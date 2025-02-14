Вышел трейлер комедии «Один хороший день» с Гошей Куценко

"Атмосфера Кино", 1-2-3 Production и продюсерская компания "Яр&ко" представили трейлер комедии "Один хороший день". Дата выхода фильма запланирована на 6 марта.

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По сюжету девушка-дизайнер из провинции, которая шьет платья между грядками, мечтает занять высокое место в индустрии моды.

" Г о в о р и т ь , о ч е м ф и л ь м - н е б л а г о д а р н о е д е л о , к а ж д ы й в н е м у в и д и т с в о е . Т о , ч е м ж и в е т , о ч ё м д у м а е т и ч т о п е р е ж и в а е т в д а н н ы й м о м е н т с в о е й ж и з н и . Н о м о г у т о ч н о с к а з а т ь , ч т о ф и л ь м д о р о г м н е с в о и м с в е т о м , д у ш е в н о й т е п л о т о й и л ю б о в ь ю " , - р а с с к а з а л р е ж и с с е р Кирилл Белевич ("Семь пар нечистых").

Роли в фильме исполнили Анастасия Талызина ("Кентавр", "Воздух"), Роман Евдокимов ("Огниво", "Неверные"), Ирина Пегова ("Родные"), Раиса Рязанова ("Москва слезам не верит"), Олеся Железняк ("Баба Яга спасает мир") и Гоша Куценко ("Балканский рубеж").

На экране также появятся Наташа Королёва и Mia Boyka.