«Почему они так выглядят?» Зрители в ужасе от жителей деревни в фильме «Minecraft в кино»
12 февраля компания Warner Bros. опубликовала новый тизер фильма «Minecraft в кино» — экранизации одной из самых популярных видеоигр в мире. Одним из самых обсуждаемых кадров стал первый взгляд на жителей деревни, которые напоминают одновременно человека и свинью.
Спустя сутки после выхода ролика противоречивый кадр собрал более 11 млн просмотров в соцсети X (ранее Twitter) Илона Маска в паблике Discussing Film. Пользователи недоумевают, как подобное изображение вообще попало в трейлер, и в очередной раз заявляют, что экранизацию стоило делать в формате мультипликации, а не с живыми актёрами.
Что пишут зрители о деревенских жителях в фильме «Minecraft в кино»
- "Почему они так выглядят? Это ужасно".
- "Трейлер выглядит даже хуже, чем я мог себе представить. По какой-то причине мне казалось, что это будет хороший фильм".
- "Это мог быть хороший анимационный фильм, но нет, это обязательно должен быть монстр, сделанный на зелёном экране".
- "Им нужно отложить фильм, как было с «Соником», переделать его, а затем выпустить. Если они этого не сделают, экранизация провалится в пух и прах".
- "Этого кадра было бы достаточно, чтобы шестилетний я страдал от ночных кошмаров целые месяцы".
Премьера фильма «Minecraft в кино» состоится 4 апреля 2025 года. Главные роли в ленте сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейсон Момоа («Форсаж»).