Вышел трейлер комедии "Один хороший день" с Гошей Куценко и Наташей Королевой
"Атмосфера Кино", 1-2-3 Production и продюсерская компания "Яр&ко" представили трейлер комедии "Один хороший день". Дата выхода фильма запланирована на 6 марта.
По сюжету девушка-дизайнер из провинции, которая шьет платья между грядками, мечтает занять высокое место в индустрии моды.
"Говорить, о чем фильм - неблагодарное дело, каждый в нем увидит свое. То, чем живет, о чём думает и что переживает в данный момент своей жизни. Но могу точно сказать, что фильм дорог мне своим светом, душевной теплотой и любовью", - рассказал режиссер Кирилл Белевич ("Семь пар нечистых").
Роли в фильме исполнили Анастасия Талызина ("Кентавр", "Воздух"), Роман Евдокимов ("Огниво", "Неверные"), Ирина Пегова ("Родные"), Раиса Рязанова ("Москва слезам не верит"), Олеся Железняк ("Баба Яга спасает мир") и Гоша Куценко ("Балканский рубеж").
На экране также появятся Наташа Королёва и Mia Boyka.