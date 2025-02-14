Глеб Калюжный рассказал о съемках в «Красном шелке»

Глеб Калюжный и молодая актриса Ханьи Чжэн стали гостями драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Они впервые встретились на съемках фильма «Красный шелк», который выйдет в прокат 20 февраля 2025 года.

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Действие кинокартины происходит в 1927 году в Транссибирском экспрессе. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради этих документов. В фильме Глеб Калюжный исполнил роль молодого чекиста, а Ханьи Чжэн – переводчицы курьера. В беседе с ведущим «Авторадио» Иваном Броневым актеры рассказали о самых сложных ситуациях, с которыми им пришлось столкнуться на съемках. Глеб освоил китайский язык и навыки рукопашного боя, а Ханьи за три дня научилась водить автомобиль.

П я т н а д ц а т и м и н у т н а я д р а к а , к о т о р а я п р о д о л ж а е т с я н о н - с т о п – э т о б ы л о н е п р о с т о . Я д а ж е н е у с п е л в с е х с о с ч и т а т ь , – п о д е л и л с я Глеб Калюжный.

Артисты рассказали, что большинство трюков они выполняли самостоятельно, без дублеров. Ханьи призналась, что прыгнула со скалы, причем должна была сделать это первой.

Э т о б ы л о у ж а с н о , я о ч е н ь б о я л а с ь , н о п о к о м а н д е р е ж и с с е р а А н д р е я ( В о л г и н а ) п р о с т о п р ы г н у л а с о т к р ы т ы м и г л а з а м и .

Съемки детективного экшна проходили как в России, так и в Китае, где было задействовано много китайских специалистов. Однако исполнительница одной из ключевых ролей Ханьи Чжэн осваивала актерскую профессию именно в России и планирует продолжать здесь свою карьеру киноактрисы.

В Р о с с и и я о к а з а л а с ь с о в е р ш е н н о с л у ч а й н о , п р и е х а л а в г о с т и к п о д р у г е , к о т о р а я н а т о т м о м е н т у ж е у ч и л а с ь в С а н к т - П е т е р б у р г е . М н е н р а в и т с я и с к у с с т в о , а т м о с ф е р а , з д е с ь к о м ф о р т н о . А к о г д а я п о с т у п и л а в т е а т р а л ь н ы й и н с т и т у т , т о п о н я л а , ч т о б у д у ж и т ь з д е с ь . П о с л е и н с т и т у т а 9 0 % о с т а н у с ь , п о т о м у ч т о т у т н а ч а л а с ь м о я к а р ь е р а , – о т м е т и л а м о л о д а я а р т и с т к а .

По сюжету персонажи Глеба и Ханьи много времени проводят вместе, и не обошлось без лирической истории. Между их героями проскакивает маленькая искорка.

А м о ж е т , д а ж е н е м а л е н ь к а я , – п о д м е т и л Калюжный.

Порой искра из сценария может перекочевать в реальную жизнь.

В Х а н ь и с л о ж н о н е в л ю б и т ь с я , о н а ж е о ч е н ь к р а с и в а я , – с ч и т а е т Глеб.

Ханьи поблагодарила коллегу по съемочной площадке: