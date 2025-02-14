14 февраля в мировых кинотеатрах состоялась премьера фильма «Капитан Америка: Новый мир» — 35-й картины в киновселенной Marvel. Лента вышла в том числе в странах СНГ — в Казахстане картину можно было посмотреть уже 13-го числа в русском дубляже. До России фильм также доберётся неофициальными способами, анонс об этом уже появился в крупных отечественных киносетях.

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«Новый мир» выступает мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка, где роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону. Перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти вместе с президентом США, который скрывает секрет Красного Халка.

Аналитики предрекают фильму старт в $ 100 млн в США — это отличный результат для картины с бюджетом в $ 180 млн. В случае удачного старта в домашнем регионе и в остальном мире лента может окупиться уже в первые недели проката.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Marvel.