Создатели «Челюскин. Первые» рассказали о работе при минус пятидесяти

Сериал "Челюскин. Первые" режиссера Степана Коршунова выходит 20 февраля в онлайн-кинотеатре Wink. Снимали его несколько лет, работа велась в экстремальных погодных условиях Крайнего Севера, иногда при температуре -50°C. Декорации уносило в море... Но зато члены съемочной группы смогли прочувствовать своих героев.

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Шестисерийная драма основана на реальных событиях по спасению экипажа советского ледокола "Челюскин". Он должен был первым в истории преодолеть Северный морской путь, причем за одну навигацию. Два месяца ученые боролись за жизнь на дрейфующей льдине, пока летчики старались вызволить их из ледяного плена.

Сериал снимали также на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта.

" Н а с е в е р е о ч е н ь с л о ж н о р а б о т а т ь д а ж е п о д г о т о в л е н н о й и п о л н о с т ь ю э к и п и р о в а н н о й к о м а н д е . Б ы л и д н и , к о т о р ы е н а ч и н а л и с ь п р и я с н о й и с о л н е ч н о й п о г о д е , а п о т о м н а с н а к р ы в а л о с н е ж н о й б у р е й т а к , ч т о м ы н е в и д е л и д р у г д р у г а н а р а с с т о я н и и д е с я т и м е т р о в . Т я ж е л о б ы л о р а б о т а т ь н а с и л ь н о м с е в е р н о м в е т р е , к о т о р ы й п р о н и з ы в а л д о к о с т е й . П о г о д а с в о д и л а с у м а , н о в с е ч л е н ы к о м а н д ы с о б и р а л и в о л ю в к у л а к и п р о д о л ж а л и р а б о т а т ь " , - р а с с к а з ы в а е т р е ж и с с е р Степан Коршунов.

Актеры во время съемок читали историческую литературу и знакомились с воспоминаниями свидетелей событий. Кирилл Кяро, сыгравший в сериале одну из главных ролей - исследователя Отто Шмидта, много времени провел за изучением фотографий, снятых во время экспедиции.

" К а к и е т о ч н ы е , и н т е р е с н ы е к о с т ю м ы т о й э п о х и в о с с о з д а л и н а ш и к о с т ю м е р ы ! А к а к н а м н е в с е э т о с и д и т ! И д е а л ь н о и о ч е н ь о р г а н и ч н о ! Н а ш и р е к в и з и т о р ы н а ш л и о ч е н ь л ю б о п ы т н ы е а т р и б у т ы т о г о в р е м е н и - ч а с ы , т р у б к и , м о р с к и е п р и б о р ы . В с е э т о п о м о г а л о п р о ч у в с т в о в а т ь э п о х у и п о в е р и т ь , ч т о т ы в о з г л а в л я е ш ь э к с п е д и ц и ю . Г р и м н а к л а д ы в а л и д о л г о - о д н у т о л ь к о б о р о д у п р и х о д и л о с ь н а к л е и в а т ь п о ч т и ч а с " , - р а с к р ы л с е к р е т ы т в о р ч е с к о й к у х н и Кирилл Кяро.

Часть сцен сериала сняли на реально существующем ледоколе "Красин". Сооружались и дополнительные декорации. Так, например, была создана гигантская модель корабля в виде качелей, она позволяла имитировать качку и тряску. В проекте также использовался LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики и в режиме реального времени создавали виртуальный мир.

По сюжету пароход ледокольного типа "Челюскин" отправляется из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории преодолеть Северный морской путь. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт (Кирилл Кяро). Судном управляет опытный капитан Воронин (Дмитрий Куличков). На борту - полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Глеб Калюжный) и метеоролог Оля Сомова (Стася Милославская). Но великие идеи обернулись великой трагедией - судно было зажато льдами и пошло ко дну. И челюскинцам пришлось каждую минуту бороться за жизнь....

Роли в сериале также исполнили Александр Лойе, Сергей Годин, Михаил Водзуми, Элизабет Дамскер, Шораана Ондари другие. Сериал сделан при поддержке ИРИ - Института развития Интернета.

Кстати

На премьере на "Мосфильме", которая состоялась 12 февраля, в этот вечер также были родственники членов легендарной экспедиции, их внуки, правнуки и близкие, некоторые выступали консультантами съемочной группы.