Что такое лакорны и чем они отличаются от дорам

Современная азиатская культура в последние годы становится все более популярной в России и мире, и сериалы — не исключение. Так, вышедшее в конце 2024 года продолжение шоу «Игра в кальмара» побило рекорд первого сезона и стало самым просматриваемым контентом на платформе Netflix. Лакорны — еще один жанр азиатского кино. Что это такое, чем он отличается от дорамы, с каких проектов начать знакомство с лакорнами, — в материале «Ленты.ру».

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Что такое лакорн

Лакорнами называют сериалы, сделанные в Таиланде. В англоязычном пространстве для лакорнов есть определение thai television soap opera — «тайская телевизионная мыльная опера». Чаще всего в центре сюжета этих фильмов — романтическая история. Но могут быть и другие жанры — драма, детектив, психология, мистика.

Особенности лакорна

Лакорны не предполагают открытого финала, сюжетная линия проста для понимания, а повествование компактно упаковано: в среднем лакорны длятся около трех месяцев, и эпизоды выходят два-три раза в неделю.

Актеры (их называют «дара») в лакорнах часто демонстрируют преувеличенную игру и максимально ярко изображают эмоции. Также у лакорнов есть и эстетические особенности: интерьеры в них показывают вычурно богатыми, а еще все персонажи ходят по дому в белых тапочках.

Еще одна особенность лакорна — почти полное отсутствие цензуры: в тайских мыльных операх могут быть сцены насилия (в том числе сексуального), эротические сцены. Причем сексуальное насилие может подаваться не как нападение, а как проявление сильных чувств и большой страсти, из-за этого лакорны часто подвергаются критике.

Формула сюжета

Сюжет лакорна чаще всего укладывается в простую формулу: протагонист («фра эк») и протагонистка («нанг эк») влюбляются друг в друга и мечтают стать парой, но им мешает злодей («нанг рай» или «нанг итча»).

Чаще всего этот злодей — избалованная девушка из богатой семьи, влюбленная в протагониста. Антагонист пытается расстроить счастье главных героев и может пойти на крайние меры: например, похитить главную героиню или попытаться ее подставить.

Персонажи лакорнов обычно довольно плоские, поэтому у антагонистов нет положительных черт, тогда как протагонисты предстают всецело хорошими людьми. В финале лакорна главным героям наконец-то удается сойтись, а антагонист получает по заслугам.

Типичные сюжеты лакорнов

Из врагов в любовники. В начале знакомства главные герои откровенно раздражают друг друга, но по мере продвижения сюжета обнаруживают взаимное влечение.

В начале знакомства главные герои откровенно раздражают друг друга, но по мере продвижения сюжета обнаруживают взаимное влечение. Месть. Один из главных героев сильно пострадал в прошлом от рук злодея и пытается ему отомстить, но затем осознает, что прощение и любовь важнее вражды.

Один из главных героев сильно пострадал в прошлом от рук злодея и пытается ему отомстить, но затем осознает, что прощение и любовь важнее вражды. Сверхъестественное. Лакорны зачастую основываются на тайском фольклоре и городских легендах, так что духи и чудовища тоже могут стать персонажами этих сериалов. Например, духом может быть антагонистка, мечтающая разлучить героев.

Лакорны зачастую основываются на тайском фольклоре и городских легендах, так что духи и чудовища тоже могут стать персонажами этих сериалов. Например, духом может быть антагонистка, мечтающая разлучить героев. Разница в социальном статусе. В таких лакорнах один из возлюбленных принадлежит к высшему классу, а другой борется с нищетой.

В таких лакорнах один из возлюбленных принадлежит к высшему классу, а другой борется с нищетой. Семейные интриги. В этих лакорнах чаще всего упоминается о «скелетах в шкафу» — секретах, долгих семейных недопониманиях и неурядицах.

Чем отличаются дорамы от лакорнов

В России дорамами обычно называют любые фильмы и сериалы, снятые в восточной Азии — Корее, Гонконге, Китае, Японии. Дорама — это термин, пришедший из японского языка (terebi dorama от английского TV drama — «теледрама»), но сейчас он чаще используется по отношению к корейским сериалам. Дорамы тоже рассказывают об отношениях между людьми, но отличаются большим разнообразием жанров.

Основные различия:

Цензура. Лакорны намного меньше подвергаются цензуре, чем дорамы, что делает эти сериалы более откровенными.

Лакорны намного меньше подвергаются цензуре, чем дорамы, что делает эти сериалы более откровенными. Игра актеров. Хотя дорамы могут показаться европейскому зрителю излишне эмоциональными, манера игры в них все равно намного более сдержанная, чем в лакорнах.

Хотя дорамы могут показаться европейскому зрителю излишне эмоциональными, манера игры в них все равно намного более сдержанная, чем в лакорнах. Формат сериала. Дорамы чаще всего растягиваются на много сезонов, а лакорн полностью выходит за несколько месяцев. При этом средняя продолжительность одной серии у лакорнов выше: эпизод длится от 60 до 90 минут, тогда как серия в дорамах чаще всего занимает не больше часа.

Дорамы чаще всего растягиваются на много сезонов, а лакорн полностью выходит за несколько месяцев. При этом средняя продолжительность одной серии у лакорнов выше: эпизод длится от 60 до 90 минут, тогда как серия в дорамах чаще всего занимает не больше часа. Предсказуемость и клише. Хотя определенная часть дорам отличается большой предсказуемостью, клишированность в лакорнах выражена максимально. В дораме могут быть сюжетные повороты и открытые финалы, а лакорны предлагают своим зрителям полностью ожидаемую развязку.

Хотя определенная часть дорам отличается большой предсказуемостью, клишированность в лакорнах выражена максимально. В дораме могут быть сюжетные повороты и открытые финалы, а лакорны предлагают своим зрителям полностью ожидаемую развязку. Ориентированность на фольклор. Лакорны используют черты традиционных историй и зачастую вплетают в сюжет городские легенды и мистику. Дорамы чаще обращаются к повседневным темам.

Топ-3 лакорнов для знакомства с жанром

«Цветочки после ягодок» (F4 Thailand: Boys Over Flowers, 2021)

Горя — простая девушка, работает в цветочном магазине. Она поступает в элитную школу для богатых, где лидирует группа F4 — четверо красивых и избалованных парней. Горя — единственная в школе, кто решил противостоять издевкам F4. Этим она поражает лидера F4 Тайма. Он влюбляется в нее, но сначала Горя предпочитает его друга Рена, который любит свою подругу детства. Однако со временем Горя начинает испытывать чувства и к Тайму, так как он меняется и становится добрее.

«Озорной поцелуй» (Kiss Me, 2015)

Талиу — милая, энергичная, но неловкая девушка. Она влюбляется в нового ученика из ее школы Тентена, гения с IQ 200. Он недавно вернулся из Японии вместе с семьей. Талиу пытается разобраться в своих чувствах, ведь Тентен то заботится о ней, то дразнит и ставит в неловкое положение перед всей школой.

«Мой фиктивный муж» (My Husband in Law, 2020)

Умная и талантливая Муэй уже больше семи лет живет со своим приятелем Тхиеном, который ей сильно нравится. Ее симпатия постепенно перерастает в любовь, но мужчина видит в ней лишь объект для поддразнивания.

Тхиен богат, умен, трудолюбив и привлекателен, его единственный «недостаток» — любовь к женщинам. Однажды он оказывается в смертельной опасности после связи с женой влиятельного мафиози. Чтобы защитить сына, мать Тхиена заставляет его жениться на Муэй. Та соглашается ради его безопасности, но в глубине души рада возможности быть ближе к возлюбленному.