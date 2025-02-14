Режиссер Сенцов высказался о ремейках советской классики

В онлайн-кинотеатрах KION и START состоялась премьера сериала «Танго на осколках» — истории о любви, потерях и поисках новых смыслов. Главные роли в проекте Валерия Тодоровского сыграли Юлия Снигирь и Денис Шведов, а режиссером выступил Сергей Сенцов, известный по сериалам «1703» и «Престиж». В интервью «Газете.Ru» Сенцов рассказал о работе над шоу, философии танго и разнице между мелодрамой и драмой, а также объяснил, почему не видит смысла в ремейках культовых советских фильмов.

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— Расскажите, как к вам попал сценарий «Танго на осколках» и чем он вас «зацепил»?

— С ц е н а р и й п о п а л к о м н е с о в е р ш е н н о о б ы ч н ы м о б р а з о м — м н е е г о п р е д л о ж и л а к о м п а н и я . С ц е н а р и й к л а с с н ы й , п о т о м у ч т о , п р е ж д е в с е г о , э т о с и л ь н а я д р а м а т и ч е с к а я и с т о р и я . П л ю с в н е м е с т ь т а н ц ы , с к о т о р ы м и я о п о с р е д о в а н н о б ы л с в я з а н — м о й м л а д ш и й б р а т з а н и м а л с я и м и п р о ф е с с и о н а л ь н о . Я п о о б щ а л с я с Валерием Петровичем Тодоровским (продюсером проекта. — «Газета.Ru»), мы нашли общий язык и решили попробовать сделать это вместе.

— Ваш брат занимался танцами профессионально, а у вас подобный опыт был? До начала съемок вы много знали о танго?

— Н е з н а л , н о с м о т р е л к л а с с и ч е с к и е т а н ц е в а л ь н ы е ф и л ь м ы — « Т а н ц ы б е з п р а в и л » Б а з а Л у р м а н а и « Д а в а й т е п о т а н ц у е м » М а с а ю к и С у о . В т а н г о е с т ь с в о я э с т е т и к а , с в о й и н т е р е с н ы й м и р .

— Расскажите об актерском составе проекта: как проходил кастинг на роли в «Танго на осколках»? Юлия Снигирь и Денис Шведов были вашим изначальным выбором?

— С Юлией Снигирь мы работали на проекте «Престиж», и нам обоим этот опыт понравился. Когда ко мне в руки попал сценарий «Танго на осколках», я сразу представил себе в главной роли именно Юлию. Я связался с ней еще до кастинга и предложил прочитать сценарий. Она ответила: «Кайф! Давай сделаем!» Поэтому актрису на роль Норы мы утвердили сразу, а вот актера на роль ее мужа искали очень долго. Посмотрели много артистов, сделали много проб, но все никак не могли найти.

— Почему так?

— В о - п е р в ы х , р о л ь с л о ж н а я . А в о - в т о р ы х , х о т е л о с ь с о б р а т ь к а к о й - т о н е о р д и н а р н ы й а н с а м б л ь . Э т о ж е и с т о р и я о л ю д я х , к о т о р ы е п р о ж и л и в м е с т е б о л ь ш е 2 0 л е т , и с т о р и я п р о х р у п к о с т ь о т н о ш е н и й , п р о х р у п к о с т ь л ю б в и . К а к э т у л ю б о в ь с о х р а н и т ь , к о г д а п р о ш л о с т о л ь к о в р е м е н и , к о г д а п р о ш л и и з н а ч а л ь н ы е в о с т о р г и , к о г д а у ж е п р и т е р л и с ь и п р и в ы к л и д р у г к д р у г у ? М ы с о в с е м э т и м р а з б и р а л и с ь , п о э т о м у в а ж н а б ы л а ф и г у р а п а р т н е р а , м у ж а г л а в н о й г е р о и н и . П р о Дениса Шведова я изначально даже не думал, но он настолько убедительно и тонко все сделал, что это было «в десятку».

— По сюжету персонаж Дениса Шведова продолжает «присутствовать» в жизни главной героини после смерти, что напоминает прием, использованный в фильме «P.S.: Я люблю тебя» (2007), где главный герой помогает своей жене справиться с потерей. В вашем сериале это история о примирении с прошлым или о том, как человек продолжает влиять на нас, даже когда его уже нет?

— Д у м а ю , и п р о т о , и п р о д р у г о е . В о - п е р в ы х , т я ж е л о о т п у с т и т ь и з а б ы т ь , к о г д а т ы п р о ж и л с ч е л о в е к о м с т о л ь к о л е т и в ы б ы л и н а с т о л ь к о б л и з к и , ч т о о н п о с у т и с т а л ч а с т ь ю т е б я . К р о м е т о г о , в с е о с л о ж н я е т с я т р а в м о й , к о т о р у ю г е р о й н а н е с с в о е й ж е н е : п о с л е е г о с м е р т и о н а у з н а е т , ч т о у н е г о б ы л а в т о р а я ж и з н ь и д р у г а я ж е н щ и н а — и ч т о , о к а з ы в а е т с я , о н и н е б ы л и т а к с ч а с т л и в ы , к а к е й к а з а л о с ь . И д е а л ь н а я с е м ь я , д в о е д е т е й , о б а у с п е ш н ы е , о б а с о с т о я в ш и е с я … Ч е г о е м у н е х в а т а л о ? П о ч е м у о н п о ш е л и с к а т ь ч е г о - т о е щ е ? В э т о м о н а и п ы т а е т с я р а з о б р а т ь с я . А с д р у г о й с т о р о н ы , « Т а н г о н а о с к о л к а х » — и с т о р и я н е м н о г о м и с т и ч е с к а я . М и с т и к а в т о м , ч т о о н п р о д о л ж а е т п о д д е р ж и в а т ь с в о ю ж е н у п о с л е с м е р т и : п о м о г а е т е й п о - н о в о м у в з г л я н у т ь н а с в о ю ж и з н ь , н е з а ч е р к и в а т ь т о , ч т о б ы л о п р о ж и т о , а н а о б о р о т , о ц е н и т ь и н а й т и в с е б е с и л ы д л я т о г о , ч т о б ы ж и т ь д а л ь ш е и б ы т ь с ч а с т л и в о й . О н р а з р е ш а е т е й б ы т ь с ч а с т л и в о й . Т а к а я в о т п с и х о т е р а п е в т и ч е с к а я и с т о р и я ( с м е е т с я ) .

— Сериал поднимает очень сложные темы — потеря любимого, измена, поиск себя. Как вы считаете, удалось ли вам передать всю глубину этих эмоций?

— О б э т о м с у д и т ь з р и т е л я м . Н а м о й в з г л я д , п о л у ч и л а с ь о ч е н ь г л у б о к а я и с т о р и я — н а с т о я щ а я д р а м а п р о м у ж ч и н у и ж е н щ и н у . Э т о к и н о о г л а в н о м — о т о м , ч т о с о с т а в л я е т н а с , о т о м , ч т о н а с в о л н у е т . П о м и м о Юлии Снигирь и Дениса Шведова, у нас замечательный актерский состав — Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Андрей Федорцов, Василий Бриченко. И все они работали на общую тему и помогали главной героине.

— Как думаете, какая категория зрителей будет смотреть «Танго на осколках»?

— О с н о в н о й н а ш з р и т е л ь — т о т , к о т о р ы й н е х о д и т в к и н о т е а т р ы н а п р и к л ю ч е н и я р а з н ы х л ю д е й в т р и к о . М н е к а ж е т с я , э т о д о с т а т о ч н о в з р о с л ы й з р и т е л ь , к о т о р ы й у ж е н е м н о ж е ч к о п о ж и л и п ы т а е т с я о с м ы с л и т ь , ч т о т а к о е л ю б о в ь , ч т о т а к о е п р е д а т е л ь с т в о , ч т о т а к о е п о т е р я , к а к с э т и м п р и м и р и т ь с я , н е п о г р у з и т ь с я в п у ч и н у о т ч а я н и я , н а й т и в с е б е с и л ы и н о в ы е с м ы с л ы д л я т о г о , ч т о б ы ж и т ь д а л ь ш е и б ы т ь с ч а с т л и в ы м . С а м о е г л а в н о е — б ы т ь с ч а с т л и в ы м . Н а м о й в з г л я д , э т о и с т о р и я о г л а в н о м , ч т о м о ж е т б ы т ь м е ж д у м у ж ч и н о й и ж е н щ и н о й , — о л ю б в и .

— Большая часть истории рассказана через язык танца. Какую роль в сериале играет танго?

— Т а н г о — г л а в н ы й в и з у а л ь н ы й а т т р а к ц и о н в н а ш е й к а р т и н е . А р г е н т и н с к о е т а н г о — э т о п р е ж д е в с е г о о б щ е н и е . Е с т ь т а к и е в е ч е р и н к и — м и л о н г и , к у д а п р и х о д я т м у ж ч и н ы и ж е н щ и н ы , ч т о б ы т а н ц е в а т ь т а н г о . И т а м н е п р и н я т о , ч т о т ы п р и ш е л с п а р т н е р о м и т о л ь к о с н и м т а н ц у е ш ь . Т ы п р о б у е ш ь т а н ц е в а т ь с р а з н ы м и л ю д ь м и , п о т о м у ч т о т а н г о — э т о к а к р а з г о в о р , к а к д и а л о г . Л ю д и о т к р ы в а ю т с я , о б м е н и в а ю т с я э н е р г и е й и э м о ц и я м и — в э т о м с м ы с л т а н г о .

— И главная героиня находит новые смыслы жизни в танго?

— Н о р а — ч е л о в е к в ф у т л я р е , ч е л о в е к , к о т о р ы й з а к р ы л с я о т м и р а и с у щ е с т в у е т в к а к и х - т о с в о и х п р и в ы ч н ы х р и т у а л а х . П р и э т о м о н а н е с в о б о д н а в э т о м к у с о ч к е м и р а , к о т о р ы й о т г о р о д и л а д л я с е б я . А т а н г о — э т о с в о б о д а , о т к р ы т о с т ь , д о в е р и е , ч у в с т в е н н о с т ь , д и а л о г д р у г с д р у г о м . И и м е н н о т у д а , в э т о т м и р т а н г о , е е п о д т а л к и в а е т п е р с о н а ж Дениса Шведова, который, открыв его, смог снова, спустя большое количество лет, почувствовать вкус к жизни.

— Сложно было снимать танцевальные сцены?

— Х о ч у о т м е т и т ь в а ж н о с т ь в и з у а л ь н о й с о с т а в л я ю щ е й . Н а д « Т а н г о н а о с к о л к а х » я р а б о т а л с о п е р а т о р о м Н и к и т о й Г о р о д н и ч е н к о , э т о у ж е н а ш т р е т и й с о в м е с т н ы й п р о е к т п о с л е « 1 7 0 3 » и « П р е с т и ж а » . М ы и с к а л и , к а к и н т е р е с н о п о к а з а т ь т а н е ц , к а к в ы р а з и т ь т е э м о ц и и , к о т о р ы е д о л ж н ы р о ж д а т ь с я в п р о ц е с с е т а н ц а … П о э т о м у м ы и с п о л ь з о в а л и м н о г о о д н о к а д р о в ы х с ъ е м о к , ч т о б ы м о ж н о б ы л о п р о с л е д и т ь з а р о ж д е н и е м э т и х э м о ц и й . О ч е н ь б о л ь ш о е з н а ч е н и е и м е л и п о р т р е т ы к а к г л а в н ы х г е р о е в , т а к и о с т а л ь н ы х п е р с о н а ж е й , ч т о б ы п е р е д а т ь ч у в с т в а , к о т о р ы е л ю д и и с п ы т ы в а ю т в м о м е н т е .

— А как актеры справились с танцами?

— У н а с б ы л з а м е ч а т е л ь н ы й к о н с у л ь т а н т и т р е н е р , ч е м п и о н к а м и р а 2 0 1 8 г о д а п о а р г е н т и н с к о м у т а н г о С а г д и а н а Х а м з и н а . О н а м н о г о з а н и м а л а с ь с р е б я т а м и и о ч е н ь ф а н а т и ч н о о т н о с и л а с ь к т р е н и р о в к а м . А к т е р ы — л ю д и з а н я т ы е , н о , н а д о о т д а т ь и м д о л ж н о е , в с е с в о е с в о б о д н о е в р е м я о т д а в а л и т а н г о , у ч и л и с ь и т а н ц е в а л и . У Дениса Шведова была предварительная подготовка: в юности он занимался танцами, поэтому у него все отлично получилось практически сразу. Риналь Мухаметов работает в пластическом театре, поэтому тоже быстро все это «схватил». Самые большие проблемы были у Юлии — она никогда не танцевала, а во время учебы не любила этот предмет и всячески его избегала, но в какой-то момент, видимо, вопреки всему, стала самым главным фанатом этих занятий.

— Актеры танцевали сами, без дублеров?

— К о г д а с н и м а л и ф и н а л ь н ы й т а н е ц Дениса и Юлии, пригласили [дублеров] на всякий случай. Но на монтаже я не стал брать кадры с дублерами: Юлия настолько здорово и эмоционально все сделала, что в этом не было нужды. Те эмоции, которые она проявила в танце, были гораздо интереснее филигранно выполненных движений.

— «Танго на осколках» — это мелодрама, жанр, который в последнее время не особо популярен в российском кино. Как вы думаете, почему?

— Т е р м и н о л о г и ч е с к и н а ш у и с т о р и ю м о ж н о к а к у г о д н о н а з в а т ь , н о д л я м е н я « Т а н г о н а о с к о л к а х » — э т о н е м е л о д р а м а , а д р а м а . Н а с т о я щ а я д р а м а п р о с а м о е г л а в н о е . В м е л о д р а м е , н а с к о л ь к о я е е ч у в с т в у ю д л я с е б я , в с е г д а п р и с у т с т в у ю т н е с к о л ь к о у т р и р о в а н н ы е э м о ц и и . И в о о б щ е , в с е и н с т р у м е н т ы н а п р а в л е н ы н а т о , ч т о б ы т ы п е р е ж и в а л и , ж е л а т е л ь н о , п о п л а к а л . В « Т а н г о н а о с к о л к а х » е с т ь э л е м е н т ы м е л о д р а м ы , э л е м е н т ы м и с т и к и и э л е м е н т ы ф и л ь м о в п р о т а н ц ы , н о д л я с е б я я э т о т п р о е к т в с е ж е о п р е д е л я ю к а к д р а м у .

— Насколько вам близок этот жанр как режиссеру?

— Н а с а м о м д е л е — к о г д а т ы в ы б и р а е ш ь п р о е к т , в е г о о с н о в е в с е г д а д о л ж н а б ы т ь д р а м а . К о м е д и я , т р и л л е р , м и с т и к а , ф а н т а с м а г о р и я , д а в с е ч т о у г о д н о : е с л и в о с н о в е е с т ь н а с т о я щ а я ч е л о в е ч е с к а я д р а м а , е с т ь к о н ф л и к т , х а р а к т е р ы , п о с т у п к и и н а с т о я щ и е ч у в с т в а , т о г д а и м е е т с м ы с л з а э т о б р а т ь с я . В с е о с т а л ь н о е — б а н т и к и , ф о р м а . А с о д е р ж а н и е д о л ж н о б ы т ь д р а м а т и ч е с к и м .

— Можете назвать свои любимые фильмы в жанре драмы?

— Е с т ь м а с с а п р е к р а с н ы х д р а м а т и ч е с к и х ф и л ь м о в , н о с е й ч а с в г о л о в у п о ч е м у - т о п р и ш е л с е р и а л «Во все тяжкие», который я смотрел достаточно давно. В этом проекте один из самых великих финалов. А в драме очень важен финал, потому что если ты не испытываешь катарсис, то зачем все это было. И финал проекта Винса Гиллигана, когда ты сначала восхищаешься Уолтером Уайтом, затем ненавидишь его, потом начинаешь ему сопереживать, затем еще больше ненавидишь, а в финале все ему прощаешь — вот это настоящая человеческая драма. Потому что нет хороших, нет плохих, все мы люди.

— Есть жанр, за который вы как режиссер никогда бы не взялись?

— Н е т т а к и х ж а н р о в .

— А какие жанры вам интересны как зрителю? Какие фильмы и сериалы смотрите? Что из отечественных и зарубежных киноновинок вас впечатлило?

— В п о с л е д н е е в р е м я м н е н р а в и т с я ч т о - т о л е г к о е . И з з а р у б е ж н ы х п о с м о т р е л с е р и а л Стива Мартина «Убийства в одном здании» — с удовольствием проглотил все четыре сезона. Отечественные новинки я смотрю в основном на фестивалях. В 2024 году на фестивале «Новый сезон» посмотрел «Подслушано в Рыбинске» Петра Тодоровского. Очень здорово визуально сделано, очень смешно и в то же время глубоко. Опять же, возвращаюсь к теме, что в центре хорошей комедии всегда должна быть драма. И у Пети это есть.

— Как вам кажется, каких фильмов сегодня не хватает отечественному кинематографу?

— С о д н о й с т о р о н ы , м н е н р а в я т с я л е г к и е д у х о п о д ъ е м н ы е и с т о р и и , п о с л е к о т о р ы х п о д н и м а е т с я н а с т р о е н и е и х о ч е т с я ж и т ь , — э т о т а к о й н е м н о ж к о Р я з а н о в . А с д р у г о й — х о ч е т с я н а с т о я щ и х ф и л ь м о в о г л а в н о м . П о т о м у ч т о т а к о е о щ у щ е н и е , ч т о м ы в с е н е м н о г о з а б л у д и л и с ь , п о т е р я л и с ь в п о г о н е з а к а к и м и - т о п р и з р а к а м и с ч а с т ь я и б л а г о п о л у ч и я — и з а б ы л и п р о г л а в н о е , и в э т о м п р и с у т с т в у е т у ж е т а к а я н о т к а Д а н е л и и . Н а м о й в з г л я д , в о т э т и д в а н а п р а в л е н и я о ч е н ь н у ж н ы .

— А как вам, кстати, современные ремейки советских фильмов?

— Н а м о й в к у с , э т о б е с с м ы с л е н н а я н е м н о г о и с т о р и я , п о т о м у ч т о ч е р е з л ю б о й х о р о ш и й ф и л ь м в с е г д а п р о х о д и т в р е м я . К о г д а м ы с м о т р и м к о м е д и и Р я з а н о в а и л и ф и л ь м ы Д а н е л и и , н а д о п о м н и т ь , ч т о о н и л ю д и с в о е й э п о х и — и и х ф и л ь м ы п р о л ю д е й и х в р е м е н и . М н е к а ж е т с я , ч т о с е й ч а с н а д о р а с с к а з ы в а т ь п р о л ю д е й н а ш е г о в р е м е н и . В э т о м е с т ь и н т е р е с н а я з а д а ч а , е с т ь м н о г о в е с е л о г о и с м е ш н о г о , в а ж н о г о и д р а м а т и ч е с к о г о .

— Как, по вашему мнению, изменился российский кинематограф за последние несколько лет? Какие тенденции радуют, а какие огорчают?

— З а п о с л е д н ю ю п я т и л е т к у о н о ч е н ь с и л ь н о и з м е н и л с я . Б ы л б о л ь ш о й п о д ъ е м , и о ч е в и д н о , ч т о э т о п р о и з о ш л о с п о я в л е н и е м п л а т ф о р м , п о и с к о м н о в ы х ж а н р о в , н о в ы х ф о р м , н о в ы х и с т о р и й — б о л е е с м е л ы х , б о л е е о т к р о в е н н ы х , к о т о р ы е н е п о д с т р а и в а ю т с я п о д а у д и т о р и ю т е л е в и з и о н н ы х к а н а л о в . С е й ч а с и д е т п о и с к н о в ы х с м ы с л о в и н о в ы х п о д х о д о в , п о т о м у ч т о в р е м я о п я т ь и з м е н и л о с ь . Н а с т у п и л о в р е м я э к с п е р и м е н т о в . И н а м о й в з г л я д , с е й ч а с н и к т о н е з н а е т , к а к о е к и н о н у ж н о з р и т е л ю . В с е и щ у т .

— Сегодня наши кинотеатры не могут похвастаться большим количеством мировых премьер, зато выходит много отечественных картин. Что, на ваш взгляд, нужно российскому кинематографу, чтобы выйти на международный уровень? В чем мы сильны, а в чем пока отстаем?

— В о п р о с в т о м , с к а к о й ц е л ь ю м ы х о т и м в ы й т и н а м е ж д у н а р о д н ы й у р о в е н ь ? П о к а з а т ь с е б я н а м е ж д у н а р о д н ы х ф е с т и в а л я х и с к а з а т ь , ч т о м ы н е х у ж е , с м о т р и т е н а н а с ?

— Хотя бы так…