Кто сыграет Штирлица в новом сериале

Сериал по произведениям Юлиана Семенова снимает компания, создавшая 10 телефильмов "Поединки". Герои - наши вполне реальные разведчики Абель, Ботян, Вартанян, Козлов... Рейтинги Первого канала были тогда заоблачными.

При подготовке к съемкам у создателей возникли сложности. Их ждали, но надеялись преодолеть. Ведь образ нелегала Штирлица, он же полковник Максим Максимович Исаев, в сознании зрителей ассоциируется с Вячеславом Тихоновым, незабвенным и неповторимым. Полагали: есть же у нас актеры, способные воплотить на экране нечто похожее. Увы, только нечто и только похожее. Поиски и пробы это подтвердили.

Тупик? Вовсе нет. Ведь разговоры о том, что Макса Отто фон Штирлица на экране можно воссоздать при помощи технологий искусственного интеллекта, возникали еще до кастинга. С этим были в принципе согласны и руководитель Культурного фонда писателя Юлиана Семенова, его дочь Ольга Семенова, и ее старшая сестра Дарья.

Недавно на сей счет в высших телевизионных коридорах власти достигнуто окончательное взаимопонимание. Согласие должны были дать все связанные ближайшими родственными узами с актером и писателем. Получено оно и от Анны Вячеславовны Тихоновой - дочери народного артиста СССР Вячеслава Тихонова, актрисы и продюсера.

А что делать, если других таких актеров, как Тихонов, у нас нет?