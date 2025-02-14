Опубликован свежий постер «Электрического штата» от режиссеров «Мстителей»

Свежий постер «Электрического штата» от режиссёров «Мстителей» со звёздами Голливуда
Netflix опубликовал свежий постер фильма «Электрический штат» от режиссёров «Мстителей» со звёздами Голливуда. На нём можно увидеть персонажей, которых сыграли Крис Пратт и Милли Бобби Браун. Они находятся в окружении роботов.
События ленты развернутся в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.
© Постер
Премьера картины «Электрический штат» состоится 14 марта 2025 года в стриминговом сервисе Netflix. Вместе с Праттом и Браун в ленте снялись Алан Тьюдик, Стэнли Туччи, Джонатан Ке Кван и другие.