Глеб Калюжный рассказал о съемках в «Красном шелке»
Глеб Калюжный и молодая актриса Ханьи Чжэн стали гостями драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Они впервые встретились на съемках фильма «Красный шелк», который выйдет в прокат 20 февраля 2025 года.
Действие кинокартины происходит в 1927 году в Транссибирском экспрессе. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради этих документов. В фильме Глеб Калюжный исполнил роль молодого чекиста, а Ханьи Чжэн – переводчицы курьера. В беседе с ведущим «Авторадио» Иваном Броневым актеры рассказали о самых сложных ситуациях, с которыми им пришлось столкнуться на съемках. Глеб освоил китайский язык и навыки рукопашного боя, а Ханьи за три дня научилась водить автомобиль.
Пятнадцатиминутная драка, которая продолжается нон-стоп – это было непросто. Я даже не успел всех сосчитать, – поделился Глеб Калюжный.
Артисты рассказали, что большинство трюков они выполняли самостоятельно, без дублеров. Ханьи призналась, что прыгнула со скалы, причем должна была сделать это первой.
Это было ужасно, я очень боялась, но по команде режиссера Андрея (Волгина) просто прыгнула с открытыми глазами.
Съемки детективного экшна проходили как в России, так и в Китае, где было задействовано много китайских специалистов. Однако исполнительница одной из ключевых ролей Ханьи Чжэн осваивала актерскую профессию именно в России и планирует продолжать здесь свою карьеру киноактрисы.
В России я оказалась совершенно случайно, приехала в гости к подруге, которая на тот момент уже училась в Санкт-Петербурге. Мне нравится искусство, атмосфера, здесь комфортно. А когда я поступила в театральный институт, то поняла, что буду жить здесь. После института 90% останусь, потому что тут началась моя карьера, – отметила молодая артистка.
По сюжету персонажи Глеба и Ханьи много времени проводят вместе, и не обошлось без лирической истории. Между их героями проскакивает маленькая искорка.
А может, даже немаленькая, – подметил Калюжный.
Порой искра из сценария может перекочевать в реальную жизнь.
В Ханьи сложно не влюбиться, она же очень красивая, – считает Глеб.
Ханьи поблагодарила коллегу по съемочной площадке:
Если честно, я очень благодарна, ведь это мой дебют. Глеб мне очень много помогал.