Каким получился новый «Дневник Бриджит Джонс»

На «Кинопоиске» в России и сервисе Peacock в остальном мире состоялась премьера фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» — четвертого и финального фильма о похождениях бедовой англичанки в исполнении Рене Зеллвегер. «Лента.ру» рассказывает, почему жанровая формула, выведенная в классическом фильме 2001 года, по-прежнему отлично работает.

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Марк Дарси (Колин Ферт) — правозащитник и муж Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) — погиб во время командировки в Судан несколько лет назад. Бриджит теперь одинокая мать Билли (Каспер Нопф) и Мэйбл (Мила Янкович), с которыми изредка сидит старый друг и бывший любовник Дэниел Кливер (Хью Грант). Впрочем, дети подросли ровно настолько, чтобы у мамы появилось время на то, чтобы тоскливо думать, как жить дальше.

Дата выхода: 14 февраля

14 февраля Страна: Великобритания, Франция, США

Великобритания, Франция, США Продолжительность: 2 ч 3 мин

2 ч 3 мин Режиссер: Майкл Моррис

Майкл Моррис В ролях: Рене Зеллвегер, Чиветел Эджиофор, Лео Вудалл, Хью Грант

Сердобольный гинеколог доктор Роулингс (Эмма Томпсон) рекомендует перестать выходить из дома в пижаме и вернуться на работу. Вернувшись на телевидение, Бриджит вновь ощущает уверенность в себе и заводит роман с 29-летним Рокстером (Лео Вудалл). В то же время на горизонте маячит строгий учитель Скотт Уолликер (Чиветел Эджиофор), который то и дело норовит поговорить с миссис Дарси про успеваемость Билли.

Четвертая (и очевидно, финальная) часть похождений Бриджит Джонс, как и все предыдущие, основана на книге Хелен Филдинг, однако есть нюанс. Дело в том, что роман «Без ума от мальчишки» был написан третьим. Динамика отношений Бриджит и мистера Дарси, очевидно, казалась писательнице совершенно исчерпанной в первых двух книгах. Он составил счастье героини и где-то между томами подарил ей двоих детей. Ничего лучше героической смерти в Судане для отважного правозащитника и зануды придумать было невозможно. Тем более что такой ход позволял вернуть в центр повествования собственно героиню, ради которой все затевалось.

Здесь стоит вспомнить, что начиналось все с анонимных колонок, которые Филдинг в девяностых писала для Independent. Именно поэтому в книгах и фильмах о Бриджит Джонс так много от фельетона.

Первый и лучший кино-«Дневник Бриджит Джонс», поставленный Шэрон Макгуайр, состарился лучше «Секса в большом городе» во многом именно из-за легкости интонации. Не обладая каким-то феноменальным литературным гением, Филдинг использовала британский культурный код в качестве источника долголетия своей героини. На экране книжные находки были подчеркнуты безупречным кастингом, искать для которого культурные аналогии можно до бесконечности. Самая очевидная, пожалуй, — любовный треугольник Коломбины, Арлекина и Пьеро с небольшой поправкой на феминистскую оптику.

Все это служит объяснением того факта, что спустя 24 года после выхода первого фильма, четвертый фильм франшизы не просто состоялся, но и стал событием. Во всяком случае таким, которое позволило прекрасно стареющим Рене Зеллвегер и Хью Гранту пройти по красной дорожке. Вечный соперник Гранта Колин Ферт (кстати, их разница в возрасте составляет ровно один день) на сей раз по понятным причинам остается в тени. Однако для книжной Бриджит Ферт был идеалом мужской сексуальности, так что и в фильме для тени мистера Дарси нашлось подходящее место.

По понятным причинам, некоторая часть картины отдана под сцены прощания — помимо мужа и отца детей миссис Дарси речь идет и о ее отце.

Бессменный исполнитель этой роли Джим Бродбент, к счастью, тоже жив-здоров и появляется в специально снятом флешбэке. Что касается главных героев, то им за эти два часа предстоит столкнуться, скажем так, с сообразными возрасту проявлениями собственной хрупкости. В начале «Без ума от мальчишки» есть длинный кадр, в котором героиня Зеллвегер ходит по квартире, а на периферии ее зрения материализуются живые и мертвые близкие, голоса которых звучат у нее в голове. Впрочем, эта сцена — не полноценная смена привычной легкомысленной интонации, а скорее промелькнувшая по улыбчивому лицу Бриджит тень, ненавязчивая меланхоличная нота, оттеняющая комедийную доминанту. Ну или легитимная и в меру деликатная попытка заявить о себе дебютанта франшизы — хорошего сериального режиссера Майкла Морриса («Лучше звоните Солу», «Миллиарды»).

В история о похождениях Бриджит Джонс комедии положений на грани слэпстика всегда было едва ли не больше, чем собственно ромкома. Однако эти элементы плохо работали друг без друга, что доказала не вполне удачная вторая часть франшизы. «Без ума от мальчишки» доказывает, что старая формула прекрасно работает и сегодня. Разумеется, с учетом поправки на время — Филдинг с ее журналистским прошлым точно не из тех авторов, которые закрывают глаза на текущую повестку. В принципе, новый фильм изящно закольцовывает тетралогию. Каждому элементу здесь при желании можно найти рифму из картины 2001 года. Бриджит проходит более или менее тот же путь, но с учетом прожитого и двоих детей. Зато в окружении тех же самых друзей и коллег.

Самые значительные метаморфозы постигли мужских персонажей — представления о привлекательности даже у консервативных англичан изменились необратимо. Вместо героя-любовника Кливера на этот раз просто пылкий юноша Рокстер. Зато сам Хью Грант с явным удовольствием разыгрывает уходящую натуру медийного донжуана — в этих трех сценах «Без ума от мальчишки» расцветает в полную силу. Ну а занудный и надежный, но бесконечно привлекательный типаж мистера Дарси сегодня пришелся впору не аристократичному юристу, а школьному учителю с вполне пролетарским обаянием Чиветела Эджиофора.

Оба ухажера очевидно проигрывают перешедшему на тренерские позиции Хью Гранту, зато сама Зеллвегер все так же смешно изображает британский акцент и демонстрирует фирменную дурацкую походку. Работа актрисы — это то, что сегодня точно лучше, чем в начале тысячелетия. Она не утратила комического дарования, но красок и оттенков стало очевидно больше. Что же до фильма в целом, то он вряд ли сообщает что-то существенное о текущем моменте и положении пятидесятилетних горожанок, но это лучшее из возможных завершение почти четвертьвековой истории. И безупречный фильм для взрослых, которые по-прежнему празднуют День святого Валентина.