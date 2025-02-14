Джереми Стронг сыграет в новой экранизации «Мальчиков из Бразилии»

Джереми Стронг («Наследники», «Ученик. Восхождение Трампа») исполнит одну из главных ролей в сериале «Мальчики из Бразилии» (The Boys From Brazil) для Netflix. Сценаристом и продюсером проекта выступит Питер Морган («Корона», «Еще одна из рода Болейн»), который адаптирует для телеэкрана одноименный роман Айры Левина, впервые экранизированный в 1978 году режиссером Франклином Дж. Шаффнером и получивший пять номинаций на «Оскар». Как сообщает Deadline, Джереми сыграет Либермана - знаменитого охотника на нацистов, образ которого в фильме воплотил Лоуренс Оливье.

Персонаж оказывается привлечен к расследованию заговора, о котором ему рассказал молодой охотник на нацистов (которого в оригинале сыграл Стив Гуттенберг). Либерман крайне скептически относится к утверждениям молодого человека о том, что печально известный доктор Йозеф Менгеле (его играл Грегори Пек) находится в Парагвае, приступая к дьявольскому плану по восстановлению Третьего рейха с помощью клонирования, введенного в действие после поражения Германии во Второй мировой войне. Когда молодого охотника за нацистами убивают, Либерман отправляется в Парагвай, чтобы раскрыть правду, которая оказывается ужасающей.

Режиссер сериала пока не назван, как и остальной каст.