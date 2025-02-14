Вышел трейлер фильма «Ночь с психопатом»

Magnolia Pictures & Magnet Releasing опубликовали трейлер фильма "Ночь с психопатом" (Borderline). Чёрнокомедийный триллер и фильм ужасов расскажет историю взаимоотношений психопата и суперзвезды 90-х.

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В центре сюжета фильма романтичный социопат Пол, который сбегает из психиатрической больницы и проникает в дом кумира. Его цель - София, всемирно известная поп-звезда. Навязчивый фанат берет Софию в заложники в ее собственном доме, ошибочно полагая, что они поженятся.

Режиссером и сценаристом фильма стал Джимми Уорден ("Кокаиновый медведь", "Няня. Королева проклятых"). В актерский состав вошли Самара Уивинг ("Я иду искать", "Няня"), Рей Николсон ("Лакричная пицца"), Джимми Фэйлс ("Последний черный в Сан-Франциско"), Альба Баптиста ("Миссис Харрис едет в Париж") и Эрик Дейн ("Марли и я").

Комедийный триллер выйдет в кинотеатрах США 14 марта 2025 года. Фильм должен выйти и в российском прокате ("Вольга"), но точная дата релиза пока неизвестна.