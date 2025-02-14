Режиссер Сенцов признался, что не видит смысла в ремейках советской классики

В онлайн-кинотеатрах KION и START состоялась премьера сериала «Танго на осколках» — истории о любви, потерях и поисках новых смыслов. Главные роли в проекте Валерия Тодоровского сыграли Юлия Снигирь и Денис Шведов, а режиссером выступил Сергей Сенцов, известный по сериалам «1703» и «Престиж». В интервью «Газете.Ru» Сенцов рассказал о работе над шоу, философии танго и разнице между мелодрамой и драмой, а также объяснил, почему не видит смысла в ремейках культовых советских фильмов.

Режиссер Сенцов высказался о ремейках советской классики
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— Расскажите, как к вам попал сценарий «Танго на осколках» и чем он вас «зацепил»?

Сценарий попал ко мне совершенно обычным образом мне его предложила компания. Сценарий классный, потому что, прежде всего, это сильная драматическая история. Плюс в нем есть танцы, с которыми я опосредованно был связан мой младший брат занимался ими профессионально. Я пообщался с Валерием Петровичем Тодоровским (продюсером проекта. — «Газета.Ru»), мы нашли общий язык и решили попробовать сделать это вместе.

— Ваш брат занимался танцами профессионально, а у вас подобный опыт был? До начала съемок вы много знали о танго?

Не знал, но смотрел классические танцевальные фильмы «Танцы без правил» База Лурмана и «Давайте потанцуем» Масаюки Суо. В танго есть своя эстетика, свой интересный мир.

— Расскажите об актерском составе проекта: как проходил кастинг на роли в «Танго на осколках»? Юлия Снигирь и Денис Шведов были вашим изначальным выбором?

С Юлией Снигирь мы работали на проекте «Престиж», и нам обоим этот опыт понравился. Когда ко мне в руки попал сценарий «Танго на осколках», я сразу представил себе в главной роли именно Юлию. Я связался с ней еще до кастинга и предложил прочитать сценарий. Она ответила: «Кайф! Давай сделаем!» Поэтому актрису на роль Норы мы утвердили сразу, а вот актера на роль ее мужа искали очень долго. Посмотрели много артистов, сделали много проб, но все никак не могли найти.

— Почему так?

Во-первых, роль сложная. А во-вторых, хотелось собрать какой-то неординарный ансамбль. Это же история о людях, которые прожили вместе больше 20 лет, история про хрупкость отношений, про хрупкость любви. Как эту любовь сохранить, когда прошло столько времени, когда прошли изначальные восторги, когда уже притерлись и привыкли друг к другу? Мы со всем этим разбирались, поэтому важна была фигура партнера, мужа главной героини. Про Дениса Шведова я изначально даже не думал, но он настолько убедительно и тонко все сделал, что это было «в десятку».

— По сюжету персонаж Дениса Шведова продолжает «присутствовать» в жизни главной героини после смерти, что напоминает прием, использованный в фильме «P.S.: Я люблю тебя» (2007), где главный герой помогает своей жене справиться с потерей. В вашем сериале это история о примирении с прошлым или о том, как человек продолжает влиять на нас, даже когда его уже нет?

Думаю, и про то, и про другое. Во-первых, тяжело отпустить и забыть, когда ты прожил с человеком столько лет и вы были настолько близки, что он по сути стал частью тебя. Кроме того, все осложняется травмой, которую герой нанес своей жене: после его смерти она узнает, что у него была вторая жизнь и другая женщина и что, оказывается, они не были так счастливы, как ей казалось. Идеальная семья, двое детей, оба успешные, оба состоявшиеся Чего ему не хватало? Почему он пошел искать чего-то еще? В этом она и пытается разобраться. А с другой стороны, «Танго на осколках» история немного мистическая. Мистика в том, что он продолжает поддерживать свою жену после смерти: помогает ей по-новому взглянуть на свою жизнь, не зачеркивать то, что было прожито, а наоборот, оценить и найти в себе силы для того, чтобы жить дальше и быть счастливой. Он разрешает ей быть счастливой. Такая вот психотерапевтическая история (смеется).

— Сериал поднимает очень сложные темы — потеря любимого, измена, поиск себя. Как вы считаете, удалось ли вам передать всю глубину этих эмоций?

Об этом судить зрителям. На мой взгляд, получилась очень глубокая история настоящая драма про мужчину и женщину. Это кино о главном о том, что составляет нас, о том, что нас волнует. Помимо Юлии Снигирь и Дениса Шведова, у нас замечательный актерский состав — Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Андрей Федорцов, Василий Бриченко. И все они работали на общую тему и помогали главной героине.

— Как думаете, какая категория зрителей будет смотреть «Танго на осколках»?

Основной наш зритель тот, который не ходит в кинотеатры на приключения разных людей в трико. Мне кажется, это достаточно взрослый зритель, который уже немножечко пожил и пытается осмыслить, что такое любовь, что такое предательство, что такое потеря, как с этим примириться, не погрузиться в пучину отчаяния, найти в себе силы и новые смыслы для того, чтобы жить дальше и быть счастливым. Самое главное быть счастливым. На мой взгляд, это история о главном, что может быть между мужчиной и женщиной, о любви.

— Большая часть истории рассказана через язык танца. Какую роль в сериале играет танго?

Танго главный визуальный аттракцион в нашей картине. Аргентинское танго это прежде всего общение. Есть такие вечеринки милонги, куда приходят мужчины и женщины, чтобы танцевать танго. И там не принято, что ты пришел с партнером и только с ним танцуешь. Ты пробуешь танцевать с разными людьми, потому что танго это как разговор, как диалог. Люди открываются, обмениваются энергией и эмоциями в этом смысл танго.

— И главная героиня находит новые смыслы жизни в танго?

Нора человек в футляре, человек, который закрылся от мира и существует в каких-то своих привычных ритуалах. При этом она несвободна в этом кусочке мира, который отгородила для себя. А танго это свобода, открытость, доверие, чувственность, диалог друг с другом. И именно туда, в этот мир танго, ее подталкивает персонаж Дениса Шведова, который, открыв его, смог снова, спустя большое количество лет, почувствовать вкус к жизни.

— Сложно было снимать танцевальные сцены?

Хочу отметить важность визуальной составляющей. Над «Танго на осколках» я работал с оператором Никитой Городниченко, это уже наш третий совместный проект после «1703» и «Престижа». Мы искали, как интересно показать танец, как выразить те эмоции, которые должны рождаться в процессе танца Поэтому мы использовали много однокадровых съемок, чтобы можно было проследить за рождением этих эмоций. Очень большое значение имели портреты как главных героев, так и остальных персонажей, чтобы передать чувства, которые люди испытывают в моменте.

— А как актеры справились с танцами?

У нас был замечательный консультант и тренер, чемпионка мира 2018 года по аргентинскому танго Сагдиана Хамзина. Она много занималась с ребятами и очень фанатично относилась к тренировкам. Актеры люди занятые, но, надо отдать им должное, все свое свободное время отдавали танго, учились и танцевали. У Дениса Шведова была предварительная подготовка: в юности он занимался танцами, поэтому у него все отлично получилось практически сразу. Риналь Мухаметов работает в пластическом театре, поэтому тоже быстро все это «схватил». Самые большие проблемы были у Юлии — она никогда не танцевала, а во время учебы не любила этот предмет и всячески его избегала, но в какой-то момент, видимо, вопреки всему, стала самым главным фанатом этих занятий.

— Актеры танцевали сами, без дублеров?

Когда снимали финальный танец Дениса и Юлии, пригласили [дублеров] на всякий случай. Но на монтаже я не стал брать кадры с дублерами: Юлия настолько здорово и эмоционально все сделала, что в этом не было нужды. Те эмоции, которые она проявила в танце, были гораздо интереснее филигранно выполненных движений.

— «Танго на осколках» — это мелодрама, жанр, который в последнее время не особо популярен в российском кино. Как вы думаете, почему?

Терминологически нашу историю можно как угодно назвать, но для меня «Танго на осколках» это не мелодрама, а драма. Настоящая драма про самое главное. В мелодраме, насколько я ее чувствую для себя, всегда присутствуют несколько утрированные эмоции. И вообще, все инструменты направлены на то, чтобы ты переживал и, желательно, поплакал. В «Танго на осколках» есть элементы мелодрамы, элементы мистики и элементы фильмов про танцы, но для себя я этот проект все же определяю как драму.

— Насколько вам близок этот жанр как режиссеру?

На самом деле когда ты выбираешь проект, в его основе всегда должна быть драма. Комедия, триллер, мистика, фантасмагория, да все что угодно: если в основе есть настоящая человеческая драма, есть конфликт, характеры, поступки и настоящие чувства, тогда имеет смысл за это браться. Все остальное бантики, форма. А содержание должно быть драматическим.

— Можете назвать свои любимые фильмы в жанре драмы?

Есть масса прекрасных драматических фильмов, но сейчас в голову почему-то пришел сериал «Во все тяжкие», который я смотрел достаточно давно. В этом проекте один из самых великих финалов. А в драме очень важен финал, потому что если ты не испытываешь катарсис, то зачем все это было. И финал проекта Винса Гиллигана, когда ты сначала восхищаешься Уолтером Уайтом, затем ненавидишь его, потом начинаешь ему сопереживать, затем еще больше ненавидишь, а в финале все ему прощаешь — вот это настоящая человеческая драма. Потому что нет хороших, нет плохих, все мы люди.

— Есть жанр, за который вы как режиссер никогда бы не взялись?

Нет таких жанров.

— А какие жанры вам интересны как зрителю? Какие фильмы и сериалы смотрите? Что из отечественных и зарубежных киноновинок вас впечатлило?

В последнее время мне нравится что-то легкое. Из зарубежных посмотрел сериал Стива Мартина «Убийства в одном здании» — с удовольствием проглотил все четыре сезона. Отечественные новинки я смотрю в основном на фестивалях. В 2024 году на фестивале «Новый сезон» посмотрел «Подслушано в Рыбинске» Петра Тодоровского. Очень здорово визуально сделано, очень смешно и в то же время глубоко. Опять же, возвращаюсь к теме, что в центре хорошей комедии всегда должна быть драма. И у Пети это есть.

— Как вам кажется, каких фильмов сегодня не хватает отечественному кинематографу?

С одной стороны, мне нравятся легкие духоподъемные истории, после которых поднимается настроение и хочется жить, это такой немножко Рязанов. А с другой хочется настоящих фильмов о главном. Потому что такое ощущение, что мы все немного заблудились, потерялись в погоне за какими-то призраками счастья и благополучия и забыли про главное, и в этом присутствует уже такая нотка Данелии. На мой взгляд, вот эти два направления очень нужны.

— А как вам, кстати, современные ремейки советских фильмов?

На мой вкус, это бессмысленная немного история, потому что через любой хороший фильм всегда проходит время. Когда мы смотрим комедии Рязанова или фильмы Данелии, надо помнить, что они люди своей эпохи и их фильмы про людей их времени. Мне кажется, что сейчас надо рассказывать про людей нашего времени. В этом есть интересная задача, есть много веселого и смешного, важного и драматического.

— Как, по вашему мнению, изменился российский кинематограф за последние несколько лет? Какие тенденции радуют, а какие огорчают?

За последнюю пятилетку он очень сильно изменился. Был большой подъем, и очевидно, что это произошло с появлением платформ, поиском новых жанров, новых форм, новых историй более смелых, более откровенных, которые не подстраиваются под аудиторию телевизионных каналов. Сейчас идет поиск новых смыслов и новых подходов, потому что время опять изменилось. Наступило время экспериментов. И на мой взгляд, сейчас никто не знает, какое кино нужно зрителю. Все ищут.

— Сегодня наши кинотеатры не могут похвастаться большим количеством мировых премьер, зато выходит много отечественных картин. Что, на ваш взгляд, нужно российскому кинематографу, чтобы выйти на международный уровень? В чем мы сильны, а в чем пока отстаем?

Вопрос в том, с какой целью мы хотим выйти на международный уровень? Показать себя на международных фестивалях и сказать, что мы не хуже, смотрите на нас?

— Хотя бы так…

На мой взгляд, современное фестивальное кино очень тенденциозная вещь, и зачастую там выбирают фильмы не по каким-то художественным достижениям, а совершенно по другим параметрам. Я считаю, что нужно развиваться там, где мы есть. Советский Союз в свое время добился очень многого в кино, прежде всего потому, что ориентировался на свой рынок, на своих людей. Сегодня надо рассказывать истории про себя и для своего зрителя. Надо на этом сосредоточиться. Тем более что у нас есть великая русская литература и очень много классных историй, которые стоит рассказать. И главное нужно рассказывать о том, что волнует всех, о людях, которые живут здесь и сейчас.
Фильмы и сериалы
P.S. Я люблю тебя
Престиж
Во все тяжкие
Василий Бриченко
Сергей Сенцов
Риналь Мухаметов
Андрей Федорцов
Винс Гиллиган
Стив Мартин
Петр Тодоровский
Валерий Тодоровский
Юлия Снигирь
Денис Шведов