Что такое лакорны и чем они отличаются от дорам

Лакорны: что это такое, в чем отличие от дорам
Современная азиатская культура в последние годы становится все более популярной в России и мире, и сериалы — не исключение. Так, вышедшее в конце 2024 года продолжение шоу «Игра в кальмара» побило рекорд первого сезона и стало самым просматриваемым контентом на платформе Netflix. Лакорны — еще один жанр азиатского кино. Что это такое, чем он отличается от дорамы, с каких проектов начать знакомство с лакорнами, — в материале «Ленты.ру».
Что такое лакорн
Лакорнами называют сериалы, сделанные в Таиланде. В англоязычном пространстве для лакорнов есть определение thai television soap opera — «тайская телевизионная мыльная опера». Чаще всего в центре сюжета этих фильмов — романтическая история. Но могут быть и другие жанры — драма, детектив, психология, мистика.
Особенности лакорна
Лакорны не предполагают открытого финала, сюжетная линия проста для понимания, а повествование компактно упаковано: в среднем лакорны длятся около трех месяцев, и эпизоды выходят два-три раза в неделю.
Актеры (их называют «дара») в лакорнах часто демонстрируют преувеличенную игру и максимально ярко изображают эмоции. Также у лакорнов есть и эстетические особенности: интерьеры в них показывают вычурно богатыми, а еще все персонажи ходят по дому в белых тапочках.
Еще одна особенность лакорна — почти полное отсутствие цензуры: в тайских мыльных операх могут быть сцены насилия (в том числе сексуального), эротические сцены. Причем сексуальное насилие может подаваться не как нападение, а как проявление сильных чувств и большой страсти, из-за этого лакорны часто подвергаются критике.
Формула сюжета
Сюжет лакорна чаще всего укладывается в простую формулу: протагонист («фра эк») и протагонистка («нанг эк») влюбляются друг в друга и мечтают стать парой, но им мешает злодей («нанг рай» или «нанг итча»).
Чаще всего этот злодей — избалованная девушка из богатой семьи, влюбленная в протагониста. Антагонист пытается расстроить счастье главных героев и может пойти на крайние меры: например, похитить главную героиню или попытаться ее подставить.
Персонажи лакорнов обычно довольно плоские, поэтому у антагонистов нет положительных черт, тогда как протагонисты предстают всецело хорошими людьми. В финале лакорна главным героям наконец-то удается сойтись, а антагонист получает по заслугам.
Типичные сюжеты лакорнов
- Из врагов в любовники. В начале знакомства главные герои откровенно раздражают друг друга, но по мере продвижения сюжета обнаруживают взаимное влечение.
- Месть. Один из главных героев сильно пострадал в прошлом от рук злодея и пытается ему отомстить, но затем осознает, что прощение и любовь важнее вражды.
- Сверхъестественное. Лакорны зачастую основываются на тайском фольклоре и городских легендах, так что духи и чудовища тоже могут стать персонажами этих сериалов. Например, духом может быть антагонистка, мечтающая разлучить героев.
- Разница в социальном статусе. В таких лакорнах один из возлюбленных принадлежит к высшему классу, а другой борется с нищетой.
- Семейные интриги. В этих лакорнах чаще всего упоминается о «скелетах в шкафу» — секретах, долгих семейных недопониманиях и неурядицах.
Чем отличаются дорамы от лакорнов
В России дорамами обычно называют любые фильмы и сериалы, снятые в восточной Азии — Корее, Гонконге, Китае, Японии. Дорама — это термин, пришедший из японского языка (terebi dorama от английского TV drama — «теледрама»), но сейчас он чаще используется по отношению к корейским сериалам. Дорамы тоже рассказывают об отношениях между людьми, но отличаются большим разнообразием жанров.
Основные различия:
- Цензура. Лакорны намного меньше подвергаются цензуре, чем дорамы, что делает эти сериалы более откровенными.
- Игра актеров. Хотя дорамы могут показаться европейскому зрителю излишне эмоциональными, манера игры в них все равно намного более сдержанная, чем в лакорнах.
- Формат сериала. Дорамы чаще всего растягиваются на много сезонов, а лакорн полностью выходит за несколько месяцев. При этом средняя продолжительность одной серии у лакорнов выше: эпизод длится от 60 до 90 минут, тогда как серия в дорамах чаще всего занимает не больше часа.
- Предсказуемость и клише. Хотя определенная часть дорам отличается большой предсказуемостью, клишированность в лакорнах выражена максимально. В дораме могут быть сюжетные повороты и открытые финалы, а лакорны предлагают своим зрителям полностью ожидаемую развязку.
- Ориентированность на фольклор. Лакорны используют черты традиционных историй и зачастую вплетают в сюжет городские легенды и мистику. Дорамы чаще обращаются к повседневным темам.
Топ-3 лакорнов для знакомства с жанром
«Цветочки после ягодок» (F4 Thailand: Boys Over Flowers, 2021)
Горя — простая девушка, работает в цветочном магазине. Она поступает в элитную школу для богатых, где лидирует группа F4 — четверо красивых и избалованных парней. Горя — единственная в школе, кто решил противостоять издевкам F4. Этим она поражает лидера F4 Тайма. Он влюбляется в нее, но сначала Горя предпочитает его друга Рена, который любит свою подругу детства. Однако со временем Горя начинает испытывать чувства и к Тайму, так как он меняется и становится добрее.
«Озорной поцелуй» (Kiss Me, 2015)
Талиу — милая, энергичная, но неловкая девушка. Она влюбляется в нового ученика из ее школы Тентена, гения с IQ 200. Он недавно вернулся из Японии вместе с семьей. Талиу пытается разобраться в своих чувствах, ведь Тентен то заботится о ней, то дразнит и ставит в неловкое положение перед всей школой.
«Мой фиктивный муж» (My Husband in Law, 2020)
Умная и талантливая Муэй уже больше семи лет живет со своим приятелем Тхиеном, который ей сильно нравится. Ее симпатия постепенно перерастает в любовь, но мужчина видит в ней лишь объект для поддразнивания.
Тхиен богат, умен, трудолюбив и привлекателен, его единственный «недостаток» — любовь к женщинам. Однажды он оказывается в смертельной опасности после связи с женой влиятельного мафиози. Чтобы защитить сына, мать Тхиена заставляет его жениться на Муэй. Та соглашается ради его безопасности, но в глубине души рада возможности быть ближе к возлюбленному.