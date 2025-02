Сборы фильма «Боб Дилан: Никому не известный» превысили 100 млн долларов

14 февраля сборы фильма «Боб Дилан: Никому не известный» достигли отметки в $ 100 млн. Это произошло спустя полтора месяца — лента вышла в прокат 25 декабря.

Так, больше всего картина заработала в США — $ 69 млн. Далее идут Великобритания ($ 12 млн), Франция ($ 3,9 млн), Австралия ($ 3,4 млн) и Италия ($ 3,4 млн).

«Никому не известный» рассказывает, как 19-летний Боб Дилан приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка, которая признаёт его талант. Он выступает в клубах в центре города и вскоре становится сенсацией, подписав контракт с Columbia Records.

Помимо Тимоти Шаламе, в актёрский состав ленты вошли Эль Фаннинг («Трамбо»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Ник Офферман (The Last of Us) и другие.