Стало известно, когда начнутся съемки фильма «Бэтмен 2»

Роберт Паттинсон в свежем интервью рассказал, что съёмочный процесс «Бэтмена 2» задерживается. Его планировали начать в начале этого года, однако потом съёмки передвинули. Сейчас производство намечено аж на конец этого года.

© Чемпионат.com

Н е т , м ы е щ ё н е н а ч и н а л и . В к о н ц е г о д а .

По словам режиссёра, события «Бэтмена 2» развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Ривз планирует снять и третий фильм о своём Тёмном рыцаре. В середине декабря 2024 года постановщик заявил, что почти закончил писать сценарий для ленты.

«Бэтмен 2» Мэтта Ривза выйдет 1 октября 2027 года. Первая часть вышла в 2022 году и собрала массу хвалебных отзывов.