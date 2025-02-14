Что означают имена персонажей из мультфильма «Король Лев»

Помните потрясающую сцену из диснеевского приключенческого мультфильма "Король Лев": Симба вместе с Тимоном и Пумбой шествуют по саване, и маленький львенок превращается в подростка, а потом во взрослого, сильного льва, будущего царя прайда. А что означают имена персонажей на русском языке и из каких языков они взяты? Этими вопросами задалась автор Telegram-канала "Ну как сказать", полиглот и востоковед Яна Хлюстова.

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Напомним, что перед нами шекспировский сюжет. Создатели мультфильма "Король Лев" взяли за основу пьесу "Гамлет". Главный герой Симба, как и принц датский - сын короля. Отцов убивают их собственные братья. По характеру и Гамлет, и Симба - сомневающиеся герои, но в итоге они все же бросают вызов убийцам своих отцов.

Итак, Симба на суахили означает "лев". Кстати, суахили - один из наиболее значительных языков африканского континента. На нем говорят 150 миллионов человек, в частности, в Танзании, Кении, Уганде и Руанде.

Отец Симбы зовется Муфаса. Это по-африкански, как мы и предполагали, "король" или "правитель".

А имя мамы львенка Сараби переводится как "мираж". Она мудрая и храбрая львица, самая крупная в прайде. Хотя после смерти мужа Сараби меняется, удаляется, словно со второго плана наблюдая за становлением сына. Появившись в конце сюжета, она в финальной схватке побеждает гиен.

Симба в подарок от судьбы получает прекрасную супругу - Налу. Это слово в языке суахили объединяет два понятия - "подарок" и "возлюбленная".

Далее о теще Симбы. Сарафина - мать Налы - "яркая звезда".

Отрицательный герой Шрам - двойственный, исходя из перевода, персонаж. Это брат Муфасы, который его убил. Шрам - кличка, а настоящее имя льва - Така. На суахили "така" (точнее, takataka) означает "грязь", "мусор". Но, конечно, наследника королевских кровей вряд ли бы так назвали. Еще Така - это сокращенная форма имени Kutaka, оно уже значит "желанный, долгожданный".

На этом родственники заканчиваются. Переходим к ближайшему окружению и друзьям. Обезьяну-мандрила, наставника Муфасы и Симбы, шамана и советника зовут незамысловато - Рафики. Это значит "друг".

Имя "Зазу" - так зовут птицу-носорога и советника короля - означает "движение" и заимствовано из иврита.

Мультфильм "Король лев" - очень серьезное произведение анимационного искусства. Там есть и политика, и убийства, и предательство. Но к счастью, есть и юмор. Эту линию олицетворяют Пумба и Тимон.

Первый - веселый кабан-бородавочник, друг Симбы. В переводе он и рассеянный, и небрежный, и ленивый, и глуповатый. Второй-сурикат, тоже друг Симбы. Это не африканское имя. С греческого переводится как "уважать". А что же они поют в своей знаменитой песне? "Hakuna Matata!!!!". Да ничего особенно, просто обещают юным зрителям мультфильма, что у них не будет "никаких проблем".

Трудно забыть и троицу пятнистых гиен: Шензи, Банзая и Эда. Первый -"дикарь", второй - "скрывающийся", а третий просто Эд. Скорее всего сокращение от Эдуарда или Эдварда.