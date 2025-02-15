Опубликован трейлер документальной работы о съемках «Злого города»

Вышел релизный трейлер документальной работы "Безбашенный город" о съемках фильма "Злой город". Сам проект теперь доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko и "Кинопоиск".

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В документалке представлена серия эксклюзивных интервью с актерами и режиссером исторического блокбастера. Члены съемочной группы художественного фильма рассказали о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться во время работы над проектом.

Режиссером-постановщиком "Безбашенного города" выступил начинающий свой карьерный путь Глеб Суковатых.

"Злой город" - масштабная историческая лента, действия которой разворачиваются в XIII веке в период вторжения монголов на Русь. Режиссером проекта стал Константин Буслов ("1941. Крылья над Берлином", "Калашников").

Роли в фильме исполнили Алексей Гуськов ("Мастер и Маргарита", "Серебряные коньки"), Максим Белбородов ("28 панфиловцев"), Александр Метелкин ("Летучий корабль") и другие.