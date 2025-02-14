Глеб Калюжный рассказал о съемках в «Красном шелке»

Глеб Калюжный и молодая актриса Ханьи Чжэн стали гостями драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Они впервые встретились на съемках фильма «Красный шелк», который выйдет в прокат 20 февраля 2025 года.

Глеб Калюжный рассказал о съемках в «Красном шелке»
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Действие кинокартины происходит в 1927 году в Транссибирском экспрессе. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради этих документов. В фильме Глеб Калюжный исполнил роль молодого чекиста, а Ханьи Чжэн – переводчицы курьера. В беседе с ведущим «Авторадио» Иваном Броневым актеры рассказали о самых сложных ситуациях, с которыми им пришлось столкнуться на съемках. Глеб освоил китайский язык и навыки рукопашного боя, а Ханьи за три дня научилась водить автомобиль.

Пятнадцатиминутная драка, которая продолжается нон-стоп это было непросто. Я даже не успел всех сосчитать, поделился Глеб Калюжный.

Артисты рассказали, что большинство трюков они выполняли самостоятельно, без дублеров. Ханьи призналась, что прыгнула со скалы, причем должна была сделать это первой.

Это было ужасно, я очень боялась, но по команде режиссера Андрея (Волгина) просто прыгнула с открытыми глазами.

Съемки детективного экшна проходили как в России, так и в Китае, где было задействовано много китайских специалистов. Однако исполнительница одной из ключевых ролей Ханьи Чжэн осваивала актерскую профессию именно в России и планирует продолжать здесь свою карьеру киноактрисы.

В России я оказалась совершенно случайно, приехала в гости к подруге, которая на тот момент уже училась в Санкт-Петербурге. Мне нравится искусство, атмосфера, здесь комфортно. А когда я поступила в театральный институт, то поняла, что буду жить здесь. После института 90% останусь, потому что тут началась моя карьера, отметила молодая артистка.

По сюжету персонажи Глеба и Ханьи много времени проводят вместе, и не обошлось без лирической истории. Между их героями проскакивает маленькая искорка.

А может, даже немаленькая, подметил Калюжный.

Порой искра из сценария может перекочевать в реальную жизнь.

В Ханьи сложно не влюбиться, она же очень красивая, считает Глеб.

Ханьи поблагодарила коллегу по съемочной площадке:

Если честно, я очень благодарна, ведь это мой дебют. Глеб мне очень много помогал.
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Глеб Калюжный