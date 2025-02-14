Показ документального фильма "Люди Христовы. Наше время" сербского режиссера Эмира Кустурицы состоялся в четверг вечером в посольстве России в Вашингтоне.

Кинолента повествует о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевских властей, а также о притеснениях прав христиан по всему миру, включая акты насилия в отношении верующих. Своим видением этой проблемы в кадре делятся граждане нескольких стран, включая Россию, Сербию, Великобританию, Италию и Украину.

Премьера фильма "Люди Христовы. Наше время" состоялась в сентябре 2024 года в Белграде. Сценарист - один из основателей югославской киношколы Йован Маркович.

Показ посетили сотрудники дипмиссий стран СНГ и Сербии, православное духовенство, российские представители в Бреттон-вудских институтах, журналисты, соотечественники и американцы. Гости ознакомились с экспозицией развернутых в посольстве выставок о борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и о нормализации социально-экономической обстановки в новых регионах России.

Представлена была, в частности, фотовыставка "Мы обвиняем". В ее экспозицию вошли черно-белые снимки, сделанные в период с мая 2022 года по сентябрь 2024 года в зоне проведения специальной военной операции и в приграничных регионах России. Фотографии являются визуальными свидетельствами преступлений киевского режима против мирного населения России.

Курс на вытеснение и запрет УПЦ начал проводить на Украине Петр Порошенко, занимавший пост президента в 2014-2019 годах. При нем в декабре 2018 года из двух раскольнических организаций при поддержке Константинопольского патриарха была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, поощряют переход религиозных общин под юрисдикцию ПЦУ. Спецслужбы выдвигают против священников УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции. 23 сентября 2024 года вступил в силу закон, который позволяет запретить каноническую церковь.