свободен (2015)

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Москвич Никита абсолютно уверен в собственных отношениях и чувствах: по-другому и быть не может, ведь они с Афиной — идеальная пара. Только вот девушка так совершенно не считает и неожиданно сообщает, что уходит от стендапера к другому — 40-летнему стоматологу. Главный герой не сдается и не опускает руки, пообещав возлюбленной вернуть ее за неделю. Ироничный сюжет посвящен поступкам отчаявшегося и загнанного в угол мужчины, которому наконец пришлось повзрослеть. В главных ролях: Данила Козловский, Елизавета Боярская, Владимир Селезнев.

Дневник памяти (2004)

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Предупреждаем сразу: это не тот фильм, который можно спокойно смотреть при детях. Ханжи могут пройти мимо, остальным «Дневник памяти» обязателен к просмотру. В основу сюжета лег роман Николаса Спаркса. Основные события происходят в прошлом, а в наше время пожилой Ной рассказывает жене Элли их собственную историю любви. Дело в том, что женщина страдает от проблем с памятью, и таким образом супруг помогает ей бороться с недугом. В главных ролях: Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс.

Продление жизни (2021)

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Венчурный капиталист Дмитрий идеален во всех смыслах. Он — образцовый папа и прекрасный муж, а еще — творческая личность. Его дебютный фильм получает успех — по-другому и быть не могло. В свои 46 лет он осознает: жизнь хороша, но не бесконечна. В результате финансист создает особый фонд, который спонсирует исследование способов продлить жизнь. Главная интрига картины: ждет ли и это предприятие успех? Интересно, что снимал Дмитрий Фалькович по сути сам о себе. А супругу сыграла его настоящая жена. Вот такое признание в любви и сеанс саморефлексии одновременно.

Фанатки на завтрак не остаются (2010)

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Этот фильм обязательно понравится ценителям легких молодежных комедий. Его главные герои —солист мегапопулярной группы и обычная 17-летняя девушка. При знакомстве со звездой юная Лила понятия не имеет о бешеной популярности парня. Все потому, что группа стала известной пока девушка была в отъезде — училась за границей по обмену. Взаимной симпатии придется пройти через множество испытаний. Это нетривиальный немецкий кинематограф для тех, кто устал от штампов Голливуда, но хочет верить в современные сказки. В главных ролях: Анна Фишер, Костя Ульман, Инка Фридрих, Бен Браун.

Питер FM (2006)

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Девушка Маша работает диджеем на популярной в Санкт-Петербурге радиостанции и собирается выйти замуж. Беда в том, что в глубине души она знает: жених Костя пускай и выгодная партия, но совсем не тот, о ком она мечтала. Ко всему прочему Маша теряет телефон, который находит молодой архитектор Максим. Парень планирует вернуть находку до своего отъезда на работу в Германию. Молодой человек договаривается с владелицей телефона о встрече, но попытка обречена на провал. У судьбы на героев свои планы, в которые никак не вписывается их мимолетная встреча. В главных ролях: Екатерина Федулова, Евгений Цыганов, Алексей Барабаш, Ирина Рахманова, Наталья Ревва.

Предложение (2009)

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Гроза крупного книжного издательства рискует оставить карьеру в Нью-Йорке — у миграционной службы США к гражданке Канады есть претензии. На родину бизнесвумен ой как не хочется — она готова пойти на все, лишь бы избежать депортации и сохранить хорошую должность. Фиктивный брак, на первый взгляд, кажется отличным выходом, к тому же в ее подчинении безвольный ассистент. Впрочем, молодой человек видит ситуацию с боссом в юбке иначе. В главных ролях: Сандра Буллок, Райан Рейнолдс, Мэри Стинберген, Крейг Т. Нельсон.

Выкрутасы (2011)

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Школьный учитель из южного городка и по совместительству начинающий писатель Слава Колотилов приезжает в Москву с рукописью. В столице он знакомится с красавицей Надей, дело быстро идет к свадьбе. Все готово к торжеству, но не жених, который волей случая застрял на малой родине: депутат принимает Славу за тренера местной футбольной команды и изымает паспорт накануне важного соревнования. Жениху приходится врать невесте — иначе девушка не поверит, что произошедшее с ним — чистая правда. В главных ролях: Константин Хабенский, Милла Йовович, Иван Ургант, Сергей Гармаш, Владимир Меньшов.

Как устроить романтический вечер при просмотре фильма на 14 февраля

При выборе фильмов для романического вечера с партнером постарайтесь учесть как свои, так и его предпочтения, чтобы ночь кино не превратилась в испытание и повод для ссоры. Не забудьте позаботиться если не об ужине, то о напитках и закусках, если вы проголодаетесь во время просмотра. А еще не забудьте выспаться накануне — иначе велик риск уснуть уже на стартовых тирах и вам будет не до романтики.

Чтобы создать интимную атмосферу при просмотре фильма для двоих, в первую очередь договоритесь заранее отключить смартфоны, чтобы ничего не отвлекало. Закройте шторы, приглушите свет для создания уюта. А еще можно как следует проветрить комнату: будет лишний повод прижаться к любимому и накрыться с ним общим одеялом — разумеется, одним на двоих.